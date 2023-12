Jules Gounon campeão no Intercontinental GT Challenge

O antigo campeão do ADAC GT Masters, Jules Gounon, é campeão no Intercontinental GT Challenge, o campeonato mundial não oficial de GT3. A Mercedes-AMG vence o campeonato de construtores.

Grande alegria para Jules Gounon e para a Mercedes-AMG após as 12 Horas do Golfo. Ao terminar em terceiro lugar na corrida em Abu Dhabi, o antigo campeão do ADAC GT Masters foi coroado vencedor do título no Intercontinental GT Challenge. Para Gounon, que corre sob a bandeira de Andorra, esta é a sua segunda grande vitória este ano, depois de já ter ganho a Taça de Endurance GT World Challenge Europe.

A vitória geral nas 12 Horas do Golfo Lenovo foi para o carro #99 de Maro Engel, Mikaël Grenier e Luca Stolz da Mercedes-AMG Team GruppeM após 348 voltas - leia mais sobre a corrida aqui. Graças a este duplo pódio, a Mercedes-AMG assumiu a liderança do Campeonato de Construtores e conquistou o troféu de melhor construtor pela segunda vez consecutiva.

Jules Gounon: "Um final de época incrível. O campeonato no Intercontinental GT Challenge parece o campeonato mundial não oficial. Gostaria de agradecer à Mercedes-AMG. Os últimos três anos foram incríveis. Ganhámos tanto juntos - é de loucos. Já estou ansioso pelos próximos anos, nos quais esperamos celebrar sucessos semelhantes. Obrigado também a todos os meus companheiros de equipa deste ano. Fomos bem sucedidos ao longo da época com muitos pares de pilotos e equipas diferentes nesta série global de alta categoria. Isto mostra que todos nesta marca estão a trabalhar ao mais alto nível."

Christoph Sagemüller, Diretor da Mercedes-AMG Motorsport: "Após a bem sucedida abertura da época em Bathurst, tivemos por vezes dificuldades em mostrar o desempenho desejado à medida que a época avançava. Agora estamos obviamente muito felizes por podermos celebrar o campeonato de pilotos para Jules Gounon e também o título de construtores para a Mercedes-AMG aqui em Abu Dhabi, após uma emocionante corrida de 12 horas. Em suma, foi um ano intenso e exaustivo para todos, por isso estou muito orgulhoso de todos os envolvidos, que mereceram este sucesso com o seu trabalho incansável."

Stefan Wendl, Diretor da Mercedes-AMG Customer Racing: "Hoje foi uma corrida imprevisível. Com dois carros na primeira linha da grelha, tínhamos uma posição de partida promissora. Decidimos dividir os carros estrategicamente. Foi um grande risco para a Mercedes-AMG Team GruppeM. Ao mesmo tempo, o Mercedes-AMG Team 2 Seas seguiu a estratégia da concorrência. No final, conseguimos assumir novamente a liderança. Parabéns à GruppeM por esta fantástica vitória e, claro, à 2 Seas, que assegurou o campeonato para Jules na sua primeira participação. O quarto lugar do nosso carro júnior também merece ser mencionado. O Frank e o Lorenzo lutaram arduamente juntamente com o Lucas e chegaram ao quarto lugar. Em suma, um ótimo resultado para a Mercedes-AMG".