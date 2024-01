Grande: cresce il numero di partecipanti alla 12h di Bathurst nel 2024

I partecipanti sono più numerosi e più competitivi rispetto alla partenza del 2023, in quanto la gara continua a crescere e si afferma come uno dei principali eventi di endurance al mondo. 31 veicoli figurano nell'elenco provvisorio dei partecipanti. Anche la leggenda del motociclismo Valentino Rossi prenderà parte alla gara.

La 12 Ore Repco Bathurst inaugura l'Intercontinental GT Challenge 2024, un tour globale che comprende importanti gare di durata in luoghi leggendari come Spa Francorchamps, il Nürburgring e l'Indianapolis Motor Speedway.

La gara è anche la prova d'apertura del Fanatec GT World Challenge Australia powered by AWS, che combina gare di durata come Bathurst con sprint di un'ora.

Sono in gara nove marchi, tra cui squadre provenienti da Australia, Hong Kong, Cina, Stati Uniti, Germania, Belgio, Francia e Taiwan. 11 vetture saranno iscritte da team internazionali, il numero più alto dal 2020.

"Buona fortuna a scegliere un vincitore da questo campo", dice il direttore della 12 Ore Shane Rudzis. "Il programma per il 2024 segna un ritorno al livello di competizione che abbiamo visto prima della pandemia, con squadre e piloti internazionali che tornano in massa sulla montagna. La 2023 è stata una gara fantastica, ma la profondità e la qualità di questa gara sono ancora migliori, quindi ha tutte le carte in regola per essere un altro spettacolo incredibile. Il fatto che partecipino undici concorrenti stranieri, rispetto ai quattro dell'anno scorso, è uno sviluppo positivo e dimostra che la gara continua a suscitare grande interesse all'estero. Posso assicurarvi che questo interesse non potrà che aumentare, visto che Ferrari, Ford Mustang e Chevrolet Corvette, tra gli altri, stanno già pianificando di gareggiare nel 2025. Nel frattempo, questo sarà uno spettacolo incredibile e un altro enduro di Bathurst per i tempi che furono".

Il campione in carica Mercedes-AMG è in testa alla gara con dieci iscritti, stabilendo il record del maggior numero di partecipazioni di un singolo marchio nella storia della 12 Ore di Bathurst.

L'iconico marchio tedesco ha conquistato un totale di tre vittorie alla 12 Ore, comprese le ultime due gare. Nessun altro marchio ha mai ottenuto un totale di quattro vittorie e solo uno, Mazda, ha ottenuto tre vittorie consecutive alla 12 Ore.

La flotta Mercedes-AMG comprende anche i due vincitori SunEnergy1 Racing, che quest'anno punteranno a una rara tripletta a Bathurst.

Tornano anche i vincitori in carica dell'Allan Simonsen Pirelli Pole Award e i tre volte vincitori del podio Mercedes-AMG Team Gruppe M, così come i sostenitori di lunga data della 12 Ore, Mercedes-AMG Team Craft-Bamboo Racing di Hong Kong.

Il top team australiano Triple Eight Race Engineering schiererà due vetture, una nella classe Pro e una nella Pro-Am.

Porsche sferrerà l'attacco più forte degli ultimi anni, con tre delle nuove Porsche 911 GT3 R della generazione 992 che faranno il loro debutto a Bathurst quest'anno, mentre tornerà anche la 911 GT3 R della generazione precedente, che si è classificata seconda l'anno scorso.

I secondi classificati del 2023, Manthey EMA, schiereranno due vetture: l'ultima nata nella classe Pro e la vettura esistente nella classe Pro-Am.

La partnership tedesco-australiana, che ha vinto il campionato DTM in Germania lo scorso anno, annuncerà la sua formazione di piloti nel corso della settimana.

La squadra taiwanese HubAuto Racing tornerà a Bathurst con una Porsche dopo avervi gareggiato l'ultima volta per la Ferrari, mentre il nuovo team Phantom Global Racing farà il suo debutto internazionale a Mount Panorama quest'anno.

Cinque Audi R8 LMS saranno presenti sulla griglia, mentre il BMW Team WRT schiererà per il secondo anno consecutivo due BMW M4 GT3, guidate da Valentino Rossi.

La Lamborghini sarà rappresentata dal Team Wall Racing, con il debutto in Australia della versione EVO2 della Huracan GT3.

La McLaren sarà rappresentata sulla griglia di Bathurst per la prima volta dal 2020, con due vetture della classe GT4 del Method Motorsport, un team co-proprietario della star della Supercars Chaz Mostert.

Nella categoria professionale, che quest'anno è in lotta per la vittoria assoluta, saranno rappresentate 12 auto. Tra i piloti già confermati figurano il campione IndyCar Paul Tracy, la leggenda di Bathurst Craig Lowndes, gran parte della griglia del Repco Supercars Championship 2024 e alcuni dei migliori piloti GT di tutto il mondo.

Nei prossimi giorni sono previsti numerosi annunci di piloti, mentre l'elenco completo dei piloti sarà svelato solo poco prima dell'evento.

Nella classe Invitational sono iscritte sette vetture, il maggior numero dall'edizione 2018, tra cui il debutto a Bathurst dell'auto sportiva francese Vortex e delle auto da corsa australiane MARC GT.

L'emozionante 12 Ore Repco Bathurst dello scorso anno ha visto il traguardo più vicino tra le prime tre auto della storia, con appena 1,4 secondi a separarle sul podio al termine della gara di durata Bathurst più veloce di sempre.

La gara del 2023 ha stabilito i record di giri completati (323) e di distanza percorsa (2006,7) nella storia della 12 ore.