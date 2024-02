10 Mercedes-AMG participent aux 12 heures de Bathurst

C'est avec dix voitures au total que Mercedes-AMG Customer Racing prendra le départ de l'Intercontinental GT Challenge (IGTC) lors de la Repco Bathurst 12 Hour. La prestigieuse course d'endurance se déroulera les 17 et 18 février sur le circuit de Mount Panorama à Bathurst, en Australie. La marque de voitures de sport et de performance d'Affalterbach se lance dans la saison IGTC 2024 en tant que championne en titre. En décembre, le pilote Mercedes-AMG Performance Jules Gounon (AND) a remporté le titre de champion dans le classement des pilotes lors des Gulf 12 Hours à Abu Dhabi. De plus, Mercedes-AMG a fêté pour la deuxième fois consécutive le championnat des constructeurs dans le championnat international GT3. Nous entamons maintenant la nouvelle saison qui, outre la Repco Bathurst 12 Hour, comprend pour la première fois les ADAC RAVENOL 24h Nürburgring (30 mai - 2 juin) ainsi que les CrowdStrike 24 Hours of Spa (27 - 30 juin) et les Indianapolis 8 Hour presented by AWS (4 - 6 octobre).

Au cours des deux dernières années, la victoire à la classique d'endurance Down Under est revenue à chaque fois à la Mercedes-AMG GT3 de SunEnergy1 Racing. Pour poursuivre cette série de succès en 2024, l'équipe fait à nouveau confiance au trio gagnant de l'année précédente : Jules Gounon, Kenny Habul (AUS) et Luca Stolz (GER). Jules Gounon, champion du monde des pilotes IGTC en titre, a été le premier et le seul pilote à remporter trois fois les Bathurst 12 Hour, dont en 2022 et 2023 avec la Mercedes-AMG GT3, et vise un quatrième triomphe historique. La Mercedes-AMG Team Craft-Bamboo Racing et la Mercedes-AMG Team GruppeM Racing, troisième l'an dernier, prendront également le départ dans la catégorie A-PRO. Pour la Mercedes-AMG Team Craft-Bamboo Racing, Maximilian Götz (GER), Daniel Juncadella (ESP) et Jayden Ojeda (AUS) se relaieront au volant de la voiture numéro 77. Chez Mercedes-AMG Team GruppeM Racing, le poleman de l'an dernier Maro Engel (GER) ainsi que les nouveaux pilotes Mercedes-AMG Expert Felipe Fraga (BRA) et David Reynolds (AUS) prendront le volant de la voiture numéro 130. Scott Taylor Motorsport et National Storage Racing aligneront deux autres Mercedes-AMG GT3 dans la catégorie A-PRO.

Dans le classement A-PRO AM, trois équipes au total se disputeront la victoire de classe à Bathurst avec chacune une Mercedes-AMG GT3 : Heart of Racing by SPS, MMotorsport et Triple Eight JMR. Supabarn Supermarkets/Tigani Motorsport engage une autre Mercedes-AMG GT3 dans la catégorie A-SILVER. L'équipe Nineteen autour du héros local Mark Griffith (AUS) a inscrit une Mercedes-AMG GT4 dans la classe C-GT4.

Stefan Wendl, directeur de Mercedes-AMG Customer Racing : "Grâce à nos victoires des deux dernières années à Bathurst, nous sommes en quelque sorte dans le rôle du favori. Pour répondre aux attentes élevées, nous faisons cette fois encore confiance à nos équipes de performance établies et à un line-up composé de pilotes de haut niveau et de matadors locaux. L'expérience est un facteur décisif dans cette course exigeante. De plus, nous sommes fiers d'avoir le plus grand nombre de voitures, toutes marques confondues, sur la grille de départ de la Bathurst 12 Hour cette année, soit dix voitures. Nous sommes impatients de participer à la compétition et sommes parfaitement préparés pour relever le défi".

Jules Gounon, SunEnergy1 Racing #75 : "J'ai passé un bel hiver en tant que champion IGTC en titre. Ce titre signifie beaucoup pour moi, car j'ai travaillé de nombreuses années pour l'obtenir. On ne l'obtient qu'avec des performances constantes dans les courses les plus grandes et les plus difficiles du monde. Cette année, j'aimerais poursuivre sur cette lancée et faire quatre bonnes courses. Mais c'est certainement plus difficile, car la pression est plus grande si tu n'es pas un outsider au départ. J'espère passer une bonne semaine à Bathurst. C'est mon circuit préféré de tous les temps et je suis impatient d'y retourner".

