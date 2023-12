As 12 Horas do Golfo terminam com o triunfo da Mercedes-AMG

Maro Engel, Luca Stolz e Mikael Grenier vencem as 12 Horas do Golfo. No final da época do Intercontinental GT Challenge em Abu Dhani, Mercedes-AMG, Jules Gounon e Jonathan Hui conquistam o título.

por Jonas Plümer - Automatic translation from German

A vitória nas 12 Horas do Golfo foi para Luca Stolz, Mikael Grenier e Maro Engel. O trio no Mercedes-AMG GT3 da GruppeM Racing venceu a corrida a partir da melhor posição da grelha. Graças a um desempenho estratégico inteligente, o carro voltou à liderança após cerca de nove horas.

O segundo lugar foi para o BMW M4 GT3 da WRT de Valentino Rossi, Dries Vanthoor e Nick Yelloly. O Mercedes vencedor com o design MANN-FILTER Mamba ficou a 12,811 segundos do ritmo na volta de corrida.

As posições do pódio foram completadas por Jules Gounon, Maximilian Götz e Fabian Schiller no Mercedes da 2 Seas Motorsport.

Com o terceiro lugar, Jules Gounon assegura a vitória do título do Intercontinental GT Challenge. A Mercedes-AMG assegurou o campeonato de construtores. Na classificação da Taça Independente, o piloto da SKY - Tempesta Racing, Jonathan Hui, garantiu a vitória do título.

O primeiro incidente grave ocorreu por volta dos 45 minutos da corrida. Shaun Balfe, no McLaren 720S GT3 da Garage 59, teve um forte acidente à saída da primeira curva e danificou gravemente o McLaren. Balfe conseguiu sair ileso do carro destruído com os seus próprios meios.

Pouco depois do recomeço, Stephen Grove, no Porsche da Grove Racing, teve um forte acidente quando estava a travar para a primeira curva, aos 80 minutos. A corrida teve de ser novamente neutralizada. O australiano conseguiu sair ileso do seu Porsche destruído.

Pouco antes do final da quarta hora, o BMW M4 GT3 da WRT de Philipp Eng, Sheldon van der Linde e Charles Weers viveu um drama. Devido a problemas com o escape, o carro teve de fazer uma paragem nas boxes que durou cerca de doze minutos.

Após sete horas e meia, registou-se outro acidente grave no circuito de Yas Marina. Stefano Borghi perdeu o controlo do Porsche 911 GT3 R da Tsunami RT quando travava a alta velocidade na curva 6 e bateu de frente. O italiano conseguiu sair ileso do carro.

Após cerca de nove horas, Nicola Marinangeli, no Ferrari 488 GT3 da AF Corse, bateu na zona da curva 3 e danificou a traseira. O italiano conseguiu trazer o carro de volta às boxes, mas teve de abandonar.

Resultados (Top 10):

1º Luca Stolz/Mikael Grenier/Maro Engel - Mercedes-AMG Team GruppeM Racing - Mercedes-AMG GT3

2º Valentino Rossi/Dries Vanthoor/Nick Yelloly - WRT - BMW M4 GT3

3º Jules Gounon/Maximilian Götz/Fabian Schiller - Mercedes-AMG Team 2 Seas - Mercedes-AMG GT3

4º Lucas Auer/Lorenzo Ferrari/Frank Bird - Mercedes-AMG Team GruppeM Racing - Mercedes-AMG GT3

5º Dustin Blattner/Constantin Dressler/Joel Sturm - Car Collection - Porsche 911 GT3 R

6º Mark Radcliffe/Rob Bell/Oliver Millroy - Optimum Motorsport - McLaren 720S GT3

7º Anton Dias Perera/Giorgio Roda/Scott Andrews/David Fumanelli - Kessel Racing - Ferrari 296 GT3

8º Antares Au/Tim Heinemann/Matteo Cairoli - Herberth Motorsport - Porsche 911 GT3 R

9º Isa Bin Abdulla Al Khalifa/Ian Loggie/Al Faisal AL Zubair - 2 Seas Motorsport - Mercedes-AMG GT3

10º Daniel Allemann/Ralf Bohn/Alfred Renauer - Herberth Motorsport - Porsche 911 GT3 R