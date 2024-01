Manthey EMA con una sólida alineación en las 12h de Bathurst

Manthey EMA volverá a competir en las Doce Horas de Bathurst (del 16 al 18 de febrero de 2024). El equipo alineará dos Porsche 911 GT3 R en la carrera inaugural del Intercontinental GT Challenge en el circuito australiano de Mount Panorama. El coche con el número de salida 912, un nueveonce (992) de última generación, será pilotado por Matt Campbell (Australia), Ayhancan Güven (Turquía) y Laurens Vanthoor (Bélgica). Harry King (Gran Bretaña), Alessio Picariello (Bélgica) y Yasser Shahin (Australia) compartirán el volante del número 911, conocido como "The Bend Manthey EMA" en la clase Pro-Am. Esta será la segunda vez consecutiva que Manthey EMA dispute la carrera de 12 horas. En 2023, el equipo se quedó a las puertas de ganar la carrera de resistencia al quedar en segunda posición.

La temporada automovilística 2024 comienza para Manthey EMA en el circuito de Mount Panorama, en el estado de Nueva Gales del Sur. Manthey ya estuvo entre los seis primeros en la carrera de resistencia de 2018. El año pasado, Manthey y EMA Motorsport compitieron juntos por primera vez en la legendaria carrera de 12 horas. El Grello-Porsche inscrito por Matt Campbell, Mathieu Jaminet y Thomas Preining cruzó la línea de meta del circuito de 6,213 kilómetros en segunda posición, a menos de un segundo.

Matt Campbell y Laurens Vanthoor son dos pilotos de Porsche con experiencia en Bathurst al volante del Porsche número 912. Mientras que el héroe local Campbell ya formaba parte de la plantilla de pilotos de 2023 y recientemente ganó las 24 Horas de Daytona para Porsche, el belga Vanthoor compitió más recientemente en las 24 Horas de Spa para Manthey EMA. Para el ex piloto de Porsche Junior Ayhancan Güven, conocido también por el DTM, esta será su primera salida en el circuito de Mount Panorama. Un piloto australiano, Yasser Shahin, también tomará la salida en la carrera de 12 horas con el número 911. Shahin ha celebrado numerosos éxitos en el GT World Challenge Australia para EMA Motorsport, el más reciente junto a Matt Campbell en las 500 millas de Adelaida. El británico Harry King debutó con éxito en Australia para el equipo en las 1000 millas de Bathurst de la Porsche Carrera Cup Australia 2023 y consiguió tres de las tres victorias de la carrera. Alessio Picariello completa el trío de pilotos de The Bend Manthey EMA con un piloto profesional que ha cosechado éxitos recientemente en el FIA WEC, el GT World Challenge Asia y las European Le Mans Series.

El 911 titular competirá en las 12 Horas de Bathurst bajo el nombre de "The Bend Manthey EMA". Con este cambio de nombre, la asociación ampliada entre Manthey, EMA Motorsport y The Bend, que ha estado en fase de planificación durante algún tiempo, vuelve a ser visible. La clásica carrera de resistencia de doce horas de Mount Panorama está considerada como una de las carreras de GT más importantes del hemisferio sur y, por lo tanto, también tiene un significado especial para el circuito australiano The Bend Motorsport Park. Como parte de una asociación entre marcas, The Bend establece nuevos estándares al exhibir con orgullo los colores de Shell V-Power, su apreciado socio con 10 años de derechos de denominación. Esta asociación representa una búsqueda compartida de la excelencia y un compromiso inquebrantable para ofrecer experiencias automovilísticas de primera clase. El diseño del Porsche 911 se desarrolló para simbolizar esta sólida alianza.

"Tras un exitoso comienzo del año automovilístico 2023 en Bathurst, estamos encantados de volver a competir en el circuito de Mount Panorama en 2024. Por supuesto, todavía tenemos cuentas pendientes tras el segundo puesto del año pasado y esperamos terminar lo más arriba posible en el podio esta vez con los dos Porsches que hemos inscrito. No será una tarea fácil en un circuito tan exigente y con una competencia ciertamente fuerte, pero con nuestro equipo bien preparado y las sólidas parejas de pilotos en ambos nueve ruedas, creemos que tenemos una buena oportunidad de conseguir nuestra primera victoria en Bathurst", afirma Nicolas Raeder, Director General de Manthey Racing GmbH.

Las Doce Horas de Bathurst tendrán lugar del 16 al 18 de febrero. Tradicionalmente, la carrera comienza el 18 de febrero antes de la salida del sol, a las 5:45 a.m. hora local.

Matt Campbell, Porsche 911 GT3 R #912: "Estoy muy contento de volver a competir para EMA Motorsport y Manthey en las 12 Horas de Bathurst 2024. Es uno de mis eventos y circuitos favoritos del mundo. Tal vez soy un poco parcial, pero realmente disfruté el año pasado y espero que podamos mejorar nuestro segundo lugar de 2023 por una posición. Tengo muchas ganas".

Yasser Shahin, Porsche 911 GT3 R #911: "Las 12 Horas de Bathurst es la carrera más importante de Australia y nuestro coche #911 contará con la nueva asociación con Shell V Power. Es probablemente la única carrera en casa en la que el equipo The Bend aún no ha ganado, así que intentaremos cambiar esa situación con un buen rendimiento y una buena pareja de pilotos. Harry fue increíblemente rápido con el Porsche 911 GT3 Cup en la Porsche Carrera Cup Australia en Bathurst y Alessio es un reconocido piloto de clase mundial. Estamos muy bien posicionados para la carrera y lo daremos todo".

Patrick Arkenau, Jefe de Competición de Manthey Racing GmbH: "Después de quedarnos a las puertas de la victoria el año pasado, estamos encantados de poder alinearnos con dos coches este año. Con el número de salida 912, el Porsche 911 GT3 R de la generación actual, nuestro objetivo claro es, por supuesto, terminar un puesto más arriba este año después del segundo puesto del año pasado. Sin embargo, con Matt y Laurens como pilotos muy experimentados y Ayhancan, que demostró su talento en el DTM el año pasado, tenemos mucha confianza. La alineación de pilotos del Porsche 911 GT3 R de la generación 991.2 con el número de salida 911 también es muy fuerte. Es fantástico estar en la parrilla de Bathurst con Yasser, con quien también competimos en el WEC este año. Harry King, que tuvo mucho éxito con EMA Motorsport en la Porsche Carrera Cup Australia el año pasado, y Alessio Picariello completan la alineación con dos pilotos fuertes. El objetivo aquí es ganar la categoría Pro-Am y, en el mejor de los casos, cruzar la línea de meta entre los cinco primeros de la general. Estamos muy motivados: es la primera carrera del año para nuestro equipo GT y estamos deseando que llegue".

Alistair MacDonald, director general de Shell V-Power Motorsport Park: "El privilegio de presentar a nuestro estimado socio de nombre Shell V-Power en un evento internacional tan prestigioso como las 12 Horas de Bathurst es una oportunidad excepcional, sobre todo teniendo en cuenta nuestra reciente asociación de diez años. Nos gusta mucho el diseño del coche y esperamos ver una fuerte pareja de pilotos al volante del 911 con Yasser Shahin, Harry King y Alessio Picariello".