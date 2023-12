28 voitures GT3 terminent la saison au Gulf 12h

Le 10 décembre, 28 voitures GT3 des principaux constructeurs mondiaux prendront le départ des Gulf 12 Hours sur le circuit de Yas Marina à Abu Dhabi.

Deux semaines seulement après que Max Verstappen y a remporté le Grand Prix d'Abu Dhabi pour clôturer la saison de Formule 1 2023, les équipes GT participeront aux Gulf 12 Hours avec une multitude de pilotes de haut niveau.

Des voitures Audi, BMW, Ferrari, McLaren, Mercedes-AMG et Porsche figurent sur la liste officielle des participants aux Gulf 12 Hours, publiée aujourd'hui par Driving Force Events, l'organisateur de la course.

La course de 12 heures dans le Golfe débutera le dimanche 10 décembre à 7h45, heure européenne, et sera diffusée en streaming dans son intégralité.

Les fans pourront ainsi suivre l'action sur le circuit ou depuis chez eux. Quatre séances de qualification le samedi 9 décembre à partir de 15 heures, heure européenne, marqueront le début de la couverture en direct sur la chaîne YouTube officielle de l'événement à l'adresse https://www.youtube.com/@gulfmotorsport et sur Facebook à l'adresse https://www.facebook.com/gulf12hours.

Cette année encore, les Gulf 12 Hours seront la dernière étape de l'Intercontinental GT Challenge powered by Pirelli, où trois championnats sont en jeu : le titre de champion des pilotes et des constructeurs, ainsi que la Coupe Indépendante.

Cette année, la course accueillera à nouveau un certain nombre de noms célèbres du sport GT et d'ailleurs. La légende du MotoGP Valentino Rossi participera pour la troisième fois à la course, en compagnie des stars du GT Dries Vanthoor et Nick Yelloly, dans la BMW M4 GT3 numéro 46 de l'équipe WRT.

L'équipe gagnante en titre AF Corse, l'une des équipes les plus performantes de l'événement avec deux victoires au classement général, revient à Abu Dhabi avec quatre voitures et, pour la première fois, trois exemplaires de la nouvelle Ferrari 296 GT3 sur l'île de Yas.

Le vainqueur des 24 Heures du Mans, Alessio Ravera, dirigera l'équipe Pro-Am avec le numéro 25, tandis que la Française Lilou Wadoux, qui a récemment testé une Ferrari 499P Hypercar et participe régulièrement au FIA WEC, fera ses débuts aux 12 Heures du Golfe dans la catégorie Am avec le numéro 20.

Outre AF Corse, les vainqueurs de dix des douze éditions précédentes de la course seront sur la ligne de départ. Les quadruples champions Kessel Racing et 2 Seas Motorsport sont également d'anciens vainqueurs qui se disputeront les honneurs des Gulf 12 Hours.

Kessel Racing a engagé deux voitures, dont la numéro 74, dans laquelle le pilote d'usine Ferrari Davide Rigon roule avec Michael Broniszewski et Niccolo Schiró. Ils font partie d'un contingent de huit voitures Ferrari aux côtés de Baron Motorsport et Racing One.

2 Seas Motorsport tentera de consolider ses deux victoires au classement général avec le numéro 14. L'équipe est composée de trois pilotes Mercedes-AMG Performance, Maximilian Götz, Jules Gounon et Fabian Schiller, tous de haut niveau.

L'équipe bahreïnie se bat sur deux fronts pour la victoire : avec Isa Al Khalifa de Bahreïn et Al Faisal Al Zubair d'Oman, qui concourent avec le pilote britannique Ian Loggie, ce sont deux pilotes de la région qui sont au départ et qui visent également la victoire dans la catégorie Am.

Il y a un an, le Mercedes-AMG Team GruppeM avait revendiqué la première ligne de départ avant qu'aucune des deux voitures ne franchisse la ligne d'arrivée en course et l'équipe revient avec un casting de stars. Maro Engel, Mikaël Grenier et Luca Stolz se partageront la Mercedes-AMG GT3 numéro 99, tandis que Lucas Auer pilotera la voiture numéro 77 aux côtés des stars montantes Frank Bird et Lorenzo Ferrari.

Les vainqueurs de la catégorie Pro-Am de l'année dernière, SunEnergy1 Racing, reviennent avec une équipe de quatre personnes pour défendre leur titre. Dominik Baumann roulera avec le trio gagnant de l'année dernière, Kenny Habul, Philip Ellis et Martin Konrad, dans l'une des sept Mercedes-AMG GT3, dont font également partie 7Tsix et MP Racing.

Optimum Racing, qui a remporté la Gold Cup lors de la Crowdstrike 24h of Spa de cette année, sera à nouveau présent aux Gulf 12 Hours avec sa McLaren au look Papaya si caractéristique, pilotée par Mark Radcliffe, Ollie Milroy et Rob Bell. Trois autres McLaren 720 GT3 EVO, engagées par le Garage 59, seront en lice.

