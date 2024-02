10 Mercedes-AMG participam nas 12 Horas de Bathurst

Nada menos do que dez Mercedes-AMG GT3s vão disputar as 12 Horas de Bathurst na próxima semana. A marca está a tentar alcançar a sua terceira vitória consecutiva no lendário Circuito de Mount Panorama.

A Mercedes-AMG Customer Racing vai iniciar o Intercontinental GT Challenge (IGTC) com um total de dez carros nas Repco Bathurst 12 Hour. A prestigiada corrida de resistência terá lugar a 17 e 18 de fevereiro no Circuito Mount Panorama em Bathurst, Austrália. A marca de carros desportivos e de performance de Affalterbach vai para a temporada de 2024 do IGTC como a atual campeã, com o piloto da Mercedes-AMG Performance Jules Gounon (AND) a garantir o título do campeonato de pilotos nas 12 Horas do Golfo em Abu Dhabi, em dezembro. A Mercedes-AMG também celebrou o título de construtores no campeonato internacional de GT3 pela segunda vez consecutiva. Agora começa a nova temporada que, para além das 12 Horas de Bathurst, inclui as ADAC RAVENOL 24h de Nürburgring (30 de maio a 2 de junho), as CrowdStrike 24 Horas de Spa (27 a 30 de junho) e as 8 Horas de Indianápolis apresentadas pela AWS (4 a 6 de outubro) pela primeira vez.

Em cada um dos últimos dois anos, a vitória no clássico de resistência Down Under foi para o Mercedes-AMG GT3 da SunEnergy1 Racing. Para continuar esta série de vitórias em 2024, a equipa volta a contar com o trio vencedor do ano passado: Jules Gounon, Kenny Habul (AUS) e Luca Stolz (GER). O atual Campeão de Pilotos do IGTC, Jules Gounon, foi o primeiro e único piloto a vencer as 12 Horas de Bathurst três vezes - incluindo em 2022 e 2023 com o Mercedes-AMG GT3 - e tem como objetivo um quarto triunfo histórico. O Mercedes-AMG Team Craft-Bamboo Racing e o terceiro classificado do ano passado, o Mercedes-AMG Team GruppeM Racing, também vão competir na classe A-PRO. Maximilian Götz (GER), Daniel Juncadella (ESP) e Jayden Ojeda (AUS) vão revezar-se ao volante do carro número 77 da Mercedes-AMG Team Craft-Bamboo Racing. O pole-sitter do ano passado, Maro Engel (GER), e os novos pilotos da Mercedes-AMG Expert, Felipe Fraga (BRA) e David Reynolds (AUS), vão ocupar o cockpit do Mercedes-AMG Team GruppeM Racing número 130, enquanto a Scott Taylor Motorsport e a National Storage Racing vão inscrever mais dois Mercedes-AMG GT3 na classe A-PRO.

Na classificação A-PRO AM, um total de três equipas, cada uma com um Mercedes-AMG GT3, vão lutar pela vitória na classe em Bathurst: Heart of Racing by SPS, MMotorsport e Triple Eight JMR. A Supabarn Supermarkets/Tigani Motorsport vai colocar em campo outro Mercedes-AMG GT3 na classe A-SILVER. A Team Nineteen, em torno do herói local Mark Griffith (AUS), inscreveu um Mercedes-AMG GT4 na classe C-GT4.

Stefan Wendl, Diretor da Mercedes-AMG Customer Racing: "As nossas vitórias em Bathurst nos últimos dois anos colocaram-nos no papel de favoritos, por assim dizer. Para estarmos à altura das elevadas expectativas, contamos mais uma vez com as nossas equipas de performance estabelecidas e com um alinhamento de pilotos de alto calibre e heróis locais. A experiência é um fator decisivo nesta corrida exigente. Também nos orgulhamos de ter o maior alinhamento de qualquer marca nas 12 Horas de Bathurst deste ano, com dez carros. Estamos ansiosos pela competição e estamos otimamente preparados para o desafio."

Jules Gounon, SunEnergy1 Racing #75: "Tive um ótimo inverno como atual campeão do IGTC. O título significa muito para mim, pois há muitos anos que trabalho para o conseguir. Só é possível alcançá-lo com desempenhos consistentes nas maiores e mais difíceis corridas do mundo. Este ano gostaria de dar continuidade a este sucesso e fazer quatro boas corridas. Mas isso é certamente mais difícil porque a pressão é maior quando não se começa como um outsider. Espero ter uma boa semana em Bathurst. É a minha pista favorita e mal posso esperar para lá voltar."

