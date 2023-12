Les Gulf 12 Hours se terminent par un triomphe de Mercedes-AMG

Maro Engel, Luca Stolz et Mikael Grenier remportent les Gulf 12 Hours. Lors de la finale de la saison de l'Intercontinental GT Challenge à Abu Dhani, Mercedes-AMG, Jules Gounon et Jonathan Hui s'emparent du titre.

La victoire aux Gulf 12 Hours revient à Luca Stolz, Mikael Grenier et Maro Engel. Le trio remporte la course au volant de la Mercedes-AMG GT3 de GruppeM Racing depuis la meilleure position de départ. Grâce à une performance stratégique intelligente, la voiture est revenue en tête après environ neuf heures de course.

La deuxième place revient à la WRT BMW M4 GT3 de Valentino Rossi, Dries Vanthoor et Nick Yelloly. 12,811 secondes ont manqué à la Mercedes victorieuse au design MANN-FILTER-Mamba au tour de course.

Les places sur le podium sont complétées par Jules Gounon, Maximilian Götz et Fabian Schiller dans la Mercedes de 2 Seas Motorsport.

Avec la troisième place, Jules Gounon s'assure le titre de l'Intercontinental GT Challenge. Mercedes-AMG s'empare du classement des constructeurs. Dans le classement de l'Independent Cup, le pilote de SKY - Tempesta Racing Jonathan Hui remporte le titre.

Le premier incident sérieux a eu lieu après environ 45 minutes. Shaun Balfe a violemment percuté la McLaren 720S GT3 du Garage 59 à la sortie du premier virage, endommageant fortement la McLaren. Balfe a pu quitter la voiture détruite par ses propres moyens sans être blessé.

Peu après le redémarrage, Stephen Grove a été victime d'un violent accident au freinage du premier virage après 80 minutes de course dans la Porsche du Grove Racing. La course a dû être à nouveau neutralisée. L'Australien a pu quitter la Porsche détruite sans être blessé.

Peu avant la fin de la quatrième heure, c'est le drame pour la WRT BMW M4 GT3 de Philipp Eng, Sheldon van der Linde et Charles Weers. En raison de problèmes d'échappement, la voiture a dû faire un arrêt au stand d'environ douze minutes.

Après sept heures et demie, un nouvel accident violent s'est produit sur le circuit de Yas Marina. Stefano Borghi a perdu le contrôle de la Porsche 911 GT3 R Tsunami RT à l'approche du virage six, alors qu'il roulait à grande vitesse, et l'a violemment percutée de plein fouet. L'Italien a pu sortir du véhicule sans être blessé.

Après environ neuf heures, Nicola Marinangeli a percuté la Ferrari 488 GT3 d'AF Corse au niveau du virage trois et a endommagé l'arrière de la voiture. L'Italien a réussi à ramener la voiture dans la voie des stands, où elle a été abandonnée.

Résultat (top 10) :

1. Luca Stolz/Mikael Grenier/Maro Engel - Mercedes-AMG Team GruppeM Racing - Mercedes-AMG GT3

2. Valentino Rossi/Dries Vanthoor/Nick Yelloly - WRT - BMW M4 GT3

3. Jules Gounon/Maximilian Götz/Fabian Schiller - Mercedes-AMG Team 2 Seas - Mercedes-AMG GT3

4. Lucas Auer/Lorenzo Ferrari/Frank Bird - Mercedes-AMG Team GruppeM Racing - Mercedes-AMG GT3

5. Dustin Blattner/Constantin Dressler/Joel Sturm - Car Collection - Porsche 911 GT3 R

6. Mark Radcliffe/Rob Bell/Oliver Millroy - Optimum Motorsport - McLaren 720S GT3

7. Anton Dias Perera/Giorgio Roda/Scott Andrews/David Fumanelli - Kessel Racing - Ferrari 296 GT3

8. Antares Au/Tim Heinemann/Matteo Cairoli - Herberth Motorsport - Porsche 911 GT3 R

9. Isa Bin Abdulla Al Khalifa/Ian Loggie/Al Faisal AL Zubair - 2 Seas Motorsport - Mercedes-AMG GT3

10. Daniel Allemann/Ralf Bohn/Alfred Renauer - Herberth Motorsport - Porsche 911 GT3 R