Abu Dhabi : sept Mercedes-AMG GT3 aux Gulf 12 Hours

La finale de la saison 2023 de l'Intercontinental GT Challenge powered by Pirelli, les Gulf 12 Hours, se déroulera du 8 au 10 décembre sur le circuit de Yas Marina à Abu Dhabi. Au total, sept Mercedes-AMG GT3 prendront le départ de cette course de la série intercontinentale SRO, dont trois voitures Mercedes-AMG Performance.

La Mercedes-AMG GT3 #14 du Mercedes-AMG Team 2 Seas est pilotée par trois pilotes de performance : Maximilian Götz, Jules Gounon et Fabian Schiller. Jules Gounon aborde la finale en tant que leader du classement des pilotes IGTC avec huit points d'avance sur son premier poursuivant. "Je suis très heureux de pouvoir prendre le départ à Abu Dhabi avec 2 Seas Motorsport. Je connais bien l'équipe, car nous avons participé ensemble au British GT cette année. Nous avons remporté une victoire, plusieurs podiums et une pole position. Nous avons connu des hauts et des bas, mais nous avons toujours bien travaillé ensemble en tant qu'équipe et, au final, 2 Seas Motorsport a également remporté le championnat par équipe. Je me réjouis vraiment de pouvoir prendre le départ avec mes coéquipiers et amis Maximilian Götz et Fabian Schiller. J'espère bien sûr que nous ferons du bon travail et que nous continuerons à nous battre pour le championnat", déclare Jules Gounon, 28 ans.

Luca Stolz, qui compte 18 points de retard avant la finale, a lui aussi encore une chance de remporter le titre en cas de victoire. Au classement des constructeurs, Mercedes-AMG Customer Racing occupe la deuxième place avec neuf points de retard.

Les deux autres voitures de performance sont engagées par le Mercedes-AMG Team GruppeM. Dans la voiture numéro 99, Maro Engel, Mikaël Grenier et Luca Stolz forment un autre trio de pilotes Mercedes-AMG Performance. Dans la Mercedes-AMG GT3 n°77, Lucas Auer est associé à Frank Bird et Lorenzo Ferrari. Le Britannique et l'Italien se sont qualifiés pour une place sur la grille de départ des Gulf 12 Hours lors du Mercedes-AMG Young Driver Test à Valence. Les trois voitures de performance (toutes Pro) ont droit à des points dans l'Intercontinental GT Challenge, tout comme la #75 de SunEnergy1 Racing (Pro-Am). D'autres Mercedes-AMG GT3 sont engagées par les équipes 2 Seas Motorsport, 7TSix et MP Racing. La course débutera le dimanche 10 décembre à 7h00 CET.

L'équipe Mercedes-AMG Customer Racing pour les Gulf 12 Hours d'Abu Dhabi* :

#3 - 2 Seas Motorsport - Mercedes-AMG GT3 - Isa Al Khalifa (BHR), Al Faisal Al Zubair (OMA), Ian Loggie (GBR)

#14 - Mercedes-AMG Team 2 Seas - Mercedes-AMG GT3 - Maximilian Götz (GER), Jules Gounon (AND), Fabian Schiller (GER)

#73 - MP Racing - Mercedes-AMG GT3 - Corinna Gostner (ITA), David Gostner (ITA), Manuela Gostner (ITA), Thomas Gostner (ITA)

#75 - SunEnergy1 Racing - Mercedes-AMG GT3 - Dominik Baumann (AUT), Philip Ellis (SUI), Kenny Habul (AUS), Martin Konrad (AUT)

#76 - 7TSix - Mercedes-AMG GT3 - Tom Jackson (GBR), Wayne Marrs (GBR), Ameerh Naran (ZIM), Matt Topham (GBR)

#77 - Mercedes-AMG Team GruppeM - Mercedes-AMG GT3 - Lucas Auer (AUT), Frank Bird (GBR), Lorenzo Ferrari (ITA)

#99 - Mercedes-AMG Team GruppeM - Mercedes-AMG GT3 - Maro Engel (GER), Mikaël Grenier (CAN), Luca Stolz (GER)

*sous réserve de modifications de dernière minute.