Luca Stolz, SunEnergy1 Racing #75: "Estou muito ansioso por regressar ao Circuito de Mount Panorama. A corrida em Bathurst é sempre um ponto alto do calendário para mim. A pista adapta-se bem a mim e o cenário é simplesmente maravilhoso. Juntamente com o Jules e o Kenny, ganhei a corrida nos últimos dois anos. É claro que vamos fazer tudo o que pudermos para garantir a nossa terceira vitória consecutiva."

Maximilian Götz, Mercedes-AMG Team Craft-Bamboo Racing #77: "Estou muito ansioso por Bathurst, é sempre algo especial! A atmosfera e os fãs em torno da pista são comparáveis ao Nordschleife. O circuito de colinas e vales torna-o no circuito mais desafiante do ano para mim. Já conheço a Mercedes-AMG Team Craft-Bamboo Racing das minhas participações no GT World Challenge Asia, no ano passado. Os rapazes estão a fazer um trabalho fantástico, tal como os meus companheiros de equipa Dani e Jayden. Ainda me falta o passo para o topo do pódio."

Jordan Love, Triple Eight JMR #88: "Conheço Bathurst muito bem, é uma das minhas pistas favoritas. Conduzi lá o Mercedes-AMG GT3 pela primeira vez no ano passado e quero realmente melhorar o desempenho dessa altura. Conduzir para a Triple Eight JMR é uma grande oportunidade para mim e partilhar o carro com o Jamie Whincup é um sonho. Acompanho a carreira dele nos Supercars desde que era miúdo. Isto é algo muito especial e estou desejoso de o fazer. Claro que é ainda mais especial para mim estar a conduzir em casa, na Austrália, em frente à minha família e amigos."

Maro Engel, Mercedes-AMG Team GruppeM Racing #130: "Bathurst é um dos pontos altos do calendário e uma das minhas corridas preferidas. A pista é incrível e também tenho boas recordações do recorde da pista do ano passado. Estou realmente ansioso por trabalhar com o Felipe e o David. São ambos pilotos muito experientes e bem sucedidos e dou-lhes as boas-vindas calorosamente. Temos novamente uma equipa muito forte. Infelizmente, nunca consegui vencer em Bathurst, por isso esse é o grande objetivo. Vamos dar tudo por tudo e estamos bem preparados, mesmo que a concorrência seja novamente forte."

Alinhamento Mercedes-AMG Customer Racing, Repco Bathurst 12 Hour 2024*

N.º Classe Equipa Piloto

19 C-GT4 Team Nineteen Adam Christodoulou (GBR), Mark Griffith (AUS), TBA

27 A-PRO AM Heart of Racing by SPS Ross Gunn (GBR), Ian James (GBR), Alex Riberas (ESP)

47 A-SILVER Supabarn Supermarkets/ Tigani Motorsport James Koundouris (AUS), Theo Koundouris (AUS), David Russell (AUS), Jonathon Webb (AUS)

48 A-PRO AM MMotorsport Jack Le Brocq (AUS), Justin McMillan (AUS), Garth Walden (AUS), Glen Wood (AUS)

75 A-PRO SunEnergy1 Racing Jules Gounon (E), Kenny Habul (AUS), Luca Stolz (GER)

77 A-PRO Mercedes-AMG Team

Craft-Bamboo Racing Maximilian Götz (GER), Daniel Juncadella (ESP), Jayden Ojeda (AUS)

88 A-PRO AM Triple Eight JMR Prince Jefri Ibrahim (MAS), Jordan Love (AUS), Jamie Whincup (AUS)

130 A-PRO Mercedes-AMG Team GruppeM Racing Maro Engel (GER), Felipe Fraga (BRA), David Reynolds (AUS)

222 A-PRO Scott Taylor Motorsport Craig Lowndes (AUS), Thomas Randle (AUS), Cameron Waters (AUS)

888 A-PRO National Storage Racing Will Brown (AUS), Broc Feeney (AUS), Mikaël Grenier (CAN)

* Sujeito a alterações a curto prazo.