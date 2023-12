Jules Gounon champion de l'Intercontinental GT Challenge

Grande joie pour Jules Gounon et Mercedes-AMG après les Gulf 12 Hours. Grâce à sa troisième place lors de la course d'Abu Dhabi, l'ancien champion ADAC GT Masters a pu être couronné champion de l'Intercontinental GT Challenge. Pour Gounon, qui court sous les couleurs d'Andorre, il s'agit du deuxième grand titre de l'année, après celui de champion de la GT World Challenge Europe Endurance Cup.

La victoire au classement général des Lenovo Gulf 12 Hours est revenue, après 348 tours, à la #99 de Maro Engel, Mikaël Grenier et Luca Stolz du Mercedes-AMG Team GruppeM - pour en savoir plus sur la course, cliquez ici. Grâce à ce double podium, Mercedes-AMG s'est hissé en tête du classement des marques et a ainsi remporté le trophée du meilleur constructeur pour la deuxième année consécutive.

Jules Gounon : "Une fin de saison incroyable. Le championnat de l'Intercontinental GT Challenge donne l'impression d'être un championnat du monde non officiel. Je tiens à remercier Mercedes-AMG. Les trois dernières années ont été incroyables. Nous avons gagné tellement de choses ensemble - c'est fou. J'attends avec impatience les années à venir, où j'espère que nous aurons autant de succès. Merci aussi à tous mes coéquipiers cette année. Nous avons eu du succès dans cette série mondiale de haut niveau tout au long de la saison avec de nombreuses paires de pilotes et équipes différentes. Cela montre que tout le monde travaille au plus haut niveau dans cette marque".

Christoph Sagemüller, directeur de Mercedes-AMG Motorsport : "Après un début réussi à Bathurst, nous avons parfois eu un peu de mal à montrer les performances souhaitées plus tard dans la saison. Maintenant, nous sommes bien sûr très heureux de pouvoir fêter ici à Abu Dhabi, après une course passionnante de 12 heures, le championnat des pilotes pour Jules Gounon et en plus le titre de constructeur pour Mercedes-AMG. Au total, l'année a été intense et éprouvante pour tout le monde, c'est pourquoi je suis très fier de toutes les personnes impliquées, qui ont absolument mérité ce succès grâce à leur travail infatigable".

Stefan Wendl, directeur de Mercedes-AMG Customer Racing : "Aujourd'hui, la course a été imprévisible. Avec deux voitures sur la première ligne de départ, nous avions une position de départ prometteuse. Nous avons décidé de scinder stratégiquement les voitures en deux. Pour la Mercedes-AMG Team GruppeM, cela comportait un risque important. Parallèlement, le Mercedes-AMG Team 2 Seas a couvert la stratégie de ses concurrents. Finalement, nous avons pu reprendre la tête de la course. Félicitations à GruppeM pour cette fantastique victoire et, bien sûr, à 2 Seas qui a permis à Jules de remporter le championnat lors de sa première course de performance. La quatrième place de notre voiture junior mérite également d'être mentionnée. Frank et Lorenzo se sont fortement battus avec Lucas et ont ramené la quatrième place à la maison. Dans l'ensemble, c'est un super résultat pour Mercedes-AMG".