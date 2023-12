28 carros GT3 terminam a época nas 12h do Golfo

O final da temporada do Intercontinental GT Challenge, as 12 Horas do Golfo, contará com 28 carros GT3 na grelha. O nove vezes campeão do mundo de motociclismo Valentino Rossi vai conduzir um BMW M4 GT3 para a WRT.

As 12 Horas do Golfo contarão com 28 carros de GT3 dos principais construtores mundiais na grelha de partida do Circuito de Yas Marina, em Abu Dhabi, a 10 de dezembro.

Apenas duas semanas depois de Max Verstappen ter vencido o Grande Prémio de Abu Dhabi, no final da temporada de Fórmula 1 de 2023, as equipas de GT vão participar nas 12 Horas do Golfo com um grande número de pilotos de topo.

Carros da Audi, BMW, Ferrari, McLaren, Mercedes-AMG e Porsche figuram na lista oficial de inscritos para as 12 Horas do Golfo, divulgada hoje pela Driving Force Events, organizadora da corrida.

As 12 Horas do Golfo terão início às 7h45 (hora europeia) de domingo, 10 de dezembro, e serão transmitidas na íntegra.

Isto permitirá aos fãs acompanhar a ação na pista de corrida ou a partir de casa. Quatro sessões de qualificação no sábado, 9 de dezembro, com início às 15h00, hora europeia, darão início à cobertura em direto através do canal oficial do evento no YouTube em https://www.youtube.com/@gulfmotorsport e no Facebook em https://www.facebook.com/gulf12hours.

As 12 Horas do Golfo deste ano serão, mais uma vez, a ronda final do Intercontinental GT Challenge powered by Pirelli, com três campeonatos em jogo: os títulos de pilotos e construtores e a Taça Independente.

A corrida deste ano contará, mais uma vez, com uma série de nomes famosos das corridas de GT e não só. A lenda do MotoGP Valentino Rossi participará na corrida pela terceira vez, juntamente com as estrelas do GT Dries Vanthoor e Nick Yelloly no BMW M4 GT3 #46 da equipa WRT.

A AF Corse, uma das equipas mais bem sucedidas no evento com duas vitórias na geral, regressará a Abu Dhabi com quatro carros e levará três exemplares do novo Ferrari 296 GT3 para a Ilha de Yas pela primeira vez.

O vencedor das 24 Horas de Le Mans, Alessio Ravera, irá liderar a equipa Pro-Am com o carro #25, enquanto a francesa Lilou Wadoux, que recentemente testou um hipercarro Ferrari 499P e compete regularmente no FIA WEC, fará a sua estreia nas 12 Horas do Golfo na classe Am com o carro #20.

A AF Corse será acompanhada na grelha pelos vencedores de dez das doze edições anteriores da corrida. A Kessel Racing, quatro vezes campeã, e a 2 Seas Motorsport também são antigos vencedores que disputam as 12 Horas do Golfo.

A Kessel Racing inscreveu dois carros, incluindo o carro #74 conduzido pelo piloto de fábrica da Ferrari, Davide Rigon, com Michael Broniszewski e Niccolo Schiró. Fazem parte de um contingente de oito carros Ferrari, juntamente com a Baron Motorsport e a Racing One.

A 2 Seas Motorsport vai tentar prolongar as suas duas vitórias à geral com o carro número 14. A equipa tem um alinhamento de alto calibre com os três pilotos da Mercedes-AMG Performance, Maximilian Götz, Jules Gounon e Fabian Schiller.

A equipa do Bahrein luta pela vitória em duas frentes: Isa Al Khalifa, do Bahrein, e Al Faisal Al Zubair, de Omã, que competem em conjunto com o piloto britânico Ian Loggie, são dois pilotos da região que também têm como objetivo a vitória na classe Am.

Há um ano, a Mercedes-AMG Team GruppeM conquistou a primeira linha da grelha de partida, mas nenhum dos carros chegou à bandeira axadrezada na corrida. Maro Engel, Mikaël Grenier e Luca Stolz vão partilhar o Mercedes-AMG GT3 #99, enquanto Lucas Auer vai conduzir o carro #77 ao lado das estrelas em ascensão Frank Bird e Lorenzo Ferrari.

Os vencedores do ano passado da classe Pro-Am, SunEnergy1 Racing, regressam com uma equipa de quatro elementos para defender o seu título. Dominik Baumann junta-se ao trio vencedor do ano passado, Kenny Habul, Philip Ellis e Martin Konrad, num dos sete Mercedes-AMG GT3, que também inclui a 7Tsix e a MP Racing.

A Optimum Racing, que venceu a Gold Cup nas Crowdstrike 24h de Spa deste ano, estará mais uma vez representada nas 12 Horas do Golfo com o seu McLaren com a inconfundível pintura Papaya, conduzido por Mark Radcliffe, Ollie Milroy e Rob Bell. Mais três McLaren 720 GT3 EVOs, inscritos pela Garage 59, estarão a competir.

