KTM X-BOW GT2 começa de novo nas 12 Horas de Bathurst

No próximo mês de fevereiro, um KTM X-BOW GT2 voltará a competir nas lendárias 12 Horas de Bathurst. A piloto de fábrica da KTM, Laura Kraihamer, estará ao volante do carro KTM Vantage Racing.

O KTM X-BOW GT2 também estará representado nas 12 Horas de Bathurst em 2024, tornando-a numa das corridas mais espectaculares do ano: A equipa KTM Vantage Racing, que se desloca ao Circuito de Mount Panorama com um forte alinhamento, vai participar na corrida australiana. Para além de Trent Harrison, David Crampton e a piloto de fábrica da KTM, Laura Kraihamer, estarão ao volante.

O tradicional arranque da corrida ao amanhecer, a quase inexistência de áreas de escape e os enormes muros de pedra que não perdoam quaisquer erros de condução - são muitas as razões pelas quais as 12 Horas de Bathurst são extremamente populares entre os fãs e os pilotos. Trent Harrison, que vai disputar o clássico de resistência pela quinta vez com David Crampton ao seu lado, está particularmente entusiasmado. "Estou incrivelmente entusiasmado por regressar a Bathurst com o meu bom amigo David e a nossa nova adição Laura", afirma Harrison.

Laura Kraihamer traz para o projeto a sua vasta experiência em séries de corridas como a Fanatec GT2 European Series. Para o trio, o objetivo é completar com sucesso a corrida de resistência mais importante da Austrália. "Bathurst tem sido o nosso calcanhar de Aquiles no passado", afirma David Crampton. "Mas 2024 será o nosso ano! Estamos mais bem posicionados do que nunca com o apoio da KTM da Áustria. A qualidade do nosso alinhamento é uma das melhores que alguma vez reunimos."

Tradicionalmente, o sinal de partida para a corrida de doze horas é dado às 5h45 da manhã, hora local, de domingo, 18 de fevereiro. Devido à diferença horária de dez horas, a transmissão na Europa começa no sábado à noite. Assim, as luzes de partida ficarão verdes às 19:45 (CET). A corrida será transmitida na íntegra no live stream gratuito.