La KTM X-BOW GT2 riparte alla 12 ore di Bathurst

La KTM X-BOW GT2 sarà presente anche alla 12 Ore di Bathurst nel 2024, diventando una delle gare più spettacolari dell'anno: Il team KTM Vantage Racing, che si reca sul circuito di Mount Panorama con una forte formazione, parteciperà alla gara australiana. Oltre a Trent Harrison, saranno al volante David Crampton e la pilota ufficiale KTM Laura Kraihamer.

La tradizionale partenza della gara all'alba, la quasi totale assenza di aree di fuga e gli enormi muri di pietra che non perdonano alcun errore di guida: sono molti i motivi per cui la 12 Ore di Bathurst è estremamente popolare tra i fan e i piloti. Trent Harrison, che parteciperà alla classica di durata per la quinta volta con David Crampton al suo fianco, è particolarmente entusiasta. "Sono incredibilmente entusiasta di tornare a Bathurst con il mio buon amico David e la nostra nuova arrivata Laura", afferma Harrison.

Laura Kraihamer apporta al progetto il suo bagaglio di esperienza in gare come la Fanatec GT2 European Series. Per il trio, l'obiettivo è completare con successo la gara di durata più importante d'Australia. "Bathurst è stato il nostro tallone d'Achille in passato", afferma David Crampton. "Ma il 2024 sarà il nostro anno! Con il supporto dell'austriaca KTM siamo meglio posizionati che mai. La qualità del nostro schieramento è una delle migliori che abbiamo mai messo insieme".

Tradizionalmente, il segnale di partenza della gara di dodici ore viene dato alle 5:45 ora locale di domenica 18 febbraio. A causa del fuso orario di dieci ore, la trasmissione in Europa inizia sabato sera. Il semaforo di partenza diventerà verde alle 19:45 (CET). La gara sarà trasmessa integralmente sul live stream gratuito.