Richie Stanaway, o vencedor da lendária corrida Bathurst 1000 deste ano, fará a sua estreia nas 12 Horas do Golfo no Porsche 911 GT3 R da Grove Racing, juntamente com a dupla de pai e filho Stephen e Brenton Grove. Um total de seis Porsche 911 GT3 Rs estarão na grelha, dois da Herberth Motorsport e da Car Collection Motorsport e um da Tsunami RL CLRT.

A Audi será representada pela HaasRT, que representará a nação caribenha de Antígua na sua estreia nas 12 Horas do Golfo. Miika Panu, Grégory Servais, Grégory Guilvert e Xavier Knauf irão conduzir o seu Audi R8 GT3.

Lista preliminar de participantes 12 Horas do Golfo

GT3 Pro Mercedes-AMG 2 Seas Mercedes-AMG GT3 Jules Gounon - Maximilan Götz - Fabian Schiller

GT3 Pro Mercedes-AMG Team GruppeM Racing Mercedes-AMG GT3 Lucas Auer - Lorenzo Ferrari - Frank Bird

GT3 Pro Mercedes-AMG Team GruppeM Racing Mercedes-AMG GT3 Maro Engel - Luca Stolz - Mikael Grenier

GT3 Pro Team WRT BMW M4 GT3 Philipp Eng - Sheldon van der Linde - Charles Weerts

GT3 Pro Team WRT BMW M4 GT3 Valentino Rossi - Dries Vanthoor - Nick Yelloly

GT3 ProAm AF Corse Ferrari 296 GT3 Alessandro Cozzi - Alessio Rovera - Giorgio Sernagiotto - Marco Pulcini

GT3 ProAm Car Collection Motorsport Porsche 911 GT3 R (992) HASH - Stefano Costantini - Alex Fontana - Yannick Mettler

GT3 ProAm Grove Racing Porsche 911 GT3 R (992) Stephen Grove - Brenton Grove - Richie Stanaway

GT3 ProAm Garage 59 McLaren 720 GT3 EVO Benjamin Goethe - Oliver Goethe - Shaun Balfe - Mark Sansom

GT3 ProAm Garage 59 McLaren 720 GT3 EVO Alexander West - Marvin Kirchhöfer - Louis Prette

GT3 ProAm Sky Tempesta McLaren 720 GT3 EVO Kevin Tse - Eddie Cheever - Jonathan Hui - Chris Froggatt

GT3 ProAm Herberth Motorsport Porsche 911 GT3 R (992) Antares Au - Tim Heinemann - Matteo Cairoli

GT3 ProAm Kessel Racing Ferrari 296 GT3 Anton Dias Perera - Giorgio Roda - Alexander West - David Fumanelli

GT3 ProAm Kessel Racing Ferrari 296 GT3 Michael Broniszewski - Niccolo Schiró - Davide Rigon

GT3 ProAm Optimum Motorsport McLaren 720S GT3 Mark Radcliffe - Ollie Millroy - Rob Bell

GT3 ProAm Racing One Ferrari 296 GT3 Omar Jackson - Axcil Jefferies - Ramez S. Azzam - Zaamin Jaffer

GT3 ProAm SunEnergy1 Racing Mercedes-AMG GT3 Kenny Habul - Philip Ellis - Martin Konrad - Dominik Baumann

GT3 Am 2 Seas Motorsport Mercedes-AMG GT3 Isa Al Khalifa - Ian Loggie- Al Faisal Al Zubair

GT3 Am 7Tsix Mercedes-AMG GT3 Wayne Marrs - Matthew Topham - Ameerh Naran - Tom Jackson

GT3 Am AF Corse Ferrari 296 GT3 Christian Colombo - David Tjiptobiantoro - Lilou Wadoux - Stephane Lemeret

GT3 On AF Corse Ferrari 488 GT3 Nicola Marinangeli - Kriton Lendoudis - Christoph Ulrich - Alex Fox

GT3 Am AF Corse Ferrari 296 GT3 Lauren De Meeus - Jean Claude Saada - Conrad Grunewald - Miguel Ramos

GT3 Am Baron Motorsport Ferrari 488 GT3 Ernst Kirchmayr - Axel Sartingen - Daniel di Amato - Philippe Prette

GT3 Am Car Collection Motorsport Porsche 911 GT3 R (992) Dustin Blattner - Constantin Dressler - Joel Sturm

GT3 Am HaasRT Audi R8 LMS GT3 EVO II Gregory Gilbert - Miika Panu - Xavier Knauf - Gregory Servais

GT3 Am Herberth Motorsport Porsche 911 GT3-R (991.II) Daniel Allemann - Ralf Bohn - Alfred Renauer

GT3 Am MP Racing Mercedes-AMG GT3 Thomas Gostner - Manuela Gostner - Corinna Gostner - David Gostner

GT3 Am Tsunami RT Porsche 911 GT3-R (991.II) Johannes Zelger - Davide Scannicchio - Marco Cassará - Stefano Borghi