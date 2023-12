28 vetture GT3 concludono la stagione alla Gulf 12h

La 12 Ore del Golfo vedrà 28 vetture GT3 dei principali costruttori mondiali schierarsi sulla griglia di partenza dello Yas Marina Circuit di Abu Dhabi il 10 dicembre.

Appena due settimane dopo la vittoria di Max Verstappen nel Gran Premio di Abu Dhabi, al termine della stagione 2023 di Formula 1, i team GT parteciperanno alla 12 Ore del Golfo con un gran numero di piloti di punta.

Le auto di Audi, BMW, Ferrari, McLaren, Mercedes-AMG e Porsche figurano nell'elenco ufficiale degli iscritti alla 12 Ore del Golfo, reso noto oggi da Driving Force Events, l'organizzatore della gara.

La 12 Ore del Golfo inizierà alle 7:45 ora europea di domenica 10 dicembre e sarà trasmessa integralmente in streaming.

Ciò consentirà ai fan di seguire l'azione sul circuito o da casa. Le quattro sessioni di qualifica di sabato 9 dicembre, a partire dalle 15:00 ora europea, daranno il via alla copertura in diretta attraverso il canale ufficiale YouTube dell'evento all'indirizzo https://www.youtube.com/@gulfmotorsport e Facebook all'indirizzo https://www.facebook.com/gulf12hours.

Anche quest'anno la 12 Ore del Golfo sarà la prova finale dell'Intercontinental GT Challenge powered by Pirelli, con tre campionati in palio: i titoli piloti e costruttori e l'Independent Cup.

La gara di quest'anno vedrà ancora una volta la partecipazione di numerosi nomi famosi delle corse GT e non solo. La leggenda della MotoGP Valentino Rossi parteciperà alla gara per la terza volta, insieme alle stelle del GT Dries Vanthoor e Nick Yelloly sulla BMW M4 GT3 numero 46 del team WRT.

I vincitori in carica di AF Corse, una delle squadre di maggior successo dell'evento con due vittorie assolute, torneranno ad Abu Dhabi con quattro vetture e porteranno per la prima volta a Yas Island tre esemplari della nuova Ferrari 296 GT3.

Il vincitore della 24 Ore di Le Mans Alessio Ravera guiderà la squadra Pro-Am con la vettura n. 25, mentre la francese Lilou Wadoux, che ha recentemente testato una hypercar Ferrari 499P e gareggia regolarmente nel FIA WEC, farà il suo debutto alla 12 Ore del Golfo nella classe Am con la vettura n. 20.

AF Corse sarà affiancata in griglia dai vincitori di dieci delle precedenti dodici edizioni della gara. Anche i quattro volte campioni Kessel Racing e 2 Seas Motorsport sono ex vincitori in lizza per gli onori della 12 Ore del Golfo.

Kessel Racing ha iscritto due vetture, tra cui la #74 guidata dal pilota ufficiale Ferrari Davide Rigon con Michael Broniszewski e Niccolo Schiró. Fanno parte di un contingente di otto vetture Ferrari insieme a Baron Motorsport e Racing One.

2 Seas Motorsport cercherà di estendere le sue due vittorie assolute con la vettura numero 14. Il team ha un elevato livello di qualità. Il team ha una formazione di alto livello con i tre piloti della Mercedes-AMG Performance Maximilian Götz, Jules Gounon e Fabian Schiller.

Il team del Bahrein sta lottando per la vittoria su due fronti: Isa Al Khalifa del Bahrein e Al Faisal Al Zubair dell'Oman, che gareggiano insieme al pilota britannico Ian Loggie, sono due piloti della regione che puntano alla vittoria nella classe Am.

Un anno fa, il Mercedes-AMG Team GruppeM ha conquistato la prima fila dello schieramento prima che nessuna delle due auto prendesse la bandiera a scacchi in gara e il team torna con una formazione stellare. Maro Engel, Mikaël Grenier e Luca Stolz condivideranno la Mercedes-AMG GT3 numero 99, mentre Lucas Auer guiderà la vettura numero 77 insieme alle stelle nascenti Frank Bird e Lorenzo Ferrari.

I vincitori della classe Pro-Am dello scorso anno, SunEnergy1 Racing, tornano con una squadra di quattro persone per difendere il loro titolo. Dominik Baumann si unisce al trio vincente dello scorso anno, composto da Kenny Habul, Philip Ellis e Martin Konrad, in una delle sette Mercedes-AMG GT3, di cui fanno parte anche 7Tsix e MP Racing.

Optimum Racing, che ha vinto la Gold Cup alla Crowdstrike 24h di Spa di quest'anno, sarà nuovamente presente alla 12 Ore del Golfo con la sua McLaren nell'inconfondibile livrea Papaya, guidata da Mark Radcliffe, Ollie Milroy e Rob Bell. Altre tre McLaren 720 GT3 EVO, iscritte da Garage 59, saranno in gara.

