WRT participe aux 12h de Bathurst avec deux voitures

La BMW M Team WRT a encore un compte à régler avec les 12 heures de Bathurst - et revient en 2024 pour se battre pour la victoire à la deuxième tentative avec la BMW M4 GT3. L'équipe belge se présentera avec deux voitures et six pilotes d'usine BMW M sur le légendaire circuit du Mont Panorama lors de l'ouverture de la saison de l'Intercontinental GT Challenge le 18 février. Valentino Rossi sera à nouveau au départ en Australie après ses débuts l'année dernière. À ses côtés, Raffaele Marciello fête sa première course au service de BMW M Motorsport.

Il y a environ un an, la première course du BMW M Team WRT en tant qu'équipe d'usine officielle s'était soldée par des quatrième et sixième places. Un départ solide, mais pas à la hauteur des espérances de l'ambitieuse équipe belge. Aujourd'hui, une nouvelle chance s'offre à elle de se battre avec la BMW M4 GT3 pour la victoire lors de la légendaire course de 12 heures de Bathurst. Les conditions pour y parvenir sont réunies par deux équipages solides composés de pilotes d'usine BMW M.

En 2023, une réparation sur un feu arrière a empêché Valentino Rossi d'obtenir un meilleur classement que la sixième place. Avec Maxime Martin et Augusto Farfus, le neuf fois champion du monde de moto a participé à la course sur le légendaire circuit de Mount Panorama en Nouvelle-Galles du Sud.

Sheldon van der Linde, Dries Vanthoor et Charles Weerts sont engagés dans la BMW M4 GT3 #32. Avec le même équipage, le trio a décroché la quatrième place en 2023, manquant de peu le podium.

Dans la BMW M4 GT3 #46, Valentino Rossi et Maxime Martin forment à nouveau un duo bien rodé. Le nouveau membre de l'équipe est Raffaele Marciello, qui défendra pour la première fois les couleurs de BMW M Motorsport à Bathurst.

Andreas Roos (directeur de BMW M Motorsport) : "Les 12 heures de Bathurst sont un événement spectaculaire en début d'année et nous sommes très heureux de pouvoir à nouveau présenter une solide formation sur la grille de départ en Australie en 2024. Avec la BMW M Team WRT, nous avons remporté de nombreux succès lors de notre première saison. Malheureusement, nous n'avons pas réussi à monter sur le podium à Bathurst. Nous aimerions bien sûr y remédier cette fois-ci. Je pense qu'avec notre équipe de pilotes, nous avons créé les meilleures conditions pour une course solide. Je suis particulièrement heureux de voir Raffaele Marciello pour la première fois dans une BMW M4 GT3".

Vincent Vosse (Team Principal BMW M Team WRT) : "Quel événement pour débuter notre deuxième saison avec BMW M Motorsport ! Nous sommes très heureux de revenir à Bathurst. C'est la troisième fois que nous y participons et, après notre victoire lors de la première édition, nous n'avions malheureusement pas les moyens de nous battre à nouveau pour la première place l'an dernier. Maintenant, nous allons nous y remettre avec une fantastique équipe de pilotes".

Raffaele Marciello (#46 BMW M4 GT3) : "Bathurst est un endroit très spécial pour moi - la première course parfaite avec BMW M Motorsport. J'adore ce circuit et je suis passé plusieurs fois tout près de la victoire. Malheureusement, cela n'a jamais suffi jusqu'à présent, mais je pense qu'avec le BMW M Team WRT, j'ai une bonne chance de changer cela cette année. WRT est l'une des meilleures équipes au monde, et les coéquipiers Maxime et Valentino sont extrêmement rapides. Partager la voiture avec Vale est quelque chose de très spécial pour moi. Je l'ai déjà regardé courir en MotoGP quand j'étais enfant".