Super : la liste des participants aux 12h de Bathurst s'agrandit en 2024

La liste des participants est plus grande et plus compétitive que lors du lancement en 2023, car la course continue de grandir et de s'établir comme l'un des principaux événements d'endurance au monde. 31 véhicules figurent sur la liste provisoire des participants. La légende de la moto Valentino Rossi participera également à la course.

La Repco Bathurst 12 Hour inaugure l'Intercontinental GT Challenge 2024, une tournée mondiale qui comprend d'importantes courses d'endurance dans des lieux légendaires comme Spa Francorchamps, le Nürburgring et l'Indianapolis Motor Speedway.

La course est également le tour d'ouverture du Fanatec GT World Challenge Australia powered by AWS, qui combine des courses d'endurance comme Bathurst avec des sprints d'une heure.

Neuf marques seront au départ, dont des équipes d'Australie, de Hong Kong, de Chine, des États-Unis, d'Allemagne, de Belgique, de France et de Taïwan. Onze voitures seront engagées par des équipes internationales, soit le nombre le plus élevé depuis 2020.

"Bonne chance pour choisir un vainqueur dans ce peloton", déclare Shane Rudzis, directeur de l'événement des 12 Heures. "Le plateau de 2024 marque un retour à la densité de la compétition que nous avons vue avant la pandémie, avec des équipes internationales et des pilotes qui reviennent en masse sur la montagne. 2023 a été une grande course, mais la profondeur et la qualité de ce peloton sont encore meilleures, il a donc toutes les qualités pour un autre spectacle incroyable. Le fait qu'il y ait onze participants étrangers au départ, contre quatre l'année dernière, est une évolution positive et montre que la course continue à susciter un grand intérêt outre-mer. Je peux vous assurer que cet intérêt ne fera que croître, puisque Ferrari, Ford Mustang et Chevrolet Corvette, entre autres, prévoient déjà de prendre le départ en 2025. En attendant, ce sera un spectacle incroyable et un autre enduro de Bathurst pour l'éternité".

Le tenant du titre, Mercedes-AMG, mène la course avec dix inscriptions, établissant ainsi le record du plus grand nombre d'inscriptions d'une seule marque dans l'histoire des Bathurst 12 Hour.

La marque emblématique allemande a remporté trois victoires de 12 heures au total, y compris les deux dernières courses. Aucune autre marque n'a jamais remporté un total de quatre victoires - et une seule, Mazda, a remporté trois victoires consécutives de 12 heures.

La flotte Mercedes-AMG comprend également le double vainqueur SunEnergy1 Racing, qui vise un rare triplé à Bathurst cette année.

Les tenants du titre de l'Allan Simonsen Pirelli Pole Award et trois fois vainqueurs du podium Mercedes-AMG Team Gruppe M sont également de retour, tout comme les supporters de longue date de la course de 12 heures, le Mercedes-AMG Team Craft-Bamboo Racing de Hong Kong.

L'équipe australienne de pointe Triple Eight Race Engineering engagera deux voitures, une dans la catégorie Pro et une dans la catégorie Pro-Am.

Porsche lancera sa plus forte attaque depuis des années avec trois des nouvelles Porsche 911 GT3 R de la génération 992 qui font leurs débuts à Bathurst cette année, tandis que la 911 GT3 R de la génération précédente, qui a terminé deuxième l'année dernière, sera également de retour.

Le vice-champion de 2023, Manthey EMA, engagera deux voitures - la dernière en date dans la catégorie Pro et la voiture existante dans la catégorie Pro-Am.

Le partenariat germano-australien, qui a remporté le championnat DTM en Allemagne l'année dernière, annoncera sa liste de pilotes dans le courant de la semaine.

L'équipe taïwanaise HubAuto Racing revient à Bathurst avec une Porsche, après y avoir récemment couru pour Ferrari, tandis que la nouvelle équipe Phantom Global Racing fera ses débuts internationaux en course cette année à Mount Panorama.

Cinq Audi R8 LMS seront au départ, tandis que BMW Team WRT engagera deux BMW M4 GT3 pour la deuxième année consécutive, avec Valentino Rossi à leur tête.

Lamborghini sera représentée par le Team Wall Racing, avec les débuts en Australie de la version EVO2 de l'Huracan GT3.

McLaren sera présent sur la grille de Bathurst pour la première fois depuis 2020, avec deux voitures dans la catégorie GT4 de Method Motorsport, une équipe copropriété de la star de Supercars Chaz Mostert.

Dans la catégorie professionnelle, qui se bat cette année pour la victoire finale, 12 voitures sont représentées. Parmi les pilotes déjà confirmés figurent le champion d'IndyCar Paul Tracy, la légende de Bathurst Craig Lowndes, une grande partie de la grille de départ du Repco Supercars Championship 2024 et certains des meilleurs pilotes de GT du monde entier.

Plusieurs annonces de pilotes passionnantes sont prévues dans les jours qui précèdent l'événement, tandis que la liste complète des pilotes ne sera dévoilée que peu de temps avant l'événement.

Sept voitures sont inscrites dans la catégorie Invitational, un nombre jamais atteint depuis l'édition 2018, dont les débuts à Bathurst de la voiture de sport Vortex construite en France et des voitures de course MARC GT construites en Australie.

L'année dernière, les passionnantes Repco Bathurst 12 Hour ont donné lieu à l'arrivée la plus serrée de l'histoire entre les trois premières voitures, avec seulement 1,4 seconde d'écart sur le podium à la fin de la course d'endurance la plus rapide jamais organisée à Bathurst.

La course de 2023 a établi des records en termes de tours parcourus (323) et de distance parcourue (2006,7) dans l'histoire des 12 heures de course.