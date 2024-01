A WRT participa nas 12h de Bathurst com dois carros

A WRT vai disputar as 12h de Bathurst com dois BMW M4 GT3. Os pilotos incluem o nove vezes campeão mundial de motociclismo Valentino Rossi, o recém-chegado à BMW Raffaele Marciello e o campeão do DTM de 2022 Sheldon van der Linde.

A BMW M Team WRT ainda tem assuntos pendentes com as 12 Horas de Bathurst - e vai regressar em 2024 para lutar pela vitória com o BMW M4 GT3 na segunda tentativa. A equipa belga vai alinhar com dois carros e seis pilotos da BMW M Works no lendário Circuito Mount Panorama, na abertura da temporada do Intercontinental GT Challenge, a 18 de fevereiro. Valentino Rossi estará mais uma vez na grelha de partida na Austrália, depois da sua estreia no ano passado. Ao seu lado, Raffaele Marciello celebra a sua estreia em corrida ao serviço da BMW M Motorsport.

A primeira corrida da BMW M Team WRT como equipa oficial de fábrica terminou há cerca de um ano com um quarto e um sexto lugar. Um início sólido, mas não o que a ambiciosa equipa da Bélgica esperava. Agora têm uma nova oportunidade de lutar pela vitória com o BMW M4 GT3 na lendária corrida de 12 horas em Bathurst. Duas equipas fortes de pilotos da BMW M works criarão as condições para tal.

Em 2023, a reparação de um farolim traseiro impediu Valentino Rossi de terminar melhor do que o sexto lugar. Juntamente com Maxime Martin e Augusto Farfus, o nove vezes campeão do mundo de motociclismo disputou a corrida no lendário circuito de Mount Panorama, em New South Wales.

Sheldon van der Linde, Dries Vanthoor e Charles Weerts vão competir no BMW M4 GT3 #32. Com o mesmo alinhamento, o trio terminou em quarto lugar em 2023, perdendo por pouco o pódio.

No BMW M4 GT3 #46, Valentino Rossi e Maxime Martin formam mais uma vez uma dupla bem ensaiada. A novidade na equipa é Raffaele Marciello, que irá representar as cores da BMW M Motorsport pela primeira vez em Bathurst.

Andreas Roos (Diretor da BMW M Motorsport): "As 12 Horas de Bathurst são um evento espetacular para começar o ano, e estamos muito satisfeitos por podermos voltar a ter um alinhamento forte na Austrália em 2024. Juntamente com a BMW M Team WRT, celebrámos muitos grandes sucessos na nossa primeira época. Infelizmente, foi-nos negado um pódio em Bathurst. É claro que queremos mudar isso desta vez. Penso que criámos as melhores condições para uma corrida forte com o nosso alinhamento de pilotos. Estou particularmente satisfeito por ver Raffaele Marciello num BMW M4 GT3 pela primeira vez."

Vincent Vosse (Chefe de Equipa BMW M Team WRT): "Que evento para começar a nossa segunda temporada com a BMW M Motorsport! Estamos realmente ansiosos pelo nosso regresso a Bathurst. Esta será a nossa terceira vez a competir lá e, infelizmente, não tivemos os recursos para lutar pelo primeiro lugar novamente no ano passado, após a nossa vitória na estreia. Agora estamos a fazer outra tentativa com um alinhamento de pilotos fantástico."

Raffaele Marciello (#46 BMW M4 GT3): "Bathurst é um lugar muito especial para mim - a primeira corrida perfeita com a BMW M Motorsport. Adoro a pista e já estive muito perto da vitória algumas vezes. Infelizmente, nunca foi suficiente, mas penso que tenho uma boa hipótese de mudar isso este ano com a BMW M Team WRT. A WRT é uma das melhores equipas do mundo e o Maxime e o Valentino são extremamente rápidos como companheiros de equipa. Partilhar o carro com o Vale é algo muito especial para mim. Tenho-o visto no MotoGP desde que era miúdo."