10 Mercedes-AMG participan en las 12 Horas de Bathurst

Mercedes-AMG Customer Racing iniciará el Intercontinental GT Challenge (IGTC) con un total de diez coches en las 12 Horas de Bathurst de Repco. La prestigiosa carrera de resistencia tendrá lugar los días 17 y 18 de febrero en el circuito Mount Panorama de Bathurst, Australia. La marca de coches deportivos y de altas prestaciones de Affalterbach afronta la temporada 2024 del IGTC como defensor del título, ya que el piloto de Mercedes-AMG Performance Jules Gounon (AND) se aseguró el título de campeón de pilotos en las 12 Horas del Golfo de Abu Dhabi en diciembre. Mercedes-AMG también celebró el campeonato de fabricantes en el campeonato internacional de GT3 por segunda vez consecutiva. Ahora comienza la nueva temporada, que, además de las 12 Horas de Bathurst Repco, incluye por primera vez las 24 Horas ADAC RAVENOL de Nürburgring (30 de mayo - 2 de junio), las 24 Horas CrowdStrike de Spa (27 - 30 de junio) y las 8 Horas de Indianápolis presentadas por AWS (4 - 6 de octubre).

En los dos últimos años, la victoria en el clásico de resistencia Down Under fue para el Mercedes-AMG GT3 de SunEnergy1 Racing. Para continuar esta racha de victorias en 2024, el equipo vuelve a confiar en el trío ganador del año pasado: Jules Gounon, Kenny Habul (AUS) y Luca Stolz (GER). El actual campeón de pilotos del IGTC, Jules Gounon, fue el primer y único piloto en ganar las 12 Horas de Bathurst tres veces -incluso en 2022 y 2023 con el Mercedes-AMG GT3- y aspira a un histórico cuarto triunfo. Mercedes-AMG Team Craft-Bamboo Racing y el tercer clasificado del año pasado, Mercedes-AMG Team GruppeM Racing, también competirán en la clase A-PRO. Maximilian Götz (GER), Daniel Juncadella (ESP) y Jayden Ojeda (AUS) se turnarán al volante del coche número 77 de Mercedes-AMG Team Craft-Bamboo Racing. El ganador de la pole del año pasado, Maro Engel (GER), y los nuevos pilotos de Mercedes-AMG Expert, Felipe Fraga (BRA) y David Reynolds (AUS), se pondrán a los mandos del coche número 130 de Mercedes-AMG Team GruppeM Racing, mientras que Scott Taylor Motorsport y National Storage Racing inscribirán otros dos Mercedes-AMG GT3 en la clase A-PRO.

En la clasificación A-PRO AM, un total de tres equipos, cada uno con un Mercedes-AMG GT3, lucharán por la victoria de clase en Bathurst: Heart of Racing by SPS, MMotorsport y Triple Eight JMR. Supabarn Supermarkets/Tigani Motorsport alineará otro Mercedes-AMG GT3 en la clase A-SILVER. El equipo Nineteen, en torno al héroe local Mark Griffith (AUS), ha inscrito un Mercedes-AMG GT4 en la clase C-GT4.

Stefan Wendl, Jefe de Mercedes-AMG Customer Racing: "Nuestras victorias en Bathurst en los dos últimos años nos han colocado en el papel de favoritos, por así decirlo. Para estar a la altura de las altas expectativas, volvemos a confiar en nuestros equipos de alto rendimiento y en una alineación de pilotos de alto calibre y héroes locales. La experiencia es un factor decisivo en esta carrera tan exigente. También estamos orgullosos de contar con la mayor alineación de todas las marcas en las 12 Horas de Bathurst de este año, con diez coches. Estamos deseando que empiece la competición y estamos perfectamente preparados para el desafío".

Jules Gounon, SunEnergy1 Racing #75: "He pasado un gran invierno como vigente campeón del IGTC. El título significa mucho para mí porque llevo muchos años trabajando para conseguirlo. Sólo se puede conseguir con actuaciones constantes en las carreras más grandes y duras del mundo. Este año me gustaría aprovechar este éxito y hacer cuatro buenas carreras. Pero eso es sin duda más difícil, porque la presión es mayor cuando no empiezas como outsider. Espero tener una buena semana en Bathurst. Es mi circuito favorito y estoy deseando volver".

