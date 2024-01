Manthey EMA avec une forte présence aux 12h de Bathurst

Manthey EMA participe avec deux voitures à l'édition de cette année des 12h de Bathurst. L'écurie de Meuspath mise sur une solide équipe de pilotes et vise la victoire au classement général et dans la catégorie Pro-Am.

Manthey EMA participera à nouveau aux Douze Heures de Bathurst (du 16 au 18 février 2024). Lors de la course d'ouverture de l'Intercontinental GT Challenge sur le circuit australien de Mount Panorama, l'équipe s'alignera avec deux Porsche 911 GT3 R. La voiture numéro 912, une 9elfer de dernière génération (992), sera pilotée par Matt Campbell (Australie), Ayhancan Güven (Turquie) et Laurens Vanthoor (Belgique). Harry King (Grande-Bretagne), Alessio Picariello (Belgique) et Yasser Shahin (Australie) se partagent le volant de la 911, baptisée "The Bend Manthey EMA" dans la catégorie Pro-Am. Manthey EMA participe ainsi pour la deuxième fois consécutive à la course de 12 heures. En 2023, l'équipe a manqué de peu la victoire de la course d'endurance en terminant deuxième.

La saison de sport automobile 2024 débute pour Manthey EMA sur le circuit de Mount Panorama dans l'État de Nouvelle-Galles du Sud. En 2018, Manthey s'était déjà classé parmi les six premiers de cette course d'endurance. L'année dernière, Manthey et EMA Motorsport ont participé ensemble pour la première fois à la légendaire course de 12 heures. La Porsche Grello engagée, pilotée par Matt Campbell, Mathieu Jaminet et Thomas Preining, a franchi la ligne d'arrivée du circuit de 6,213 kilomètres en deuxième position, avec un retard de moins d'une seconde.

Avec Matt Campbell et Laurens Vanthoor, ce sont deux pilotes Porsche habitués de Bathurst qui sont au volant de la Porsche numéro 912. Alors que le héros local Campbell faisait déjà partie de l'équipe de pilotes en 2023 et a récemment remporté les 24 heures de Daytona pour Porsche, le Belge Vanthoor a pris le départ des dernières 24 heures de Spa pour Manthey EMA. Pour l'ancien junior Porsche Ayhancan Güven, connu entre autres en DTM, il s'agit de sa première participation sur le circuit du Mont Panorama. Avec Yasser Shahin, c'est également un pilote australien qui prendra le départ de la course de 12 heures sur la voiture numéro 911. Shahin a fêté de nombreux succès en GT World Challenge Australia pour EMA Motorsport, le dernier en date étant les 500 miles d'Adélaïde avec Matt Campbell. Le Britannique Harry King a déjà fait des débuts réussis en course en Australie pour l'équipe lors du Bathurst 1000 de la Porsche Carrera Cup Australia 2023 et a remporté trois des trois courses. Avec Alessio Picariello, c'est un pilote pro qui complète le trio de pilotes de The Bend Manthey EMA. Il a récemment couru avec succès, entre autres, en FIA WEC, en GT World Challenge Asia et en European Le Mans Series.

La voiture numéro 911 prendra le départ des 12 heures de Bathurst sous la désignation "The Bend Manthey EMA". Cet ajout au nom rend à nouveau visible le partenariat élargi entre Manthey, EMA Motorsport et The Bend, qui est en cours de planification depuis un certain temps. La classique d'endurance de douze heures au Mont Panorama est considérée comme l'une des courses GT les plus importantes de l'hémisphère sud et revêt donc une importance particulière pour le circuit australien The Bend Motorsport Park. Dans le cadre d'un partenariat inter-marques, The Bend pose de nouveaux jalons en arborant fièrement les couleurs de Shell V-Power, son précieux partenaire en droit de nom depuis 10 ans. Ce partenariat symbolise la quête commune de l'excellence et l'engagement sans faille à offrir des expériences de sport automobile de niveau mondial. Le design de la Porsche numéro 911 a été conçu pour symboliser cette solide alliance.

