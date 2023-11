Abu Dhabi: Sete Mercedes-AMG GT3 nas 12 Horas do Golfo

Sete Mercedes-AMG GT3s vão competir nas 12 Horas do Golfo. O piloto de fábrica Jules Gounon viaja para o final da época em Abu Dhabi como líder da classificação do Intercontinental GT Challenge. Tem também hipóteses de título na classificação dos construtores.

O final da temporada de 2023 do Intercontinental GT Challenge powered by Pirelli terá lugar de 8 a 10 de dezembro, nas 12 Horas do Golfo, no Circuito de Yas Marina, em Abu Dhabi. Um total de sete Mercedes-AMG GT3s competirá na corrida da série intercontinental de corridas SRO, incluindo três carros Mercedes-AMG Performance.

O Mercedes-AMG GT3 #14 da Mercedes-AMG Team 2 Seas será conduzido por três pilotos de performance: Maximilian Götz, Jules Gounon e Fabian Schiller. Jules Gounon vai para a final como líder da classificação de pilotos do IGTC, com uma vantagem de oito pontos sobre o seu rival mais próximo. "Estou muito contente por poder competir com a 2 Seas Motorsport em Abu Dhabi. Conheço bem a equipa, pois competimos juntos no British GT este ano. Conseguimos uma vitória, vários pódios e uma pole position. Tivemos muitos altos e alguns baixos, mas trabalhámos sempre bem juntos como equipa e, no final, a 2 Seas Motorsport ganhou o campeonato de equipas. Estou muito ansioso por correr com os meus companheiros de equipa e amigos Maximilian Götz e Fabian Schiller. Espero, obviamente, que façamos um bom trabalho e que continuemos a competir pelo campeonato", afirma Jules Gounon, de 28 anos.

Luca Stolz, que está a 18 pontos de distância antes do final, também ainda tem hipóteses de conquistar o título com uma vitória. A Mercedes-AMG Customer Racing está a nove pontos de distância, no segundo lugar da classificação dos construtores.

Os outros dois carros de performance são inscritos pela Mercedes-AMG Team GruppeM. Outro trio de pilotos da Mercedes-AMG Performance, Maro Engel, Mikaël Grenier e Luca Stolz, vai conduzir o carro número 99. No Mercedes-AMG GT3 #77 está Lucas Auer, juntamente com Frank Bird e Lorenzo Ferrari. O britânico e o italiano qualificaram-se para uma posição na grelha nas 12 Horas do Golfo no Teste de Jovens Pilotos da Mercedes-AMG em Valência. Os três carros de performance (todos Pro) são elegíveis para pontos no Intercontinental GT Challenge, tal como o #75 da SunEnergy1 Racing (Pro-Am). Outros Mercedes-AMG GT3s serão inscritos pelas equipas 2 Seas Motorsport, 7TSix e MP Racing. A corrida começa no Domingo, 10 de dezembro, às 7:00 CET.

A formação da Mercedes-AMG Customer Racing para as 12 Horas do Golfo em Abu Dhabi*:

#3 - 2 Seas Motorsport - Mercedes-AMG GT3 - Isa Al Khalifa (BHR), Al Faisal Al Zubair (OMA), Ian Loggie (GBR)

#14º - Mercedes-AMG Team 2 Seas - Mercedes-AMG GT3 - Maximilian Götz (GER), Jules Gounon (AND), Fabian Schiller (GER)

#73 - MP Racing - Mercedes-AMG GT3 - Corinna Gostner (ITA), David Gostner (ITA), Manuela Gostner (ITA), Thomas Gostner (ITA)

#75 - SunEnergy1 Racing - Mercedes-AMG GT3 - Dominik Baumann (AUT), Philip Ellis (SUI), Kenny Habul (AUS), Martin Konrad (AUT)

#76 - 7TSix - Mercedes-AMG GT3 - Tom Jackson (GBR), Wayne Marrs (GBR), Ameerh Naran (ZIM), Matt Topham (GBR)

#77 - Mercedes-AMG Team GruppeM - Mercedes-AMG GT3 - Lucas Auer (AUT), Frank Bird (GBR), Lorenzo Ferrari (ITA)

#99 - Mercedes-AMG Team GruppeM - Mercedes-AMG GT3 - Maro Engel (GER), Mikaël Grenier (CAN), Luca Stolz (GER)

*Sujeito a alterações a curto prazo.