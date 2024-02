Sheldon van der Linde sconfigge il Circuito del Monte Panorama

Sheldon van der Linde e il team WRT si sono assicurati la pole position per la 12h Bathurst di quest'anno. Il campione del DTM 2022 ha percorso il leggendario circuito di Mount Panorama in 2:01.981 minuti per assicurarsi la migliore posizione in griglia per la popolare gara di durata. Van der Linde condivide l'auto con i suoi colleghi piloti ufficiali Dries Vanthoor e Charles Weerts.

Il secondo posto va alla Mercedes del National Storage Racing di Broc Feeney, iscritta da Triple Eight. La stella della Supercars ha accusato un ritardo di 0,256 secondi dalla BMW di van der Linde.

Maro Engel completa le prime tre posizioni con la Mercedes-AMG GT3 del Team GruppeM Racing.

Valentino Rossi partirà dall'ottava posizione in griglia con Raffaele Marciello e Maxime Martin. Il pilota belga Martin ha commesso un errore durante il suo giro veloce nella sessione di prove libere ed è scivolato nell'erba, perdendo molto tempo.

Risultati (Top 10):

1° Sheldon van der Linde/Dries Vanthoor/Charles Weerts - WRT - BMW M4 GT3

2° Will Brown/Broc Feeney/Mikael Grenier - Triple Eight Race Engineering - Mercedes-AMG GT3

3. Maro Engel/Felipe Fraga/David Reynolds - Mercedes-AMG Team GruppeM Racing - Mercedes-AMG GT3

4° Matt Campbell/Ayhancan Güven/Laurens Vanthoor - Manthey EMA - Porsche 911 GT3 R

5. Jules Gounon/Kenny Habul/Luca Stolz - SunEnergy 1 Racing - Mercedes-AMG GT3

6. Ricardo Feller/Brad Schumacher/Markus Winkelhock - Melbourne Performance Centre - Audi R8 LMS GT3

7° Christopher Haase/Kelvin van der Linde/Liam Talbot - Melbourne Performance Centre - Audi R8 LMS GT3

8° Raffaele Marciello/Maxime Martin/Valentino Rossi - WRT - BMW M4 GT3

9° Harry King/Alessio Picariello/Yasser Shahin - Manthey EMA - Porsche 911 GT3 R

10° Prince Jefri Ibrahim/Jordan Love/Jamie Whincup - Triple Eight JMR - Mercedes-AMG GT3

La gara inizia oggi alle 19:45 ora tedesca.