"Après un début d'année de sport automobile très réussi pour nous à Bathurst en 2023, nous sommes ravis de revenir sur le circuit du Mont Panorama en 2024. Bien sûr, nous avons encore des comptes à régler après notre deuxième place l'année dernière et nous espérons cette fois-ci monter le plus haut possible sur le podium avec les deux Porsche engagées. Ce ne sera pas une mince affaire sur ce circuit exigeant et face à une concurrence certainement très forte, mais avec notre équipe bien rodée et les solides couples de pilotes sur les deux 911, nous pensons avoir de bonnes chances de remporter notre première victoire à Bathurst", déclare Nicolas Raeder, directeur de Manthey Racing GmbH.

Les Douze Heures de Bathurst se dérouleront du 16 au 18 février. La course débutera traditionnellement le 18 février avant le lever du soleil, à 5h45 heure locale.

Matt Campbell, Porsche 911 GT3 R #912 : "Je suis très heureux de participer à nouveau aux 12 Heures de Bathurst 2024 pour EMA Motorsport et Manthey. C'est l'un de mes événements et circuits préférés au monde. Je suis peut-être un peu partial, mais j'ai vraiment pris du plaisir l'année dernière et j'espère que nous pourrons encore améliorer d'une position notre deuxième place de 2023. J'ai vraiment hâte d'y être".

Yasser Shahin, Porsche 911 GT3 R #911 : "Les 12 heures de Bathurst sont la course la plus importante d'Australie et notre voiture numéro 911 arborera le nouveau partenariat avec Shell V Power. C'est probablement la seule course sur le sol national où l'équipe soutenue par The Bend n'a pas encore remporté de victoire, nous allons donc essayer d'y remédier avec une performance et une paire de pilotes solides. Harry a été incroyablement rapide avec la Porsche 911 GT3 Cup dans la Porsche Carrera Cup Australia à Bathurst et Alessio est un pilote de haut niveau reconnu dans le monde entier. Nous sommes très bien placés pour la course et nous allons tout donner".

Patrick Arkenau, directeur de la division Racing de Manthey Racing GmbH : "Après avoir frôlé la victoire l'année dernière, nous sommes très heureux de pouvoir nous présenter cette année avec deux voitures. Avec le numéro de départ 912, la Porsche 911 GT3 R de la génération actuelle, notre objectif est bien sûr clairement de terminer une place plus haut cette année, après avoir terminé deuxième l'année dernière. Mais avec Matt et Laurens, des pilotes très expérimentés, et Ayhancan, qui a notamment démontré son talent l'an dernier en DTM, nous sommes très confiants. La constellation de pilotes sur la Porsche 911 GT3 R de la génération 991.2 avec le numéro de course 911 est également très forte. C'est un plaisir de prendre le départ à Bathurst avec Yasser, avec qui nous participons également au WEC cette année. Avec Harry King, qui a déjà connu beaucoup de succès l'an dernier pour EMA Motorsport dans la Porsche Carrera Cup Australia, et Alessio Picariello, deux pilotes forts complètent la formation. L'objectif ici est de remporter la catégorie Pro-Am et, dans le meilleur des cas, de franchir la ligne d'arrivée dans le top 5 du classement général. Nous sommes très motivés : c'est la première course de l'année pour notre équipe GT et nous avons hâte d'y être".

Alistair MacDonald, CEO Shell V-Power Motorsport Park : "Avoir le privilège de présenter notre précieux partenaire de nom Shell V-Power à un événement international aussi prestigieux que les 12 heures de Bathurst est une opportunité extraordinaire, surtout si l'on considère que nous avons récemment conclu notre partenariat de dix ans. Nous aimons beaucoup le design de la voiture et nous sommes impatients de voir une solide paire de pilotes, Yasser Shahin, Harry King et Alessio Picariello, derrière le volant de la 911".