Richie Stanaway, vainqueur de la légendaire course Bathurst 1000 cette année, fera ses débuts aux Gulf 12 Hours au volant de la Porsche 911 GT3 R de Grove Racing, aux côtés du duo père-fils Stephen et Brenton Grove. Au total, six Porsche 911 GT3 R seront au départ, deux de Herberth Motorsport et de Car Collection Motorsport et une de Tsunami RL CLRT.

Audi sera représentée par HaasRT qui, pour ses débuts aux 12 Heures du Golfe, représentera Antigua, une nation des Caraïbes. Miika Panu, Grégory Servais, Grégory Guilvert et Xavier Knauf piloteront leur Audi R8 GT3.

Liste provisoire des participants aux Gulf 12 Hours

GT3 Pro Mercedes-AMG 2 Seas Mercedes-AMG GT3 Jules Gounon - Maximilan Götz - Fabian Schiller

GT3 Pro Mercedes-AMG Team GruppeM Racing Mercedes-AMG GT3 Lucas Auer - Lorenzo Ferrari - Frank Bird

GT3 Pro Mercedes-AMG Team GruppeM Racing Mercedes-AMG GT3 Maro Engel - Luca Stolz - Mikael Grenier

GT3 Pro Team WRT BMW M4 GT3 Philipp Eng - Sheldon van der Linde - Charles Weerts

GT3 Pro Team WRT BMW M4 GT3 Valentino Rossi - Dries Vanthoor - Nick Yelloly

GT3 ProAm AF Corse Ferrari 296 GT3 Alessandro Cozzi - Alessio Rovera - Giorgio Sernagiotto - Marco Pulcini

GT3 ProAm Car Collection Motorsport Porsche 911 GT3 R (992) HASH - Stefano Costantini - Alex Fontana - Yannick Mettler

GT3 ProAm Grove Racing Porsche 911 GT3 R (992) Stephen Grove - Brenton Grove - Richie Stanaway

GT3 ProAm Garage 59 McLaren 720 GT3 EVO Benjamin Goethe - Oliver Goethe - Shaun Balfe - Mark Sansom

GT3 ProAm Garage 59 McLaren 720 GT3 EVO Alexander West - Marvin Kirchhöfer - Louis Prette

GT3 ProAm Sky Tempesta McLaren 720 GT3 EVO Kevin Tse - Eddie Cheever - Jonathan Hui - Chris Froggatt

GT3 ProAm Herberth Motorsport Porsche 911 GT3 R (992) Antares Au - Tim Heinemann - Matteo Cairoli

GT3 ProAm Kessel Racing Ferrari 296 GT3 Anton Dias Perera - Giorgio Roda - Alexander West - David Fumanelli

GT3 ProAm Kessel Racing Ferrari 296 GT3 Michael Broniszewski - Niccolo Schiró - Davide Rigon

GT3 ProAm Optimum Motorsport McLaren 720S GT3 Mark Radcliffe - Ollie Millroy - Rob Bell

GT3 ProAm Racing One Ferrari 296 GT3 Omar Jackson - Axcil Jefferies - Ramez S. Azzam - Zaamin Jaffer

GT3 ProAm SunEnergy1 Racing Mercedes-AMG GT3 Kenny Habul - Philip Ellis - Martin Konrad - Dominik Baumann

GT3 Am 2 Seas Motorsport Mercedes-AMG GT3 Isa Al Khalifa - Ian Loggie- Al Faisal Al Zubair

GT3 Am 7Tsix Mercedes-AMG GT3 Wayne Marrs - Matthew Topham - Ameerh Naran - Tom Jackson

GT3 Am AF Corse Ferrari 296 GT3 Christian Colombo - David Tjiptobiantoro - Lilou Wadoux - Stephane Lemeret

GT3 Am AF Corse Ferrari 488 GT3 Nicola Marinangeli - Kriton Lendoudis - Christoph Ulrich - Alex Fox

GT3 Am AF Corse Ferrari 296 GT3 Lauren De Meeus - Jean Claude Saada - Conrad Grunewald - Miguel Ramos

GT3 Am Baron Motorsport Ferrari 488 GT3 Ernst Kirchmayr - Axel Sartingen - Daniel di Amato - Philippe Prette

GT3 Am Car Collection Motorsport Porsche 911 GT3 R (992) Dustin Blattner - Constantin Dressler - Joel Sturm

GT3 Am HaasRT Audi R8 LMS GT3 EVO II Gregory Gilbert - Miika Panu - Xavier Knauf - Gregory Servais

GT3 Am Herberth Motorsport Porsche 911 GT3-R (991.II) Daniel Allemann - Ralf Bohn - Alfred Renauer

GT3 Am MP Racing Mercedes-AMG GT3 Thomas Gostner - Manuela Gostner - Corinna Gostner - David Gostner

GT3 Am Tsunami RT Porsche 911 GT3-R (991.II) Johannes Zelger - Davide Scannicchio - Marco Cassará - Stefano Borghi