Luca Stolz, SunEnergy1 Racing #75: "Tengo muchas ganas de volver al circuito de Mount Panorama. La carrera de Bathurst es siempre un punto culminante en el calendario para mí. La pista se adapta realmente a mí y el paisaje es sencillamente maravilloso. Junto con Jules y Kenny, he ganado la carrera en los dos últimos años. Por supuesto, haremos todo lo posible para conseguir nuestra tercera victoria consecutiva".

Maximilian Götz, Mercedes-AMG Team Craft-Bamboo Racing #77: "Tengo muchas ganas de Bathurst, ¡siempre es algo especial! El ambiente y los aficionados que rodean la pista son comparables a los del Nordschleife. El circuito de colinas y valles lo convierte en el circuito más desafiante del año para mí. Ya conozco al equipo Mercedes-AMG Team Craft-Bamboo Racing de mis participaciones en el GT World Challenge Asia del año pasado. Los chicos están haciendo un trabajo fantástico, al igual que mis compañeros Dani y Jayden. Aún me falta subir a lo más alto del podio".

Jordan Love, Triple Eight JMR #88: "Conozco Bathurst muy bien, es uno de mis circuitos favoritos. Conduje el Mercedes-AMG GT3 allí por primera vez el año pasado y tengo muchas ganas de mejorar el rendimiento de entonces. Pilotar para el Triple Eight JMR es una gran oportunidad para mí y compartir el coche con Jamie Whincup es un sueño. He seguido su carrera en Supercars desde que era un niño. Es algo muy especial y me hace mucha ilusión. Por supuesto, es aún más especial para mí conducir en casa, en Australia, delante de mi familia y mis amigos".

Maro Engel, Mercedes-AMG Team GruppeM Racing #130: "Bathurst es una de las citas más destacadas del calendario y una de mis carreras favoritas. La pista es increíble y también tengo buenos recuerdos del récord de la pista del año pasado. Tengo muchas ganas de trabajar con Felipe y David. Ambos son pilotos muy experimentados y con mucho éxito, y les doy una calurosa bienvenida. Volvemos a tener un equipo muy fuerte. Por desgracia, nunca he podido ganar en Bathurst, así que ese es el gran objetivo. Lo daremos todo y estamos bien preparados, aunque la competencia vuelva a ser fuerte".

Alineación Mercedes-AMG Customer Racing, Repco 12 Horas de Bathurst 2024*

Nº Clase Equipo Piloto

19 C-GT4 Team Nineteen Adam Christodoulou (GBR), Mark Griffith (AUS), TBA

27 A-PRO AM Heart of Racing by SPS Ross Gunn (GBR), Ian James (GBR), Alex Riberas (ESP)

47 A-SILVER Supabarn Supermarkets/ Tigani Motorsport James Koundouris (AUS), Theo Koundouris (AUS), David Russell (AUS), Jonathon Webb (AUS)

48 A-PRO AM MMotorsport Jack Le Brocq (AUS), Justin McMillan (AUS), Garth Walden (AUS), Glen Wood (AUS)

75 A-PRO SunEnergy1 Racing Jules Gounon (AND), Kenny Habul (AUS), Luca Stolz (GER)

77 A-PRO Equipo Mercedes-AMG

Craft-Bamboo Racing Maximilian Götz (GER), Daniel Juncadella (ESP), Jayden Ojeda (AUS)

88 A-PRO AM Triple Eight JMR Prince Jefri Ibrahim (MAS), Jordan Love (AUS), Jamie Whincup (AUS)

130 A-PRO Mercedes-AMG Team GruppeM Racing Maro Engel (GER), Felipe Fraga (BRA), David Reynolds (AUS)

222 A-PRO Scott Taylor Motorsport Craig Lowndes (AUS), Thomas Randle (AUS), Cameron Waters (AUS)

888 A-PRO National Storage Racing Will Brown (AUS), Broc Feeney (AUS), Mikaël Grenier (CAN)

* sujeto a cambios a corto plazo.