Vencedor do Teste AMG Young Driver nas 12 Horas do Golfo

Noâmbito das AMG Racing Series, o AMG Young Driver Test teve lugar na semana passada no Circuito Ricardo Tormo, perto da metrópole espanhola de Valência. O teste contou com a participação de 22 jovens talentos de todo o mundo, com idades compreendidas entre os 17 e os 25 anos, detentores de uma classificação FIA de ouro ou prata. Os jovens talentos foram treinados no local por pilotos da Mercedes-AMG Performance que foram atribuídos a diferentes equipas. Para garantir uma comparabilidade óptima, os vários veículos Mercedes-AMG GT3 foram adaptados ao mesmo nível de peso e equipados com pneus Pirelli idênticos. O britânico Frank Bird, de 24 anos, nomeado pela Haupt Racing Team, e o italiano Lorenzo Ferrari, de 21 anos, que competiu no AMG GT3 da WINWARD Racing, conseguiram prevalecer contra a forte concorrência. Os dois podem esperar por um cockpit nas 12 Horas do Golfo - o final da época do Intercontinental GT Challenge powered by Pirelli - em Abu Dhabi, em dezembro. O carro será inscrito pela equipa desportiva cliente da Mercedes-AMG, GruppeM. O piloto profissional do carro é o piloto de performance Lucas Auer, um dos treinadores de pilotos em Valência.

Lucas Auer, piloto de performance da Mercedes-AMG: "O AMG Young Driver Test em Valência foi um grande evento e a qualidade dos participantes foi extremamente elevada. O Lorenzo Ferrari e o Frank Bird fizeram um excelente trabalho. Eu próprio já conhecia a pista. No local, familiarizei-me com as condições actuais e pude transmitir a minha estratégia ao Lorenzo, que estava na minha equipa. Ele aplicou imediatamente as minhas instruções e foi logo competitivo. Agora estou ansioso por correr com ambos em Abu Dhabi e espero que nos apresentemos bem como equipa."

Lorenzo Ferrari, participante no Teste de Jovens Pilotos AMG: "Estou muito contente por ter conseguido vencer o Teste de Jovens Pilotos. Foi a minha primeira vez a conduzir em Valência. Não foi fácil contra todos os outros talentos, mas com a orientação de Lucas Auer foi possível. Só tivemos um dia para nos prepararmos, analisar dados e vídeos e tirar o máximo partido do carro. Os engenheiros e mecânicos da WINWARD Racing fizeram um ótimo trabalho. Abu Dhabi será uma corrida longa e exigente em condições de calor. Mas é uma oportunidade única para mim. Estou ansioso por ela."

Frank Bird, participante no Teste de Jovens Pilotos AMG: "Estou muito satisfeito com o resultado do Teste de Jovens Pilotos. É uma honra que a HRT me tenha dado a oportunidade de participar. Senti-me muito confortável com a equipa. Trabalhámos arduamente, concentrámo-nos em nós próprios e acabámos por ter um excelente desempenho. Muito obrigado a toda a equipa e ao Luca Stolz, que me ajudou muito como treinador de pilotos. Estou ansioso por competir num Mercedes-AMG GT3 nas 12 Horas do Golfo. Com Lorenzo Ferrari e Lucas Auer, temos um bom alinhamento e espero trazer para casa o melhor resultado possível."

Frank Bird é o filho da lenda do motociclismo Paul Bird, que faleceu em setembro. Devido ao luto, o britânico faltou a dois fins-de-semana de corridas da GT World Challenge Europe Sprint Cup, onde competiu pela Haupt Racing Team.