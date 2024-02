Sheldon van der Linde derrota al Circuito Mt Panorama

SRO//Gruppe C Photography

Sheldon van der Linde y el equipo WRT se aseguran la pole position para las 12h Bathurst de este año. El campeón del DTM de 2022 rodó en el legendario circuito de Mount Panorama en 2:01.981 minutos para asegurarse la mejor posición en la parrilla de salida de la popular carrera de resistencia. Van der Linde comparte el coche con sus colegas pilotos de fábrica Dries Vanthoor y Charles Weerts.

El segundo puesto es para el Mercedes de National Storage Racing de Broc Feeney, inscrito por Triple Eight. La estrella de Supercars se quedó a 0,256 segundos del BMW de van der Linde.

Maro Engel completa las tres primeras posiciones con el Mercedes-AMG GT3 del equipo Mercedes-AMG Team GruppeM Racing.

Valentino Rossi saldrá octavo en la parrilla con Raffaele Marciello y Maxime Martin. El piloto belga Martin cometió un error en su vuelta rápida en la tanda y se deslizó por la hierba, perdiendo mucho tiempo en el proceso.

Resultados (Top 10):

1º Sheldon van der Linde/Dries Vanthoor/Charles Weerts - WRT - BMW M4 GT3

2º Will Brown/Broc Feeney/Mikael Grenier - Triple Eight Race Engineering - Mercedes-AMG GT3

3º Maro Engel/Felipe Fraga/David Reynolds - Mercedes-AMG Team GruppeM Racing - Mercedes-AMG GT3

4. Matt Campbell/Ayhancan Güven/Laurens Vanthoor - Manthey EMA - Porsche 911 GT3 R

5. Jules Gounon/Kenny Habul/Luca Stolz - SunEnergy 1 Racing - Mercedes-AMG GT3

6. Ricardo Feller/Brad Schumacher/Markus Winkelhock - Melbourne Performance Centre - Audi R8 LMS GT3

7. Christopher Haase/Kelvin van der Linde/Liam Talbot - Melbourne Performance Centre - Audi R8 LMS GT3

8º Raffaele Marciello/Maxime Martin/Valentino Rossi - WRT - BMW M4 GT3

9º Harry King/Alessio Picariello/Yasser Shahin - Manthey EMA - Porsche 911 GT3 R

10º Prince Jefri Ibrahim/Jordan Love/Jamie Whincup - Triple Eight JMR - Mercedes-AMG GT3

La carrera comienza hoy a las 19:45 hora alemana.