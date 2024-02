Sheldon van der Linde vence o Circuito Mt Panorama

A estrela da BMW, Sheldon van der Linde, estabeleceu o tempo mais rápido no BMW M4 GT3 da WRT na qualificação para as 12h de Bathurst. O sul-africano percorreu o lendário e temido Circuito Mount Panorama em 2:01.981 minutos.

SRO//Gruppe C Photography

por Jonas Plümer - Automatic translation from German

Sheldon van der Linde e a equipa WRT asseguram a pole position para as 12h de Bathurst deste ano. O campeão do DTM de 2022 percorreu o lendário Circuito Mount Panorama em 2:01.981 minutos para garantir a melhor posição na grelha de partida para a popular corrida de resistência. Van der Linde partilha o carro com os seus colegas pilotos Dries Vanthoor e Charles Weerts.

O segundo lugar vai para o Mercedes da National Storage Racing de Broc Feeney, que é inscrito pela Triple Eight. A estrela da Supercars ficou 0,256 segundos abaixo do BMW de van der Linde.

Maro Engel completa as três primeiras posições com o Mercedes-AMG GT3 da Mercedes-AMG Team GruppeM Racing.

Valentino Rossi vai partir do oitavo lugar da grelha com Raffaele Marciello e Maxime Martin. O piloto belga Martin cometeu um erro na sua volta rápida na corrida e deslizou para a relva, perdendo muito tempo no processo.

Resultados (Top 10):

1º Sheldon van der Linde/Dries Vanthoor/Charles Weerts - WRT - BMW M4 GT3

2º Will Brown/Broc Feeney/Mikael Grenier - Triple Eight Race Engineering - Mercedes-AMG GT3

3º Maro Engel/Felipe Fraga/David Reynolds - Mercedes-AMG Team GruppeM Racing - Mercedes-AMG GT3

4º Matt Campbell/Ayhancan Güven/Laurens Vanthoor - Manthey EMA - Porsche 911 GT3 R

5º Jules Gounon/Kenny Habul/Luca Stolz - SunEnergy 1 Racing - Mercedes-AMG GT3

6º Ricardo Feller/Brad Schumacher/Markus Winkelhock - Melbourne Performance Centre - Audi R8 LMS GT3

7º Christopher Haase/Kelvin van der Linde/Liam Talbot - Melbourne Performance Centre - Audi R8 LMS GT3

8º Raffaele Marciello/Maxime Martin/Valentino Rossi - WRT - BMW M4 GT3

9º Harry King/Alessio Picariello/Yasser Shahin - Manthey EMA - Porsche 911 GT3 R

10º Prince Jefri Ibrahim/Jordan Love/Jamie Whincup - Triple Eight JMR - Mercedes-AMG GT3

A corrida começa hoje às 19:45, hora alemã.