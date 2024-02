Triomphe : Manthey remporte les 12h de Bathurst avec Grello !

Victoire de Porsche à Bathurst ! Matt Campbell, Ayhancan Güven et Laurens Vanthoor remportent la 2024e édition des légendaires 12h de Bathurst au volant de la Grello. Le trio s'impose depuis la quatrième place sur la grille de départ et a dominé la course sur une longue distance, ne se laissant pas arrêter par une pénalité de passage. Pour Porsche, il s'agit de la première victoire à Bathurst depuis 2019, alors que le matador local Matt Campbell était lui aussi au volant de la voiture victorieuse.

Cette journée parfaite pour l'équipe Manthey a été couronnée par la victoire de Harry King, Alessio Picariello et Yasser Shahin dans la catégorie Pro-Am ! Une journée parfaite pour l'équipe de Meuspath en Australie.

La deuxième place revient à la Mercedes-AMG GT3 de SunEnergy 1 Racing de Jules Gounon, Kenny Habul et Luca Stolz. Le trio rate ainsi sa troisième victoire consécutive au classement général pour 2,663 secondes. Pour Gounon, qui a également remporté l'édition 2020, il s'agissait même d'une quatrième victoire consécutive au classement général !

Dans les dernières minutes de course, l'Audi R8 LMS GT3 du Melbourne Performance Centre de Christopher Haase, Kelvin van der Linde et Liam Talbot s'est assurée la place finale sur le podium.

Après un début de course extrêmement civilisé, la voiture de sécurité a été appelée pour la première fois sur le circuit après 2h42 de course. Julien Boillot a fait un tête-à-queue dans le Vortex du McPhillamy Park et a dû être évacué.

Après environ 35 minutes sous drapeau vert, la voiture de sécurité est à nouveau entrée sur le circuit de Mount Panorama. Hadrian Morrall a violemment percuté le mur de béton à la sortie de Griffins Bend avec la Wheels FX Racing MARC II Mustang V8.

Après 3h55 de course, la voiture de sécurité est à nouveau entrée en piste. Après avoir été touché par Glen Wood, Yasser Shahin au volant de la Porsche 911 GT3 R de Manthey EMA a fait un tête-à-queue dans le bac à gravier dans la zone de McPhillamy Park et a dû être évacué. Sous les conditions de la voiture de sécurité, Julien Boillot a également fait un tête-à-queue dans la zone de Dipper avec la Vortex.

Après près de cinq heures de course, le poleman a abandonné de manière violente ! Charles Weerts, au volant de la WRT BMW M4 GT3, a heurté la GT4 Ginetta de Colin White lors d'un dépassement et s'est violemment écrasé dans la zone de cutting. La voiture s'est élevée contre le mur de béton et a failli le franchir. Weerts, le pilote officiel de BMW, a pu quitter la BMW détruite sans être blessé.

Prochaine neutralisation après 5h 35 minutes. Owen Hizzey a percuté la Nineteen Ginetta G55 GT4 dans la zone des Esses.

Vers la mi-course, une forte pluie s'est abattue sur le circuit du Mont Panorama, provoquant le chaos ! Auparavant, John Holinger, au volant de la Matt Stone Racing IRC GT, a été heurté dans la zone du Dipper. La voiture est entrée en collision avec Ricardo Feller.

Prochain incident avec la Matt Stone Racing IRC GT après sept heures et demie de course. Cameron Hill a percuté Griffins Bend avec sa voiture, déclenchant une nouvelle phase de safety car.

Juste après le redémarrage, Maxime Martin a glissé dans le bac à gravier avec la BMW M4 GT3 qu'il partageait avec Marciello et Rossi, mais il a pu poursuivre sa course.

Alors que toutes les voitures étaient entre-temps repassées en slicks, une nouvelle forte pluie s'est abattue peu après le redémarrage et les bolides ont dû à nouveau passer en pneus pluie.

Après exactement huit heures de course, Jack LeBrocq a eu un accident dans la Mercedes-AMG GT3 de M Motorsport dans la zone Skyline. La course a dû être à nouveau neutralisée.

Avec 2h41 de temps de roulage restant, la course a de nouveau dû être neutralisée par la voiture de sécurité, car l'Audi Valmont Racing a perdu un gros débris qui a dû être récupéré.

Alors qu'il restait environ deux heures de course, Daniel Juncadella, au volant de la Mercedes-AMG GT3 du Craft-Bamboo Racing, a été heurté dans la zone de Reid Park. L'Espagnol a réussi à ramener la voiture dans la voie des stands, mais a dû abandonner à cause d'un problème de suspension.

47 minutes avant la fin de la course, la voiture de sécurité est à nouveau entrée sur le circuit. Le déclencheur était à nouveau le vortex. Julien Boillot a fait un tête-à-queue à Griffins Bend et s'est retrouvé coincé sur le trottoir, nécessitant une intervention.

Résultat (Top 10) :

1. Matt Campbell/Ayhancan Güven/Laurens Vanthoor - Manthey EMA - Porsche 911 GT3 R

2. Jules Gounon/Kenny Habul/Luca Stolz - SunEnergy 1 Racing - Mercedes-AMG GT3

3. Christopher Haase/Kelvin van der Linde/Liam Talbot - Melbourne Performance Centre - Audi R8 LMS GT3

4. Bastian Buus/Joel Eriksson/Jaxon Evans - Phantom Global Racing - Porsche 911 GT3 R

5. Raffaele Marciello/Maxime Martin/Valentino Rossi - WRT - BMW M4 GT3

6. Will Brown/Broc Feeney/Mikael Grenier - Triple Eight Race Engineering - Mercedes-AMG GT3

7. Craig Lowndes/Thomas Randle/Cameron Waters - Scott Taylor Motorsport - Mercedes-AMG GT3

8. Maro Engel/Felipe Fraga/David Reynolds - Mercedes-AMG Team GruppeM Racing - Mercedes-AMG GT3

9. Harry King/Alessio Picariello/Yasser Shahin - Manthey EMA - Porsche 911 GT3 R

10. Ross Gunn/Ian James/Alex Riberas - Heart of Racing by SPS - Mercedes-AMG GT3