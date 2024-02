10 Mercedes-AMG partecipano alla 12 Ore di Bathurst

Mercedes-AMG Customer Racing prenderà il via all'Intercontinental GT Challenge (IGTC) con un totale di dieci vetture alla 12 Ore Repco Bathurst. La prestigiosa gara di durata si svolgerà il 17 e 18 febbraio sul circuito Mount Panorama di Bathurst, in Australia. Il marchio di auto sportive e ad alte prestazioni di Affalterbach si presenta alla stagione 2024 dell'IGTC come campione in carica, con il pilota di Mercedes-AMG Performance Jules Gounon (AND) che si è aggiudicato il titolo di campione piloti alla 12 Ore del Golfo di Abu Dhabi a dicembre. Mercedes-AMG ha anche festeggiato il campionato costruttori nel campionato internazionale GT3 per la seconda volta consecutiva. Ora inizia la nuova stagione che, oltre alla 12 Ore Repco Bathurst, comprende l'ADAC RAVENOL 24h Nürburgring (30 maggio - 2 giugno), la 24 Ore CrowdStrike di Spa (27 - 30 giugno) e la 8 Ore di Indianapolis presentata da AWS (4 - 6 ottobre) per la prima volta.

Negli ultimi due anni, la vittoria nella classica endurance Down Under è andata alla Mercedes-AMG GT3 del SunEnergy1 Racing. Per continuare questa striscia di vittorie nel 2024, il team si affida ancora una volta al trio vincente dello scorso anno: Jules Gounon, Kenny Habul (AUS) e Luca Stolz (GER). Il campione in carica dei piloti IGTC Jules Gounon è stato il primo e unico pilota a vincere la 12 Ore di Bathurst per tre volte - anche nel 2022 e nel 2023 con la Mercedes-AMG GT3 - e punta a uno storico quarto trionfo. Anche il Mercedes-AMG Team Craft-Bamboo Racing e il Mercedes-AMG Team GruppeM Racing, terzo classificato lo scorso anno, gareggeranno nella classe A-PRO. Maximilian Götz (GER), Daniel Juncadella (ESP) e Jayden Ojeda (AUS) si alterneranno al volante della vettura numero 77 del Mercedes-AMG Team Craft-Bamboo Racing. Maro Engel (GER), autore della pole dello scorso anno, e i nuovi piloti Mercedes-AMG Expert Felipe Fraga (BRA) e David Reynolds (AUS) si alterneranno nell'abitacolo della vettura numero 130 del Mercedes-AMG Team GruppeM Racing, mentre Scott Taylor Motorsport e National Storage Racing iscriveranno altre due Mercedes-AMG GT3 nella classe A-PRO.

Nella classifica A-PRO AM, un totale di tre squadre, ciascuna con una Mercedes-AMG GT3, si batteranno per la vittoria di classe a Bathurst: Heart of Racing by SPS, MMotorsport e Triple Eight JMR. Supabarn Supermarkets/Tigani Motorsport schiererà un'altra Mercedes-AMG GT3 nella classe A-SILVER. Il Team Nineteen, con l'eroe locale Mark Griffith (AUS), ha iscritto una Mercedes-AMG GT4 nella classe C-GT4.

Stefan Wendl, responsabile di Mercedes-AMG Customer Racing: "Le nostre vittorie a Bathurst negli ultimi due anni ci hanno messo nel ruolo di favoriti, per così dire. Per essere all'altezza delle grandi aspettative, ci affidiamo ancora una volta ai nostri team dalle prestazioni consolidate e a una schiera di piloti di alto livello e di eroi locali. L'esperienza è un fattore decisivo in questa gara così impegnativa. Siamo inoltre orgogliosi di avere la più ampia schiera di marchi nella 12 Ore di Bathurst di quest'anno, con dieci vetture. Non vediamo l'ora di gareggiare e siamo preparati al meglio per la sfida".

Jules Gounon, SunEnergy1 Racing #75: "Ho trascorso un inverno fantastico come campione IGTC in carica. Il titolo significa molto per me perché ci ho lavorato per molti anni. Lo si può ottenere solo con prestazioni costanti nelle gare più grandi e difficili del mondo. Quest'anno vorrei sfruttare questo successo e disputare quattro buone gare. Ma è certamente più difficile, perché la pressione è maggiore quando non si parte come outsider. Spero in una buona settimana a Bathurst. È la mia pista preferita in assoluto e non vedo l'ora di tornarci".