Richie Stanaway, il vincitore della leggendaria Bathurst 1000 di quest'anno, farà il suo debutto alla 12 Ore del Golfo con la Porsche 911 GT3 R del Grove Racing, insieme al duo padre e figlio Stephen e Brenton Grove. In totale saranno presenti sulla griglia sei Porsche 911 GT3 R, due di Herberth Motorsport e Car Collection Motorsport e una di Tsunami RL CLRT.

Audi sarà rappresentata da HaasRT, che rappresenterà la nazione caraibica di Antigua nel suo debutto alla 12 Ore del Golfo. Miika Panu, Grégory Servais, Grégory Guilvert e Xavier Knauf guideranno la loro Audi R8 GT3.

Elenco preliminare dei partecipanti alla 12 Ore del Golfo

GT3 Pro Mercedes-AMG 2 Seas Mercedes-AMG GT3 Jules Gounon - Maximilan Götz - Fabian Schiller

GT3 Pro Mercedes-AMG Team GruppeM Racing Mercedes-AMG GT3 Lucas Auer - Lorenzo Ferrari - Frank Bird

GT3 Pro Mercedes-AMG Team GruppeM Racing Mercedes-AMG GT3 Maro Engel - Luca Stolz - Mikael Grenier

GT3 Pro Team WRT BMW M4 GT3 Philipp Eng - Sheldon van der Linde - Charles Weerts

GT3 Pro Team WRT BMW M4 GT3 Valentino Rossi - Dries Vanthoor - Nick Yelloly

GT3 ProAm AF Corse Ferrari 296 GT3 Alessandro Cozzi - Alessio Rovera - Giorgio Sernagiotto - Marco Pulcini

GT3 ProAm Car Collection Motorsport Porsche 911 GT3 R (992) HASH - Stefano Costantini - Alex Fontana - Yannick Mettler

GT3 ProAm Grove Racing Porsche 911 GT3 R (992) Stephen Grove - Brenton Grove - Richie Stanaway

GT3 ProAm Garage 59 McLaren 720 GT3 EVO Benjamin Goethe - Oliver Goethe - Shaun Balfe - Mark Sansom

GT3 ProAm Garage 59 McLaren 720 GT3 EVO Alexander West - Marvin Kirchhöfer - Louis Prette

GT3 ProAm Sky Tempesta McLaren 720 GT3 EVO Kevin Tse - Eddie Cheever - Jonathan Hui - Chris Froggatt

GT3 ProAm Herberth Motorsport Porsche 911 GT3 R (992) Antares Au - Tim Heinemann - Matteo Cairoli

GT3 ProAm Kessel Racing Ferrari 296 GT3 Anton Dias Perera - Giorgio Roda - Alexander West - David Fumanelli

GT3 ProAm Kessel Racing Ferrari 296 GT3 Michael Broniszewski - Niccolo Schiró - Davide Rigon

GT3 ProAm Optimum Motorsport McLaren 720S GT3 Mark Radcliffe - Ollie Millroy - Rob Bell

GT3 ProAm Racing One Ferrari 296 GT3 Omar Jackson - Axcil Jefferies - Ramez S. Azzam - Zaamin Jaffer

GT3 ProAm SunEnergy1 Racing Mercedes-AMG GT3 Kenny Habul - Philip Ellis - Martin Konrad - Dominik Baumann

GT3 Am 2 Seas Motorsport Mercedes-AMG GT3 Isa Al Khalifa - Ian Loggie- Al Faisal Al Zubair

GT3 Am 7Tsix Mercedes-AMG GT3 Wayne Marrs - Matthew Topham - Ameerh Naran - Tom Jackson

GT3 Am AF Corse Ferrari 296 GT3 Christian Colombo - David Tjiptobiantoro - Lilou Wadoux - Stephane Lemeret

GT3 On AF Corse Ferrari 488 GT3 Nicola Marinangeli - Kriton Lendoudis - Christoph Ulrich - Alex Fox

GT3 Am AF Corse Ferrari 296 GT3 Lauren De Meeus - Jean Claude Saada - Conrad Grunewald - Miguel Ramos

GT3 Am Baron Motorsport Ferrari 488 GT3 Ernst Kirchmayr - Axel Sartingen - Daniel di Amato - Philippe Prette

GT3 Am Car Collection Motorsport Porsche 911 GT3 R (992) Dustin Blattner - Constantin Dressler - Joel Sturm

GT3 Am HaasRT Audi R8 LMS GT3 EVO II Gregory Gilbert - Miika Panu - Xavier Knauf - Gregory Servais

GT3 Am Herberth Motorsport Porsche 911 GT3-R (991.II) Daniel Allemann - Ralf Bohn - Alfred Renauer

GT3 Am MP Racing Mercedes-AMG GT3 Thomas Gostner - Manuela Gostner - Corinna Gostner - David Gostner

GT3 Am Tsunami RT Porsche 911 GT3-R (991.II) Johannes Zelger - Davide Scannicchio - Marco Cassará - Stefano Borghi