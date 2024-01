Ótimo: aumenta o número de participantes nas 12h de Bathurst em 2024

O número de participantes é maior e mais competitivo do que no início em 2023, à medida que a corrida continua a crescer e a estabelecer-se como um dos principais eventos de resistência do mundo. 31 veículos constam da lista provisória de participantes. A lenda do motociclismo Valentino Rossi também participará na corrida.

A Repco Bathurst 12 Hour abre o Intercontinental GT Challenge de 2024, uma digressão global que inclui grandes corridas de resistência em locais lendários como Spa Francorchamps, Nürburgring e Indianapolis Motor Speedway.

A corrida é também a ronda de abertura do Fanatec GT World Challenge Australia powered by AWS, que combina corridas de resistência como Bathurst com sprints de uma hora.

Nove marcas estão a competir, incluindo equipas da Austrália, Hong Kong, China, Estados Unidos, Alemanha, Bélgica, França e Taiwan. 11 carros serão inscritos por equipas internacionais, o maior número desde 2020

"Boa sorte para escolher um vencedor neste campo", afirma o Diretor do Evento das 12 Horas, Shane Rudzis. "O campo para 2024 marca um regresso ao nível de competição que vimos antes da pandemia, com equipas e pilotos internacionais a regressarem em massa à montanha. A corrida de 2023 foi excelente, mas a profundidade e a qualidade desta prova são ainda melhores, pelo que tem todas as condições para ser mais um espetáculo incrível. O facto de onze participantes estrangeiros estarem a competir, em comparação com quatro no ano passado, é um desenvolvimento positivo e mostra que a corrida continua a atrair muito interesse no estrangeiro. Posso assegurar-vos que este interesse só irá aumentar, uma vez que a Ferrari, o Ford Mustang e o Chevrolet Corvette, entre outros, já estão a planear competir em 2025. Entretanto, este será um espetáculo incrível e mais um enduro de Bathurst para sempre".

A Mercedes-AMG, campeã em título, lidera a corrida com dez entradas, estabelecendo o recorde de maior número de entradas de uma única marca na história das 12 Horas de Bathurst.

A icónica marca alemã conquistou um total de três vitórias nas 12 Horas, incluindo as duas últimas corridas. Nenhuma outra marca alcançou um total de quatro vitórias - e apenas uma, a Mazda, tem três vitórias consecutivas nas 12 Horas.

A frota Mercedes-AMG também inclui a SunEnergy1 Racing, duas vezes vencedora, que este ano vai tentar alcançar uma rara tripla vitória em Bathurst.

Os actuais vencedores do Allan Simonsen Pirelli Pole Award e três vezes vencedores do pódio Mercedes-AMG Team Gruppe M também estão de volta, assim como os apoiantes de longa data da corrida de 12 horas, Mercedes-AMG Team Craft-Bamboo Racing de Hong Kong.

A equipa australiana de topo, Triple Eight Race Engineering, terá dois carros, um na classe Pro e outro na classe Pro-Am.

A Porsche vai montar o seu ataque mais forte em anos, com três dos novos Porsche 911 GT3 R da geração 992 a estrearem-se em Bathurst este ano, enquanto o 911 GT3 R da geração anterior, que terminou em segundo lugar no ano passado, também regressará.

Os vice-campeões de 2023, Manthey EMA, terão dois carros - a mais recente entrada na classe Pro e o carro existente na classe Pro-Am.

A parceria germano-australiana, que venceu o campeonato DTM na Alemanha no ano passado, anunciará a sua formação de pilotos no final desta semana.

A equipa taiwanesa HubAuto Racing regressará a Bathurst com um Porsche, depois de ter competido pela última vez pela Ferrari, enquanto a nova equipa Phantom Global Racing fará a sua estreia em corridas internacionais em Mount Panorama este ano.

Cinco Audi R8 LMS estarão na grelha de partida, enquanto a BMW Team WRT irá apresentar dois BMW M4 GT3 pelo segundo ano consecutivo, liderados por Valentino Rossi.

A Lamborghini será representada pela Team Wall Racing, sendo esta a estreia australiana da versão EVO2 do Huracan GT3.

A McLaren vai estar representada na grelha de Bathurst pela primeira vez desde 2020, com dois carros na classe GT4 da Method Motorsport, uma equipa copropriedade da estrela dos Supercars Chaz Mostert.

Na categoria profissional, que está a lutar pela vitória geral este ano, estarão representados 12 carros. Os pilotos já confirmados incluem o campeão de IndyCar Paul Tracy, a lenda de Bathurst Craig Lowndes, grande parte da grelha do Campeonato Repco Supercars de 2024 e alguns dos melhores pilotos de GT de todo o mundo.

Estão planeados vários anúncios emocionantes de pilotos para os próximos dias que antecedem o evento, enquanto a lista completa de pilotos só será revelada pouco antes do evento.

Sete carros estão inscritos na classe Invitational, o maior número desde o evento de 2018, incluindo a estreia em Bathurst do carro desportivo Vortex, construído em França, e dos carros de corrida MARC GT, construídos na Austrália.

A emocionante Repco Bathurst 12 Hour do ano passado viu o final mais próximo entre os três primeiros carros da história, com apenas 1,4 segundos separando-os no pódio no final da corrida de resistência de Bathurst mais rápida de todos os tempos.

A corrida de 2023 estabeleceu recordes de voltas completadas (323) e de distância percorrida (2006,7) na história da corrida de 12 horas.