Luca Stolz, SunEnergy1 Racing #75: "Non vedo l'ora di tornare sul circuito di Mount Panorama. La gara di Bathurst è sempre un momento importante del calendario per me. La pista mi piace molto e lo scenario è semplicemente meraviglioso. Insieme a Jules e Kenny, ho vinto la gara negli ultimi due anni. Naturalmente, faremo tutto il possibile per assicurarci la terza vittoria consecutiva".

Maximilian Götz, Mercedes-AMG Team Craft-Bamboo Racing #77: "Non vedo l'ora che arrivi Bathurst, è sempre qualcosa di speciale! L'atmosfera e i tifosi intorno alla pista sono paragonabili alla Nordschleife. Il circuito di collina e valle lo rende il più impegnativo dell'anno per me. Conosco già il Mercedes-AMG Team Craft-Bamboo Racing grazie alle mie uscite nel GT World Challenge Asia dello scorso anno. I ragazzi stanno facendo un lavoro fantastico, proprio come i miei compagni di squadra Dani e Jayden. Mi manca ancora il gradino più alto del podio".

Jordan Love, Triple Eight JMR #88: "Conosco molto bene Bathurst, è una delle mie piste preferite. Ho guidato la Mercedes-AMG GT3 per la prima volta l'anno scorso e voglio davvero migliorare le prestazioni di allora. Guidare per Triple Eight JMR è una grande opportunità per me e condividere la vettura con Jamie Whincup è un sogno. Ho seguito la sua carriera in Supercars fin da quando ero bambino. È qualcosa di molto speciale e non vedo l'ora di partecipare. Naturalmente, è ancora più speciale per me guidare a casa mia, in Australia, davanti alla mia famiglia e ai miei amici".

Maro Engel, Mercedes-AMG Team GruppeM Racing #130: "Bathurst è uno dei momenti più importanti del calendario e una delle mie gare preferite. La pista è incredibile e ho anche un bel ricordo del record della pista dello scorso anno. Non vedo l'ora di lavorare con Felipe e David. Sono entrambi piloti di grande esperienza e successo e gli do un caloroso benvenuto. Abbiamo di nuovo una squadra molto forte. Purtroppo non sono mai riuscito a vincere a Bathurst, quindi questo è il grande obiettivo. Daremo il massimo e siamo ben preparati, anche se la concorrenza è di nuovo forte".

Schieramento Mercedes-AMG Customer Racing, Repco Bathurst 12 Ore 2024*

N. Classe Squadra Pilota

19 C-GT4 Team Nineteen Adam Christodoulou (GBR), Mark Griffith (AUS), TBA

27 A-PRO AM Heart of Racing by SPS Ross Gunn (GBR), Ian James (GBR), Alex Riberas (ESP)

47 A-SILVER Supabarn Supermarkets/ Tigani Motorsport James Koundouris (AUS), Theo Koundouris (AUS), David Russell (AUS), Jonathon Webb (AUS)

48 A-PRO AM MMotorsport Jack Le Brocq (AUS), Justin McMillan (AUS), Garth Walden (AUS), Glen Wood (AUS)

75 A-PRO SunEnergy1 Racing Jules Gounon (AND), Kenny Habul (AUS), Luca Stolz (GER)

77 Squadra A-PRO Mercedes-AMG

Craft-Bamboo Racing Maximilian Götz (GER), Daniel Juncadella (ESP), Jayden Ojeda (AUS)

88 A-PRO AM Triple Eight JMR Prince Jefri Ibrahim (MAS), Jordan Love (AUS), Jamie Whincup (AUS)

130 A-PRO Mercedes-AMG Team GruppeM Racing Maro Engel (GER), Felipe Fraga (BRA), David Reynolds (AUS)

222 A-PRO Scott Taylor Motorsport Craig Lowndes (AUS), Thomas Randle (AUS), Cameron Waters (AUS)

888 A-PRO National Storage Racing Will Brown (AUS), Broc Feeney (AUS), Mikaël Grenier (CAN)

* soggetto a modifiche con breve preavviso.