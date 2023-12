28 GT3 concluyen la temporada en las 12h del Golfo

Las 12 Horas del Golfo verán 28 coches GT3 de los principales fabricantes del mundo alinearse en la parrilla del circuito de Yas Marina en Abu Dabi el 10 de diciembre.

Apenas dos semanas después de que Max Verstappen ganara allí el Gran Premio de Abu Dabi al final de la temporada 2023 de Fórmula 1, los equipos GT participarán en las 12 Horas del Golfo con un gran número de pilotos de primera fila.

Coches de Audi, BMW, Ferrari, McLaren, Mercedes-AMG y Porsche figuran en la lista oficial de inscritos en las 12 Horas del Golfo, hecha pública hoy por Driving Force Events, organizador de la carrera.

Las 12 Horas del Golfo comenzarán el domingo 10 de diciembre a las 7:45, hora europea, y se retransmitirán íntegramente en streaming.

Esto permitirá a los aficionados seguir la acción en el circuito o desde casa. Las cuatro sesiones de clasificación del sábado 9 de diciembre, que comenzarán a las 15.00 hora europea, darán comienzo a la cobertura en directo a través del canal oficial del evento en YouTube en https://www.youtube.com/@gulfmotorsport y en Facebook en https://www.facebook.com/gulf12hours.

Las 12 Horas del Golfo de este año volverán a ser la prueba final del Intercontinental GT Challenge powered by Pirelli, con tres campeonatos en juego: los títulos de pilotos y fabricantes y la Copa de Independientes.

La carrera de este año volverá a contar con la presencia de varios nombres famosos de las carreras de GT y de otros ámbitos. La leyenda de MotoGP Valentino Rossi participará en la carrera por tercera vez, junto con las estrellas de GT Dries Vanthoor y Nick Yelloly en el BMW M4 GT3 nº 46 del equipo WRT.

El vigente ganador, AF Corse, uno de los equipos más laureados de la prueba con dos victorias en la general, volverá a Abu Dhabi con cuatro coches y llevará por primera vez a la isla de Yas tres ejemplares del nuevo Ferrari 296 GT3.

El ganador de las 24 Horas de Le Mans, Alessio Ravera, liderará el equipo Pro-Am con el coche #25, mientras que la francesa Lilou Wadoux, que recientemente probó un hipercoche Ferrari 499P y compite regularmente en el FIA WEC, debutará en las 12 Horas del Golfo en la clase Am con el coche #20.

AF Corse estará acompañado en la parrilla por los ganadores de diez de las doce ediciones anteriores de la carrera. Los tetracampeones Kessel Racing y 2 Seas Motorsport también son antiguos ganadores que compiten por los honores de las 12 Horas del Golfo.

Kessel Racing ha inscrito dos coches, entre ellos el nº 74 pilotado por el piloto oficial de Ferrari Davide Rigon, junto con Michael Broniszewski y Niccolo Schiró. Forman parte de un contingente de ocho coches Ferrari junto con Baron Motorsport y Racing One.

2 Seas Motorsport intentará ampliar sus dos victorias en la general con el coche número 14. El equipo cuenta con un equipo de alto nivel. El equipo cuenta con una alineación de alto calibre con los tres pilotos de Mercedes-AMG Performance Maximilian Götz, Jules Gounon y Fabian Schiller.

El equipo bahreiní lucha por la victoria en dos frentes: el bahreiní Isa Al Khalifa y el omaní Al Faisal Al Zubair, que compiten junto con el piloto británico Ian Loggie, son dos pilotos de la región que también aspiran a la victoria en la clase Am.

Hace un año, Mercedes-AMG Team GruppeM se hizo con la primera fila de la parrilla antes de que ninguno de los dos coches tomara la bandera a cuadros en la carrera, y el equipo regresa con una alineación repleta de estrellas. Maro Engel, Mikaël Grenier y Luca Stolz compartirán el Mercedes-AMG GT3 #99, mientras que Lucas Auer pilotará el #77 junto a las estrellas en ascenso Frank Bird y Lorenzo Ferrari.

Los ganadores del año pasado de la categoría Pro-Am, SunEnergy1 Racing, regresan con un equipo de cuatro pilotos para defender su título. Dominik Baumann se une al trío ganador del año pasado, formado por Kenny Habul, Philip Ellis y Martin Konrad, en uno de los siete Mercedes-AMG GT3, entre los que también se encuentran 7Tsix y MP Racing.

Optimum Racing, que ganó la Copa de Oro en las 24h de Spa Crowdstrike de este año, volverá a estar representado en las 12 Horas del Golfo con su McLaren con la inconfundible decoración Papaya, pilotado por Mark Radcliffe, Ollie Milroy y Rob Bell. Otros tres McLaren 720 GT3 EVO, inscritos por Garage 59, estarán compitiendo.

