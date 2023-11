Vincitore del test per giovani piloti AMG alla 12 Ore del Golfo

Nell'ambitodella AMG Racing Series, la scorsa settimana si è svolto il test AMG Young Driver sul Circuito Ricardo Tormo, non lontano dalla metropoli spagnola di Valencia. Al test hanno partecipato 22 giovani talenti provenienti da tutto il mondo, di età compresa tra i 17 e i 25 anni, in possesso di una classificazione FIA oro o argento. I giovani talenti sono stati allenati in loco da piloti Mercedes-AMG Performance assegnati a diversi team. Per garantire una comparabilità ottimale, le varie vetture Mercedes-AMG GT3 sono state adattate allo stesso livello di peso e dotate di pneumatici Pirelli identici. Il ventiquattrenne britannico Frank Bird, nominato dal team Haupt Racing, e il ventunenne italiano Lorenzo Ferrari, che ha gareggiato con la AMG GT3 del WINWARD Racing, sono riusciti a prevalere sulla forte concorrenza. I due possono sperare di partecipare alla 12 Ore del Golfo - finale di stagione dell'Intercontinental GT Challenge powered by Pirelli - ad Abu Dhabi a dicembre. La vettura sarà iscritta dal team sportivo clienti Mercedes-AMG GruppeM. Il pilota professionista a bordo dell'auto è Lucas Auer, uno dei driver coach di Valencia.

Lucas Auer, pilota Mercedes-AMG Performance: "L'AMG Young Driver Test di Valencia è stato un grande evento e la qualità dei partecipanti era estremamente elevata. Lorenzo Ferrari e Frank Bird hanno fatto un lavoro davvero eccellente. Conoscevo già il circuito. Sul posto, ho familiarizzato con le condizioni attuali e ho potuto trasmettere la mia strategia a Lorenzo, che era nel mio team. Ha messo subito in pratica le mie istruzioni ed è stato subito competitivo. Ora non vedo l'ora di gareggiare con entrambi ad Abu Dhabi e spero che ci presenteremo bene come squadra".

Lorenzo Ferrari, partecipante al Young Driver Test AMG: "Sono molto contento di essere riuscito a prevalere nel Young Driver Test. Era la prima volta che guidavo a Valencia. Non è stato facile affrontare tutti gli altri talenti, ma con la guida di Lucas Auer è stato possibile. Abbiamo avuto un solo giorno per prepararci, analizzare dati e video e ottenere il massimo dalla vettura. Gli ingegneri e i meccanici di WINWARD Racing hanno fatto un ottimo lavoro. Abu Dhabi sarà una gara lunga e impegnativa in condizioni di caldo torrido. Ma è un'opportunità unica per me. Non vedo l'ora".

Frank Bird, partecipante al Young Driver Test AMG: "Sono molto contento del risultato del Young Driver Test. È un onore che la HRT mi abbia dato la possibilità di partecipare. Mi sono sentito molto a mio agio con la squadra. Abbiamo lavorato sodo, ci siamo concentrati su noi stessi e alla fine abbiamo ottenuto una grande prestazione. Ringrazio tutto il team e Luca Stolz, che mi ha aiutato molto come driver coach. Non vedo l'ora di gareggiare con una Mercedes-AMG GT3 alla 12 Ore del Golfo". Con Lorenzo Ferrari e Lucas Auer, abbiamo una buona formazione e spero di portare a casa il miglior risultato possibile".

Frank Bird è il figlio della leggenda del motociclismo Paul Bird, scomparso a settembre. A causa del lutto, il britannico ha saltato due weekend di gara della GT World Challenge Europe Sprint Cup, dove ha gareggiato per l'Haupt Racing Team.