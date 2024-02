Triumph: ¡Manthey gana las 12h de Bathurst con Grello!

¡Victoria de Porsche en Bathurst! Matt Campbell, Ayhancan Güven y Laurens Vanthoor ganan la edición 2024 de las legendarias 12h de Bathurst en el Grello. El trío remontó desde la cuarta posición de la parrilla y dominó la carrera durante una larga distancia, sin permitir siquiera que una penalización por drive-through les detuviera. Esta es la primera victoria de Porsche en Bathurst desde 2019, cuando el héroe local Matt Campbell también estuvo al volante del coche ganador.

¡El día perfecto para el equipo Manthey fue coronado por la victoria de Harry King, Alessio Picariello y Yasser Shahin en la clase Pro-Am! Un día perfecto para el equipo de Meuspath en Australia.

El segundo puesto fue para el SunEnergy 1 Racing Mercedes-AMG GT3 de Jules Gounon, Kenny Habul y Luca Stolz. El trío perdió así su tercera victoria general consecutiva por 2,663 segundos. Para Gounon, que también ganó la edición de 2020, habría sido su cuarta victoria general consecutiva.

En los minutos finales de la carrera, el Audi R8 LMS GT3 del Melbourne Performance Centre de Christopher Haase, Kelvin van der Linde y Liam Talbot se aseguró la última posición del podio.

Tras una primera fase extremadamente civilizada, el coche de seguridad salió a la pista por primera vez después de 2 horas y 42 minutos. Julien Boillot hizo un trompo en la grava en el Vortex de McPhillamy Park y tuvo que ser rescatado.

Tras unos 35 minutos bajo bandera verde, el coche de seguridad regresó al circuito de Mount Panorama. Hadrian Morrall estrelló fuertemente el Mustang V8 MARC II de Wheels FX Racing contra el muro de hormigón a la salida de Griffins Bend.

Después de 3 horas y 55 minutos, el coche de seguridad volvió a la pista. Tras ser golpeado por Glen Wood, Yasser Shahin en el Porsche 911 GT3 R de Manthey EMA hizo un trompo en la grava en la zona de McPhillamy Park y tuvo que ser recuperado. En condiciones de coche de seguridad, Julien Boillot en el Vortex también hizo un trompo en la zona de Dipper.

Tras poco menos de cinco horas de carrera, el autor de la pole se retiró de forma muy desafortunada. Charles Weerts chocó con el Ginetta GT4 de Colin White en el tráfico de vueltas del BMW M4 GT3 del WRT y se estrelló fuertemente en la zona de corte. El coche golpeó el muro de hormigón y casi voló por encima de él. Weerts, piloto oficial de BMW, pudo salir ileso del BMW siniestrado.

Siguiente neutralización tras 5h 35 minutos. Owen Hizzey, del Nineteen Ginetta G55 GT4, se estrelló en la zona de Esses.

Hacia la mitad de la carrera, una fuerte lluvia hizo acto de presencia en el circuito de Mount Panorama y provocó el caos. Antes, John Holinger, del Matt Stone Racing IRC GT, se estrelló en la zona de Dipper. El coche había colisionado previamente con Ricardo Feller.

Siguiente incidente con el Matt Stone Racing IRC GT tras siete horas y media de carrera. Cameron Hill golpeó Griffins Bend con el coche y provocó otro periodo de coche de seguridad.

Inmediatamente después de la reanudación, Maxime Martin se deslizó en la grava en el BMW M4 GT3, que comparte con Marciello y Rossi, pero pudo continuar la carrera.

Mientras tanto, todos los coches han vuelto a cambiar a neumáticos lisos, pero poco después de la reanudación ha vuelto a llover con fuerza y los coches han tenido que cambiar a neumáticos de lluvia.

Tras exactamente ocho horas de carrera, Jack LeBrocq, del M Motorsport Mercedes-AMG GT3, se estrelló en la zona de Skyline. La carrera tuvo que ser neutralizada de nuevo.

A falta de 2 horas y 41 minutos para el final, la carrera tuvo que ser neutralizada de nuevo con el coche de seguridad, ya que el Audi de Valmont Racing perdió un gran trozo de escombro que tuvo que ser recuperado.

A falta de unas dos horas para el final, Daniel Juncadella, del Mercedes-AMG GT3 de Craft-Bamboo Racing, se estrelló en la zona de Reid Park. El español consiguió devolver el coche a boxes, pero tuvo que retirarse por un fallo en la suspensión.

El coche de seguridad volvió a salir 47 minutos antes del final de la carrera. El desencadenante fue una vez más el Vortex. Julien Boillot hizo un trompo en Griffins Bend y se quedó atascado en el bordillo, por lo que tuvo que ser rescatado.

Resultados (Top 10):

1. Matt Campbell/Ayhancan Güven/Laurens Vanthoor - Manthey EMA - Porsche 911 GT3 R

2. Jules Gounon/Kenny Habul/Luca Stolz - SunEnergy 1 Racing - Mercedes-AMG GT3

3. Christopher Haase/Kelvin van der Linde/Liam Talbot - Melbourne Performance Centre - Audi R8 LMS GT3

4º Bastian Buus/Joel Eriksson/Jaxon Evans - Phantom Global Racing - Porsche 911 GT3 R

5º Raffaele Marciello/Maxime Martin/Valentino Rossi - WRT - BMW M4 GT3

6º Will Brown/Broc Feeney/Mikael Grenier - Triple Eight Race Engineering - Mercedes-AMG GT3

7. Craig Lowndes/Thomas Randle/Cameron Waters - Scott Taylor Motorsport - Mercedes-AMG GT3

8º Maro Engel/Felipe Fraga/David Reynolds - Mercedes-AMG Team GruppeM Racing - Mercedes-AMG GT3

9º Harry King/Alessio Picariello/Yasser Shahin - Manthey EMA - Porsche 911 GT3 R

10º Ross Gunn/Ian James/Alex Riberas - Heart of Racing by SPS - Mercedes-AMG GT3