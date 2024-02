Sheldon van der Linde bat le circuit du Mt Panorama

Lors des qualifications des 12h de Bathurst, la star BMW Sheldon van der Linde a réalisé le meilleur temps au volant de la WRT BMW M4 GT3. Le Sud-Africain a bouclé le tour du légendaire et redouté circuit du Mont Panorama en 2:01.981 minutes.

SRO//Gruppe C Photography

Sheldon van der Linde et l'équipe WRT ont décroché la pole position pour les 12h de Bathurst de cette année. Le champion DTM 2022 a fait le tour du légendaire circuit Mount Panorama en 2:01.981 minutes, s'assurant ainsi la meilleure place sur la grille de départ de la populaire course d'endurance. Van der Linde partage la voiture avec ses collègues pilotes d'usine Dries Vanthoor et Charles Weerts.

La deuxième place revient à la Mercedes National Storage Racing de Broc Feeney, engagée par Triple Eight. La star des Supercars a manqué 0,256 seconde à la BMW de van der Linde.

Maro Engel complète le top 3 au volant de la Mercedes-AMG GT3 du Team GruppeM Racing.

Valentino Rossi prendra le départ de la course en huitième position avec Raffaele Marciello et Maxime Martin. Le Belge Martin a commis une erreur de pilotage lors de son tour rapide dans le shootout et a glissé dans le pré, perdant ainsi beaucoup de temps.

Résultat (top 10) :

1. Sheldon van der Linde/Dries Vanthoor/Charles Weerts - WRT - BMW M4 GT3

2. Will Brown/Broc Feeney/Mikael Grenier - Triple Eight Race Engineering - Mercedes-AMG GT3

3. Maro Engel/Felipe Fraga/David Reynolds - Mercedes-AMG Team GruppeM Racing - Mercedes-AMG GT3

4. Matt Campbell/Ayhancan Güven/Laurens Vanthoor - Manthey EMA - Porsche 911 GT3 R

5. Jules Gounon/Kenny Habul/Luca Stolz - SunEnergy 1 Racing - Mercedes-AMG GT3

6. Ricardo Feller/Brad Schumacher/Markus Winkelhock - Melbourne Performance Centre - Audi R8 LMS GT3

7. Christopher Haase/Kelvin van der Linde/Liam Talbot - Melbourne Performance Centre - Audi R8 LMS GT3

8. Raffaele Marciello/Maxime Martin/Valentino Rossi - WRT - BMW M4 GT3

9. Harry King/Alessio Picariello/Yasser Shahin - Manthey EMA - Porsche 911 GT3 R

10. Prince Jefri Ibrahim/Jordan Love/Jamie Whincup - Triple Eight JMR - Mercedes-AMG GT3

Le départ de la course est prévu aujourd'hui à 19h45, heure française.