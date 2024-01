WRT partecipa alla 12h di Bathurst con due vetture

Il BMW M Team WRT ha ancora un conto in sospeso con la 12 Ore di Bathurst e tornerà nel 2024 per lottare per la vittoria con la BMW M4 GT3 al secondo tentativo. La squadra belga si schiererà con due vetture e sei piloti BMW M works sul leggendario circuito di Mount Panorama per l'apertura della stagione dell'Intercontinental GT Challenge il 18 febbraio. Valentino Rossi sarà di nuovo sulla griglia di partenza in Australia dopo il suo debutto dello scorso anno. Al suo fianco, Raffaele Marciello festeggia il suo debutto in gara al servizio di BMW M Motorsport.

La prima gara del BMW M Team WRT come team ufficiale si è conclusa circa un anno fa con un quarto e un sesto posto. Un inizio solido, ma non quello che l'ambizioso team belga sperava. Ora hanno una nuova opportunità di lottare per la vittoria con la BMW M4 GT3 nella leggendaria gara di 12 ore di Bathurst. Due forti equipaggi di piloti BMW M works creeranno le condizioni per farlo.

Nel 2023, la riparazione di un fanale posteriore ha impedito a Valentino Rossi di ottenere un risultato migliore del sesto posto. Insieme a Maxime Martin e Augusto Farfus, il nove volte campione del mondo di motociclismo ha disputato la gara sul leggendario circuito di Mount Panorama nel Nuovo Galles del Sud.

Sheldon van der Linde, Dries Vanthoor e Charles Weerts gareggeranno con la BMW M4 GT3 n. 32. Con lo stesso schieramento, il trio si è classificato quarto nel 2023, mancando di poco il podio.

Nella BMW M4 GT3 n. 46, Valentino Rossi e Maxime Martin formano ancora una volta un duo ben collaudato. Nuovo nel team è Raffaele Marciello, che rappresenterà i colori di BMW M Motorsport per la prima volta a Bathurst.

Andreas Roos (Responsabile BMW M Motorsport): "La 12 Ore di Bathurst è un evento spettacolare per iniziare l'anno e siamo lieti di poter schierare una forte formazione in Australia anche nel 2024. Insieme al BMW M Team WRT, abbiamo festeggiato molti grandi successi nella nostra prima stagione. Purtroppo, ci è stato negato un podio a Bathurst. Naturalmente, questa volta vogliamo cambiare le cose. Credo che con la nostra formazione di piloti abbiamo creato le condizioni migliori per una gara intensa. Sono particolarmente contento di vedere Raffaele Marciello su una BMW M4 GT3 per la prima volta".

Vincent Vosse (Team Principal BMW M Team WRT): "Che evento per iniziare la nostra seconda stagione con BMW M Motorsport! Non vediamo l'ora di tornare a Bathurst. Sarà la nostra terza volta in gara e purtroppo l'anno scorso non avevamo le risorse per lottare nuovamente per il primo posto dopo la vittoria alla prima edizione. Ora stiamo facendo un altro tentativo con una fantastica formazione di piloti".

Raffaele Marciello (#46 BMW M4 GT3): "Bathurst è un luogo molto speciale per me - la prima gara perfetta con BMW M Motorsport. Amo la pista e sono stato molto vicino alla vittoria alcune volte. Purtroppo non è mai stato abbastanza, ma credo di avere buone possibilità di cambiare questa situazione quest'anno con il BMW M Team WRT. Il WRT è uno dei migliori team al mondo e Maxime e Valentino sono compagni di squadra estremamente veloci. Condividere la macchina con Vale è qualcosa di molto speciale per me. Lo guardo in MotoGP da quando ero bambino".