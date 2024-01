Manthey EMA con una forte formazione alla 12h di Bathurst

Manthey EMA parteciperà nuovamente alla Dodici Ore di Bathurst (16-18 febbraio 2024). Il team si schiererà con due Porsche 911 GT3 R nella gara inaugurale dell'Intercontinental GT Challenge sul circuito australiano di Mount Panorama. La vettura con il numero di partenza 912, una nine-eleven (992) di ultima generazione, sarà guidata da Matt Campbell (Australia), Ayhancan Güven (Turchia) e Laurens Vanthoor (Belgio). Harry King (Gran Bretagna), Alessio Picariello (Belgio) e Yasser Shahin (Australia) condivideranno il volante della 911 numero, conosciuta come "The Bend Manthey EMA" nella classe Pro-Am. Questa sarà la seconda volta consecutiva che Manthey EMA partecipa alla gara di 12 ore. Nel 2023, il team ha mancato di poco la vittoria della gara di endurance, classificandosi al secondo posto.

La stagione motoristica 2024 inizia per Manthey EMA sul circuito di Mount Panorama, nello stato del Nuovo Galles del Sud. Manthey si è già piazzato tra i primi sei nella gara di durata nel 2018. L'anno scorso, Manthey e EMA Motorsport hanno gareggiato insieme per la prima volta nella leggendaria gara di 12 ore. La Grello-Porsche di Matt Campbell, Mathieu Jaminet e Thomas Preining ha tagliato il traguardo del circuito di 6,213 chilometri in seconda posizione, a meno di un secondo di distanza.

Matt Campbell e Laurens Vanthoor sono due piloti Porsche con esperienza a Bathurst al volante della Porsche numero 912. Mentre l'eroe locale Campbell era già membro della squadra di piloti 2023 e ha recentemente vinto la 24 Ore di Daytona per Porsche, il belga Vanthoor ha recentemente partecipato alla 24 Ore di Spa per Manthey EMA. Per l'ex Porsche Junior Ayhancan Güven, conosciuto anche nel DTM, sarà la prima partenza sul circuito di Mount Panorama. Anche un pilota australiano, Yasser Shahin, prenderà il via alla 12 ore con la 911 numero. Shahin ha ottenuto numerosi successi nel GT World Challenge Australia per EMA Motorsport, l'ultimo dei quali insieme a Matt Campbell alla 500 miglia di Adelaide. Il britannico Harry King ha debuttato con successo in Australia per il team alla Bathurst 1000 della Porsche Carrera Cup Australia 2023, ottenendo tre vittorie su tre gare. Alessio Picariello completa il trio di piloti di The Bend Manthey EMA con un pilota professionista che ha recentemente ottenuto successi nel FIA WEC, nel GT World Challenge Asia e nella European Le Mans Series.

La 911 di partenza parteciperà alla 12 Ore di Bathurst con il nome "The Bend Manthey EMA". Con l'aggiunta di questo nome, la partnership allargata tra Manthey, EMA Motorsport e The Bend, che era in fase di pianificazione da qualche tempo, è ora nuovamente visibile. La classica di dodici ore di endurance a Mount Panorama è considerata una delle gare GT più importanti dell'emisfero meridionale e ha quindi un significato speciale anche per il circuito australiano The Bend Motorsport Park. Nell'ambito di una partnership tra marchi diversi, The Bend stabilisce nuovi standard esponendo con orgoglio i colori del suo stimato partner decennale per i diritti di denominazione Shell V-Power. Questa partnership rappresenta una ricerca condivisa dell'eccellenza e un impegno costante per offrire esperienze motoristiche di livello mondiale. Il design della Porsche 911 è stato sviluppato per simboleggiare questa forte alleanza.

"Dopo un inizio molto positivo dell'anno motoristico 2023 a Bathurst, siamo lieti di gareggiare nuovamente sul circuito di Mount Panorama nel 2024. Naturalmente, abbiamo ancora un conto in sospeso dopo il secondo posto dell'anno scorso e speriamo di finire il più in alto possibile sul podio questa volta con le due Porsche che abbiamo iscritto. Non sarà un compito facile su un circuito così impegnativo e con una concorrenza sicuramente forte, ma con la nostra squadra ben preparata e le forti coppie di piloti su entrambe le nove ruote, riteniamo di avere buone possibilità di ottenere la nostra prima vittoria a Bathurst", afferma Nicolas Raeder, amministratore delegato di Manthey Racing GmbH.

La Dodici Ore di Bathurst si svolgerà dal 16 al 18 febbraio. La gara parte tradizionalmente il 18 febbraio prima dell'alba, alle 5:45 ora locale.

Matt Campbell, Porsche 911 GT3 R #912: "Sono molto felice di gareggiare nuovamente per EMA Motorsport e Manthey alla 12 Ore di Bathurst 2024. È uno dei miei eventi e circuiti preferiti al mondo. Forse sono un po' di parte, ma l'anno scorso mi sono davvero divertito e spero che riusciremo a migliorare di una posizione il nostro secondo posto del 2023. Non vedo l'ora".

Yasser Shahin, Porsche 911 GT3 R #911: "La 12 Ore di Bathurst è la gara più importante in Australia e la nostra vettura #911 sarà caratterizzata dalla nuova partnership con Shell V Power. È probabilmente l'unica gara in terra australiana in cui il team sostenuto da The Bend non ha ancora vinto, quindi cercheremo di cambiare questa situazione con una prestazione e una coppia di piloti forti. Harry è stato incredibilmente veloce con la Porsche 911 GT3 Cup nella Porsche Carrera Cup Australia a Bathurst e Alessio è un pilota riconosciuto a livello mondiale. Siamo ben posizionati per la gara e daremo il massimo".

Patrick Arkenau, responsabile delle corse di Manthey Racing GmbH: "Dopo aver mancato di poco la vittoria lo scorso anno, siamo lieti di poter gareggiare con due vetture quest'anno. Con il numero di partenza 912, la Porsche 911 GT3 R di attuale generazione, il nostro chiaro obiettivo è ovviamente quello di arrivare un posto più in alto quest'anno dopo il secondo posto dello scorso anno. Tuttavia, con Matt e Laurens come piloti di grande esperienza e Ayhancan, che ha dimostrato il suo talento nel DTM l'anno scorso, tra le altre cose, siamo molto fiduciosi. Anche la formazione di piloti sulla Porsche 911 GT3 R della generazione 991.2 con il numero di partenza 911 è molto forte. È fantastico essere sulla griglia di partenza a Bathurst con Yasser, con il quale parteciperemo anche al WEC quest'anno. Harry King, che lo scorso anno ha ottenuto un grande successo per EMA Motorsport nella Porsche Carrera Cup Australia, e Alessio Picariello completano lo schieramento con due piloti forti. L'obiettivo è vincere la classe Pro-Am e, idealmente, tagliare il traguardo tra i primi cinque in classifica generale. Siamo molto motivati: è la prima gara dell'anno per il nostro team GT e non vediamo l'ora di partecipare".

Alistair MacDonald, CEO Shell V-Power Motorsport Park: "Il privilegio di presentare il nostro stimato partner Shell V-Power in un evento internazionale così prestigioso come la 12 Ore di Bathurst è un'opportunità eccezionale, soprattutto considerando la nostra recente partnership decennale. Ci piace molto il design della vettura e non vediamo l'ora di vedere una forte coppia di piloti al volante della 911 con Yasser Shahin, Harry King e Alessio Picariello".