Manthey EMA com forte alinhamento nas 12h de Bathurst

A Manthey EMA vai voltar a competir nas Doze Horas de Bathurst (16 a 18 de fevereiro de 2024). A equipa alinhará com dois Porsche 911 GT3 Rs na corrida de abertura do Intercontinental GT Challenge no circuito australiano de Mount Panorama. O carro com o número de partida 912, um nine-eleven (992) de última geração, será conduzido por Matt Campbell (Austrália), Ayhancan Güven (Turquia) e Laurens Vanthoor (Bélgica). Harry King (Grã-Bretanha), Alessio Picariello (Bélgica) e Yasser Shahin (Austrália) partilharão o volante do 911, conhecido como "The Bend Manthey EMA", na classe Pro-Am. Esta será a segunda vez consecutiva que a Manthey EMA disputará a corrida de 12 horas. Em 2023, a equipa não conseguiu vencer a corrida de resistência por pouco, ficando em segundo lugar.

A época desportiva de 2024 começa para a Manthey EMA no circuito de Mount Panorama, no estado de New South Wales. Manthey já esteve entre os seis primeiros na corrida de resistência em 2018. No ano passado, a Manthey e a EMA Motorsport competiram juntas pela primeira vez na lendária corrida de 12 horas. O Grello-Porsche de Matt Campbell, Mathieu Jaminet e Thomas Preining cruzou a linha de chegada do circuito de 6,213 quilómetros em segundo lugar, menos de um segundo atrás.

Matt Campbell e Laurens Vanthoor são dois pilotos da Porsche com experiência em Bathurst ao volante do Porsche número 912. Enquanto o herói local Campbell já fazia parte do pelotão de pilotos de 2023 e venceu recentemente as 24 Horas de Daytona pela Porsche, o belga Vanthoor competiu mais recentemente nas 24 Horas de Spa pela Manthey EMA. Para o antigo Porsche Junior Ayhancan Güven, que também é conhecido do DTM, esta será a sua primeira estreia no Circuito Mount Panorama. Um piloto australiano, Yasser Shahin, também vai iniciar a corrida de 12 horas com o 911. Shahin obteve numerosos sucessos no GT World Challenge Australia para a EMA Motorsport, mais recentemente juntamente com Matt Campbell nas 500 Milhas de Adelaide. O britânico Harry King estreou-se com sucesso na Austrália para a equipa na Bathurst 1000 da Porsche Carrera Cup Australia 2023 e garantiu três das três vitórias na corrida. Alessio Picariello completa o trio de pilotos da The Bend Manthey EMA com um piloto profissional que teve recentemente sucesso no FIA WEC, no GT World Challenge Asia e no European Le Mans Series.

O 911 de partida irá competir nas 12 Horas de Bathurst com o nome "The Bend Manthey EMA". Com esta afixação de nome, a parceria alargada entre a Manthey, a EMA Motorsport e a The Bend, que tem estado em fase de planeamento há algum tempo, é agora novamente visível. A clássica corrida de resistência de doze horas em Mount Panorama é considerada uma das mais importantes corridas de GT no hemisfério sul e, por isso, também tem um significado especial para o autódromo australiano The Bend Motorsport Park. Como parte de uma parceria entre marcas, o The Bend está a estabelecer novos padrões ao exibir orgulhosamente as cores do seu estimado parceiro de direitos de nome Shell V-Power, com 10 anos de existência. Esta parceria representa uma procura partilhada de excelência e um compromisso inabalável de proporcionar experiências de desporto automóvel de classe mundial. O design do Porsche número 911 foi desenvolvido para simbolizar esta forte aliança.

"Depois de um início muito bem sucedido do ano desportivo de 2023 para nós em Bathurst, estamos muito satisfeitos por voltar a competir no Circuito Mount Panorama em 2024. É claro que ainda temos contas a ajustar depois do segundo lugar do ano passado e esperamos terminar o mais alto possível no pódio desta vez com os dois Porsches que inscrevemos. Não será uma tarefa fácil no exigente circuito e com uma concorrência certamente forte, mas com a nossa equipa bem ensaiada e as fortes duplas de pilotos em ambos os nove rodas, acreditamos que temos uma boa hipótese de obter a nossa primeira vitória em Bathurst", afirma Nicolas Raeder, Diretor Geral da Manthey Racing GmbH.

As Doze Horas de Bathurst terão lugar de 16 a 18 de fevereiro. A corrida começa tradicionalmente a 18 de fevereiro, antes do nascer do sol, às 5h45 da manhã, hora local.

Matt Campbell, Porsche 911 GT3 R #912: "Estou muito feliz por voltar a competir pela EMA Motorsport e pela Manthey nas 12 Horas de Bathurst de 2024. É um dos meus eventos e circuitos favoritos no mundo. Talvez seja um pouco tendencioso, mas gostei muito do ano passado e espero que possamos melhorar o nosso segundo lugar de 2023 em uma posição. Estou realmente ansioso por isso."

Yasser Shahin, Porsche 911 GT3 R #911: "As 12 Horas de Bathurst são a corrida mais importante da Austrália e o nosso carro #911 contará com a nova parceria com a Shell V Power. É provavelmente a única corrida em casa em que a equipa apoiada pela The Bend ainda não ganhou, por isso vamos tentar mudar isso com uma forte performance e um par de pilotos. O Harry foi incrivelmente rápido com o Porsche 911 GT3 Cup na Porsche Carrera Cup Australia em Bathurst e o Alessio é um piloto de classe mundial reconhecido. Estamos muito bem posicionados para a corrida e vamos dar o nosso melhor".

Patrick Arkenau, Diretor de Corrida da Manthey Racing GmbH: "Depois de termos perdido a vitória por pouco no ano passado, estamos muito satisfeitos por podermos competir com dois carros este ano. Com o número de partida 912, a atual geração do Porsche 911 GT3 R, o nosso objetivo claro é, naturalmente, terminar um lugar mais acima no campo este ano, depois do segundo lugar no ano passado. No entanto, com o Matt e o Laurens como pilotos muito experientes e o Ayhancan, que provou o seu talento no DTM no ano passado, entre outras coisas, estamos muito confiantes. O alinhamento de pilotos do Porsche 911 GT3 R da geração 991.2 com o número de partida 911 também é muito forte. É ótimo estar na grelha em Bathurst com Yasser, com quem também estamos a competir no WEC este ano. Harry King, que teve muito sucesso com a EMA Motorsport na Porsche Carrera Cup Austrália no ano passado, e Alessio Picariello completam o alinhamento com dois pilotos fortes. O objetivo aqui é ganhar a classe Pro-Am e, idealmente, cruzar a linha de chegada entre os cinco primeiros da geral. Estamos muito motivados: é a primeira corrida do ano para a nossa equipa de GT e estamos muito ansiosos por ela."

Alistair MacDonald, CEO da Shell V-Power Motorsport Park: "O privilégio de apresentar o nosso estimado parceiro Shell V-Power num evento internacional tão prestigiado como as 12 Horas de Bathurst é uma oportunidade excecional, especialmente tendo em conta a nossa recente parceria de dez anos. Gostamos muito do design do carro e esperamos ver uma forte dupla de pilotos ao volante do 911 com Yasser Shahin, Harry King e Alessio Picariello".