Richie Stanaway, el ganador de la legendaria carrera Bathurst 1000 de este año, hará su debut en las 12 Horas del Golfo en el Porsche 911 GT3 R de Grove Racing, junto al dúo de padre e hijo Stephen y Brenton Grove. Un total de seis Porsche 911 GT3 R estarán en la parrilla, dos de Herberth Motorsport y Car Collection Motorsport y uno de Tsunami RL CLRT.

Audi estará representada por HaasRT, que representará a la nación caribeña de Antigua en su debut en las 12 Horas del Golfo. Miika Panu, Grégory Servais, Grégory Guilvert y Xavier Knauf pilotarán su Audi R8 GT3.

Lista preliminar de participantes 12 Horas del Golfo

GT3 Pro Mercedes-AMG 2 Mares Mercedes-AMG GT3 Jules Gounon - Maximilan Götz - Fabian Schiller

GT3 Pro Mercedes-AMG Team GruppeM Racing Mercedes-AMG GT3 Lucas Auer - Lorenzo Ferrari - Frank Bird

GT3 Pro Mercedes-AMG Team GruppeM Racing Mercedes-AMG GT3 Maro Engel - Luca Stolz - Mikael Grenier

GT3 Pro Team WRT BMW M4 GT3 Philipp Eng - Sheldon van der Linde - Charles Weerts

GT3 Pro Team WRT BMW M4 GT3 Valentino Rossi - Dries Vanthoor - Nick Yelloly

GT3 ProAm AF Corse Ferrari 296 GT3 Alessandro Cozzi - Alessio Rovera - Giorgio Sernagiotto - Marco Pulcini

GT3 ProAm Car Collection Motorsport Porsche 911 GT3 R (992) HASH - Stefano Costantini - Alex Fontana - Yannick Mettler

GT3 ProAm Grove Racing Porsche 911 GT3 R (992) Stephen Grove - Brenton Grove - Richie Stanaway

GT3 ProAm Garaje 59 McLaren 720 GT3 EVO Benjamin Goethe - Oliver Goethe - Shaun Balfe - Mark Sansom

GT3 ProAm Garaje 59 McLaren 720 GT3 EVO Alexander West - Marvin Kirchhöfer - Louis Prette

GT3 ProAm Sky Tempesta McLaren 720 GT3 EVO Kevin Tse - Eddie Cheever - Jonathan Hui - Chris Froggatt

GT3 ProAm Herberth Motorsport Porsche 911 GT3 R (992) Antares Au - Tim Heinemann - Matteo Cairoli

GT3 ProAm Kessel Racing Ferrari 296 GT3 Anton Dias Perera - Giorgio Roda - Alexander West - David Fumanelli

GT3 ProAm Kessel Racing Ferrari 296 GT3 Michael Broniszewski - Niccolo Schiró - Davide Rigon

GT3 ProAm Optimum Motorsport McLaren 720S GT3 Mark Radcliffe - Ollie Millroy - Rob Bell

GT3 ProAm Racing One Ferrari 296 GT3 Omar Jackson - Axcil Jefferies - Ramez S. Azzam - Zaamin Jaffer

GT3 ProAm SunEnergy1 Racing Mercedes-AMG GT3 Kenny Habul - Philip Ellis - Martin Konrad - Dominik Baumann

GT3 Am 2 Seas Motorsport Mercedes-AMG GT3 Isa Al Khalifa - Ian Loggie- Al Faisal Al Zubair

GT3 Am 7Tsix Mercedes-AMG GT3 Wayne Marrs - Matthew Topham - Ameerh Naran - Tom Jackson

GT3 Am AF Corse Ferrari 296 GT3 Christian Colombo - David Tjiptobiantoro - Lilou Wadoux - Stephane Lemeret

GT3 On AF Corse Ferrari 488 GT3 Nicola Marinangeli - Kriton Lendoudis - Christoph Ulrich - Alex Fox

GT3 Am AF Corse Ferrari 296 GT3 Lauren De Meeus - Jean Claude Saada - Conrad Grunewald - Miguel Ramos

GT3 Am Baron Motorsport Ferrari 488 GT3 Ernst Kirchmayr - Axel Sartingen - Daniel di Amato - Philippe Prette

GT3 Am Car Collection Motorsport Porsche 911 GT3 R (992) Dustin Blattner - Constantin Dressler - Joel Sturm

GT3 Am HaasRT Audi R8 LMS GT3 EVO II Gregory Gilbert - Miika Panu - Xavier Knauf - Gregory Servais

GT3 Am Herberth Motorsport Porsche 911 GT3-R (991.II) Daniel Allemann - Ralf Bohn - Alfred Renauer

GT3 Am MP Racing Mercedes-AMG GT3 Thomas Gostner - Manuela Gostner - Corinna Gostner - David Gostner

GT3 Am Tsunami RT Porsche 911 GT3-R (991.II) Johannes Zelger - Davide Scannicchio - Marco Cassará - Stefano Borghi