Audi internacional estrela nas 12 Horas de Bathurst

O Melbourne Performance Centre confirmou que dois dos Audi R8 LMS GT3s serão inscritos na classe Pro, recorrendo aos pilotos profissionais altamente experientes já associados à equipa para conduzir ambos os carros.

O carro da KFC / Jamec Racing será conduzido por Brad Schumacher, Markus Winkelhock e Ricardo Feller no clássico de resistência em Bathurst.

O carro irmão da Wash It / Jamec Racing será conduzido por Liam Talbot, Kelvin van der Linde e Christopher Haase.

Embora ambos os carros tenham tecnicamente tripulações "Pro-Am", vão competir na classe "Pro", onde o tempo mínimo de condução para os pilotos com classificação bronze é dispensado - a mesma regra que viu a equipa SunEnergy1 vencer a corrida em 2023.

Marc Cini terá a companhia do vencedor da Bathurst 1000, Lee Holdsworth, e de Dean Fiore, a bordo do seu Audi R8 LMS da Hallmarc Team MPC, na classe Pro-Am.

Com Schumacher e Talbot, a equipa tem dois dos mais experientes e bem sucedidos pilotos Audi do país. Talbot obteve seis vitórias em corridas no ano passado, num Audi R8 inscrito pela MPC, a caminho do título no Fanatec GT World Challenge Australia powered by AWS. Schumacher venceu sete vezes no seu caminho para o título GT-Am no ano passado.

Os experientes pilotos internacionais trazem uma enorme quantidade de experiência e sucesso em Bathurst para a equipa. Winkelhock está a competir em Bathurst pela nona vez este ano e terminou em segundo lugar na corrida com a Audi em 2015. O ex-piloto de Fórmula 1 é um antigo campeão do Intercontinental GT Challenge, três vezes vencedor da corrida de 24 horas em Nürburgring e campeão mundial de GT1.

O sul-africano van der Linde fez quatro partidas no lendário Circuito Mount Panorama e qualificou-se em segundo lugar por duas vezes - incluindo na sua última visita em 2022. Também estabeleceu a volta mais rápida da corrida por duas vezes. O suíço Feller fez a sua estreia em Bathurst pela Team MPC em 2022, Christopher Haase é um dos especialistas da Audi quando se trata de Bathurst. O alemão, antigo vencedor da corrida de 24 horas em Nürburgring, vai disputar a sua oitava corrida de 12 horas em Bathurst este ano, todas com a Audi.

O piloto da Hallmarc Team MPC, Marc Cini, vai disputar a sua décima segunda corrida de 12 horas este ano - um recorde para qualquer participante na era GT3 da corrida. Cini, o vencedor da Bathurst 1000, Holdsworth, e Dean Fiore são uma das combinações de pilotos mais antigas na corrida, tendo terminado a corrida de 2022 juntos em sétimo lugar.