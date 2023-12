Jules Gounon campione nell'Intercontinental GT Challenge

Grande gioia per Jules Gounon e Mercedes-AMG dopo la 12 Ore del Golfo. Con il terzo posto nella gara di Abu Dhabi, l'ex campione dell'ADAC GT Masters è stato incoronato vincitore del titolo nell'Intercontinental GT Challenge. Per Gounon, che corre sotto la bandiera di Andorra, si tratta della seconda vittoria di un titolo importante quest'anno, avendo già vinto la GT World Challenge Europe Endurance Cup.

La vittoria assoluta nella 12 Ore del Golfo Lenovo è andata all'auto numero 99 di Maro Engel, Mikaël Grenier e Luca Stolz del Mercedes-AMG Team GruppeM dopo 348 giri - leggi qui per saperne di più sulla gara. Grazie a questo doppio podio, Mercedes-AMG è passata in testa al Campionato Costruttori e ha vinto il trofeo di miglior costruttore per la seconda volta consecutiva.

Jules Gounon: "Un finale di stagione incredibile. Il campionato dell'Intercontinental GT Challenge sembra un campionato mondiale non ufficiale. Vorrei ringraziare Mercedes-AMG. Gli ultimi tre anni sono stati incredibili. Abbiamo vinto così tanto insieme, è pazzesco. Non vedo l'ora che arrivino i prossimi anni, in cui speriamo di festeggiare successi simili. Grazie anche a tutti i miei compagni di squadra di quest'anno. Abbiamo avuto successo durante la stagione con molte coppie di piloti e squadre diverse in questa serie globale di alta classe. Questo dimostra che tutti in questo marchio lavorano al massimo livello".

Christoph Sagemüller, responsabile di Mercedes-AMG Motorsport: "Dopo il successo dell'apertura della stagione a Bathurst, a volte abbiamo faticato a mostrare le prestazioni desiderate nel corso della stagione. Ora siamo ovviamente molto felici di poter festeggiare il campionato piloti per Jules Gounon e anche il titolo costruttori per Mercedes-AMG qui ad Abu Dhabi dopo un'emozionante gara di 12 ore. Nel complesso, è stato un anno intenso e faticoso per tutti, quindi sono molto orgoglioso di tutti i partecipanti, che si sono assolutamente guadagnati questo successo con il loro instancabile lavoro."

Stefan Wendl, Responsabile Mercedes-AMG Customer Racing: "Oggi è stata una gara imprevedibile. Con due vetture in prima fila, avevamo una posizione di partenza promettente. Abbiamo deciso di dividere le vetture in modo strategico. È stato un grosso rischio per Mercedes-AMG Team GruppeM. Allo stesso tempo, Mercedes-AMG Team 2 Seas ha seguito la strategia della concorrenza. Alla fine, siamo riusciti a riprendere il comando. Congratulazioni al GruppeM per questa fantastica vittoria e naturalmente a 2 Seas, che ha assicurato il campionato a Jules alla sua prima uscita. Anche il quarto posto della nostra vettura junior è degno di nota. Frank e Lorenzo hanno lottato duramente insieme a Lucas e hanno portato a casa il quarto posto. Nel complesso, un grande risultato per Mercedes-AMG".