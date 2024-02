Des stars internationales d'Audi à Bathurst 12 Hour

Melbourne Performance Centre a confirmé que deux des Audi R8 LMS GT3 seront engagées dans la catégorie Pro et fait appel aux pilotes professionnels très expérimentés qui sont déjà en contact avec l'équipe pour piloter les deux voitures.

La voiture KFC / Jamec Racing sera pilotée par Brad Schumacher, Markus Winkelhock et Ricardo Feller lors de la classique d'endurance de Bathurst.

La voiture sœur de Wash It / Jamec Racing sera pilotée par Liam Talbot, Kelvin van der Linde et Christopher Haase.

Bien que les deux voitures aient techniquement des équipages "Pro-Am", elles concourront dans la catégorie "Pro", dans laquelle le temps de conduite minimum pour les pilotes classés bronze est supprimé - la même règle qui a permis à l'équipe SunEnergy1 de remporter la course en 2023.

Marc Cini sera accompagné du vainqueur de Bathurst 1000 Lee Holdsworth et de Dean Fiore à bord de leur Hallmarc Team MPC Audi R8 LMS dans la classe Pro-Am.

Avec Schumacher et Talbot, l'équipe dispose de deux des pilotes Audi les plus expérimentés et les plus performants du pays. Talbot a remporté six victoires en course l'année dernière au volant d'une Audi R8 engagée par MPC, en route vers le titre du Fanatec GT World Challenge Australia powered by AWS. Schumacher a quant à lui remporté sept victoires en route vers le titre GT-Am l'année dernière.

Les pilotes internationaux expérimentés apportent à l'équipe une énorme quantité d'expérience et de succès à Bathurst. Winkelhock participe cette année pour la neuvième fois à Bathurst et a terminé deuxième de la course en 2015 avec Audi. L'ancien pilote de Formule 1 est un ancien champion de l'Intercontinental GT Challenge, trois fois vainqueur des 24 Heures du Nürburgring et champion du monde de GT1.

Le Sud-Africain van der Linde a pris quatre départs sur le légendaire circuit du Mont Panorama et s'est qualifié deux fois en deuxième position, y compris lors de sa dernière visite en 2022. Il a également réalisé deux fois le tour le plus rapide de la course. Le Suisse Feller a fait ses débuts à Bathurst en 2022 pour l'équipe MPC, Christopher Haase est l'un des experts d'Audi lorsqu'il s'agit de Bathurst. L'Allemand, ancien vainqueur des 24 heures du Nürburgring, participera cette année à sa huitième course de 12 heures à Bathurst, toutes avec Audi.

Le pilote du Hallmarc Team MPC, Marc Cini, participera cette année à sa douzième course de 12 heures, un record pour tous les participants de l'ère GT3 de la course. Cini, le vainqueur de Bathurst 1000 Holdsworth et Dean Fiore sont l'une des combinaisons de pilotes les plus anciennes de la course et ont terminé ensemble la course 2022 à la septième place.