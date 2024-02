Audi internazionale protagonista alla 12 Ore di Bathurst

Il Melbourne Performance Centre ha confermato che due Audi R8 LMS GT3 saranno iscritte nella classe Pro, avvalendosi di piloti professionisti di grande esperienza già associati al team per guidare entrambe le vetture.

L'auto di KFC / Jamec Racing sarà guidata da Brad Schumacher, Markus Winkelhock e Ricardo Feller nella classica endurance di Bathurst.

L'auto gemella di Wash It / Jamec Racing sarà guidata da Liam Talbot, Kelvin van der Linde e Christopher Haase.

Sebbene entrambe le auto abbiano tecnicamente equipaggi "Pro-Am", gareggeranno nella classe "Pro", dove non è previsto il tempo minimo di guida per i piloti classificati come bronzo, la stessa regola che ha visto il team SunEnergy1 vincere la gara nel 2023.

Marc Cini sarà affiancato dal vincitore della Bathurst 1000 Lee Holdsworth e da Dean Fiore a bordo della sua Audi R8 LMS del Team Hallmarc MPC nella classe Pro-Am.

Con Schumacher e Talbot, il team dispone di due dei piloti Audi più esperti e di successo del Paese. L'anno scorso Talbot ha ottenuto sei vittorie in gara con un'Audi R8 iscritta da MPC, conquistando il titolo nel Fanatec GT World Challenge Australia powered by AWS. L'anno scorso Schumacher ha vinto sette volte e ha conquistato il titolo GT-Am.

Gli esperti piloti internazionali apportano alla squadra un'enorme quantità di esperienza e di successi a Bathurst. Winkelhock partecipa a Bathurst per la nona volta quest'anno ed è arrivato secondo nella gara con Audi nel 2015. L'ex pilota di Formula 1 è un ex campione dell'Intercontinental GT Challenge, tre volte vincitore della 24 ore del Nürburgring e campione del mondo GT1.

Il sudafricano van der Linde ha partecipato a quattro gare sul leggendario circuito di Mount Panorama e si è qualificato due volte al secondo posto, anche in occasione della sua ultima visita nel 2022, facendo anche registrare due volte il giro più veloce della gara. Lo svizzero Feller ha fatto il suo debutto a Bathurst per il Team MPC nel 2022, Christopher Haase è uno degli esperti Audi quando si tratta di Bathurst. Il tedesco, già vincitore della 24 ore al Nürburgring, disputerà quest'anno la sua ottava 12 ore a Bathurst, tutte con Audi.

Il pilota dell'Hallmarc Team MPC Marc Cini disputerà quest'anno la sua dodicesima 12 ore, un record per qualsiasi partecipante all'era GT3 della gara. Cini, il vincitore della Bathurst 1000 Holdsworth e Dean Fiore sono una delle combinazioni di piloti più longeve della gara, avendo concluso la gara del 2022 insieme al settimo posto.