Luca Stolz, SunEnergy1 Racing #75 : "Je suis totalement ravi de revenir sur le circuit du Mont Panorama. La course de Bathurst est toujours un moment fort du calendrier pour moi. Le circuit me convient parfaitement et le décor est tout simplement grandiose. Avec Jules et Kenny, j'ai gagné la course ces deux dernières années. Bien sûr, nous ferons tout pour remporter une troisième victoire consécutive".

Maximilian Götz, Mercedes-AMG Team Craft-Bamboo Racing #77 : "Je suis très heureux d'aller à Bathurst, c'est toujours quelque chose de spécial ! L'atmosphère et les fans autour du circuit sont comparables à ceux de la Nordschleife. Le tracé en côte et en vallée en fait pour moi le circuit le plus exigeant de l'année. Je connais déjà l'équipe Mercedes-AMG Craft-Bamboo Racing pour avoir participé au GT World Challenge Asia l'année dernière. Les gars font un travail fantastique, tout comme mes coéquipiers Dani et Jayden. Il me manque encore la marche pour monter sur la plus haute marche du podium".

Jordan Love, Triple Eight JMR #88 : "Je connais très bien Bathurst, c'est l'un de mes circuits préférés. L'an dernier, j'y ai roulé pour la première fois avec la Mercedes-AMG GT3 et je veux absolument m'appuyer sur mes performances de l'époque. Piloter pour Triple Eight JMR est une grande opportunité pour moi, et partager la voiture avec Jamie Whincup est un rêve. J'ai suivi sa carrière dans les supercars depuis mon enfance. C'est quelque chose de très spécial et je m'en réjouis. Bien sûr, c'est encore plus spécial pour moi de piloter chez moi, en Australie, devant ma famille et mes amis".

Maro Engel, Mercedes-AMG Team GruppeM Racing #130 : "Bathurst est l'un des points forts absolus du calendrier et l'une de mes courses préférées. Le circuit est incroyable et j'ai aussi de bons souvenirs grâce au record de la piste l'année dernière. Je suis impatient de travailler avec Felipe et David. Ce sont tous deux des pilotes très expérimentés et performants et je leur souhaite la bienvenue. Nous avons à nouveau une équipe très forte. Malheureusement, je n'ai encore jamais pu gagner à Bathurst, c'est donc le grand objectif. Nous allons tout donner pour cela et nous sommes bien armés, même si la concurrence est à nouveau forte".

Composition Mercedes-AMG Customer Racing, Repco Bathurst 12 Hour 2024*

N° Classe Équipe Pilote

19 C-GT4 Team Nineteen Adam Christodoulou (GBR), Mark Griffith (AUS), TBA

27 A-PRO AM Heart of Racing by SPS Ross Gunn (GBR), Ian James (GBR), Alex Riberas (ESP)

47 A-SILVER Supabarn Supermarkets/ Tigani Motorsport James Koundouris (AUS), Theo Koundouris (AUS), David Russell (AUS), Jonathon Webb (AUS)

48 A-PRO AM MMotorsport Jack Le Brocq (AUS), Justin McMillan (AUS), Garth Walden (AUS), Glen Wood (AUS)

75 A-PRO SunEnergy1 Racing Jules Gounon (AND), Kenny Habul (AUS), Luca Stolz (GER)

77 A-PRO Mercedes-AMG Team

Craft-Bamboo Racing Maximilian Götz (GER), Daniel Juncadella (ESP), Jayden Ojeda (AUS)

88 A-PRO AM Triple Eight JMR Prince Jefri Ibrahim (MAS), Jordan Love (AUS), Jamie Whincup (AUS)

130 A-PRO Mercedes-AMG Team GruppeM Racing Maro Engel (GER), Felipe Fraga (BRA), David Reynolds (AUS)

222 A-PRO Scott Taylor Motorsport Craig Lowndes (AUS), Thomas Randle (AUS), Cameron Waters (AUS)

888 A-PRO National Storage Racing Will Brown (AUS), Broc Feeney (AUS), Mikaël Grenier (CAN)

* sous réserve de modifications de dernière minute.