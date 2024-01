La KTM X-BOW GT2 prend à nouveau le départ des 12 heures de Bathurst

La KTM X-BOW GT2 sera à nouveau présente en 2024 au Bathurst 12 Hour, et donc à l'une des courses les plus spectaculaires de l'année : L'équipe de KTM Vantage Racing, qui se rendra sur le circuit de Mount Panorama avec un effectif important, sera chargée de l'engagement en Australie. Outre Trent Harrison, David Crampton et la pilote d'usine KTM Laura Kraihamer prendront le volant.

Le traditionnel départ de la course à l'aube, des zones de dégagement quasi inexistantes et des murs de pierre massifs qui ne pardonnent aucune erreur de pilotage - il y a de nombreuses raisons pour lesquelles le Bathurst 12 Hour jouit d'une grande popularité auprès des fans et des pilotes. L'impatience est particulièrement grande chez Trent Harrison, qui participera pour la cinquième fois à la classique d'endurance avec David Crampton à ses côtés. "Je suis incroyablement heureux de revenir à Bathurst avec mon bon ami David et notre nouvelle recrue Laura", a déclaré Harrison.

Laura Kraihamer apporte au projet sa riche expérience acquise dans des séries de course comme les Fanatec GT2 European Series. Pour le trio, il s'agit de terminer avec succès la plus importante course d'endurance d'Australie. "Bathurst a été notre talon d'Achille par le passé", explique David Crampton. "Mais 2024 sera notre année ! Nous sommes mieux placés que jamais avec le soutien de KTM en Autriche. Notre formation est qualitativement l'une des meilleures que nous ayons jamais mises sur pied".

Traditionnellement, le coup d'envoi de la course de douze heures sera donné le dimanche 18 février à 5h45, heure locale. En raison du décalage horaire de dix heures, la retransmission en Europe commence déjà le samedi soir. Les feux de départ passeront donc au vert dès 19h45 (heure d'Europe centrale). La course sera retransmise gratuitement en direct dans son intégralité.