Abu Dhabi: sette Mercedes-AMG GT3 alla 12 Ore del Golfo

Il finale della stagione 2023 dell'Intercontinental GT Challenge powered by Pirelli si svolgerà dall'8 al 10 dicembre alla 12 Ore del Golfo sul circuito di Yas Marina ad Abu Dhabi. Alla gara della serie intercontinentale SRO parteciperanno in totale sette Mercedes-AMG GT3, tra cui tre Mercedes-AMG Performance.

La Mercedes-AMG GT3 numero 14 del Mercedes-AMG Team 2 Seas sarà guidata da tre piloti Performance: Maximilian Götz, Jules Gounon e Fabian Schiller. Jules Gounon si presenta alla finale come leader della classifica piloti IGTC con otto punti di vantaggio sul suo rivale più vicino. "Sono molto felice di poter gareggiare con 2 Seas Motorsport ad Abu Dhabi. Conosco bene la squadra, visto che quest'anno abbiamo gareggiato insieme nel British GT. Abbiamo ottenuto una vittoria, diversi podi e una pole position. Abbiamo avuto molti alti e alcuni bassi, ma abbiamo sempre lavorato bene insieme come squadra e alla fine 2 Seas Motorsport ha vinto il campionato a squadre. Non vedo l'ora di correre con i miei compagni di squadra e amici Maximilian Götz e Fabian Schiller. Spero ovviamente che faremo un buon lavoro e che continueremo a competere per il campionato", ha dichiarato il 28enne Jules Gounon.

Anche Luca Stolz, in svantaggio di 18 punti prima della finale, ha ancora la possibilità di vincere il titolo con una vittoria. Mercedes-AMG Customer Racing è a nove punti di distanza, al secondo posto nella classifica costruttori.

Le altre due vetture ad alte prestazioni sono iscritte dal Mercedes-AMG Team GruppeM. Un altro trio di piloti Mercedes-AMG Performance, Maro Engel, Mikaël Grenier e Luca Stolz, guideranno la vettura numero 99. Sulla Mercedes-AMG GT3 numero 77 c'è Lucas Auer insieme a Frank Bird e Lorenzo Ferrari. Il britannico e l'italiano si sono qualificati per la griglia di partenza della 12 Ore del Golfo in occasione del Mercedes-AMG Young Driver Test di Valencia. Le tre vetture ad alte prestazioni (tutte Pro) hanno diritto a punti nell'Intercontinental GT Challenge, così come la #75 del SunEnergy1 Racing (Pro-Am). Altre Mercedes-AMG GT3 saranno iscritte dai team 2 Seas Motorsport, 7TSix e MP Racing. La gara inizia domenica 10 dicembre alle 7:00 CET.

La formazione Mercedes-AMG Customer Racing per la 12 Ore del Golfo ad Abu Dhabi*:

#3 - 2 Seas Motorsport - Mercedes-AMG GT3 - Isa Al Khalifa (BHR), Al Faisal Al Zubair (OMA), Ian Loggie (GBR)

#14 - Mercedes-AMG Team 2 Seas - Mercedes-AMG GT3 - Maximilian Götz (GER), Jules Gounon (AND), Fabian Schiller (GER)

#73 - MP Racing - Mercedes-AMG GT3 - Corinna Gostner (ITA), David Gostner (ITA), Manuela Gostner (ITA), Thomas Gostner (ITA)

#75 - SunEnergy1 Racing - Mercedes-AMG GT3 - Dominik Baumann (AUT), Philip Ellis (SUI), Kenny Habul (AUS), Martin Konrad (AUT)

#76 - 7TSix - Mercedes-AMG GT3 - Tom Jackson (GBR), Wayne Marrs (GBR), Ameerh Naran (ZIM), Matt Topham (GBR)

#77 - Mercedes-AMG Team GruppeM - Mercedes-AMG GT3 - Lucas Auer (AUT), Frank Bird (GBR), Lorenzo Ferrari (ITA)

#99 - Mercedes-AMG Team GruppeM - Mercedes-AMG GT3 - Maro Engel (GER), Mikaël Grenier (CAN), Luca Stolz (GER)

*Soggetto a modifiche con breve preavviso.