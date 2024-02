Triumph: Manthey vince la 12h di Bathurst con Grello!

Vittoria Porsche a Bathurst! Matt Campbell, Ayhancan Güven e Laurens Vanthoor vincono l'edizione 2024 della leggendaria 12h di Bathurst con la Grello. Il trio è partito dalla quarta posizione in griglia e ha dominato la gara sulla lunga distanza, senza farsi fermare da una penalità di drive-through. Questa è la prima vittoria di Porsche a Bathurst dal 2019, quando anche l'eroe locale Matt Campbell era al volante dell'auto vincitrice.

La giornata perfetta per il team Manthey è stata coronata dalla vittoria di Harry King, Alessio Picariello e Yasser Shahin nella classe Pro-Am! Una giornata perfetta per il team australiano di Meuspath.

Il secondo posto è andato alla Mercedes-AMG GT3 del SunEnergy 1 Racing di Jules Gounon, Kenny Habul e Luca Stolz. Il trio ha così mancato la terza vittoria assoluta consecutiva per 2,663 secondi. Per Gounon, che ha vinto anche l'edizione 2020, sarebbe stata la quarta vittoria assoluta di fila!

Nei minuti finali della gara, la Audi R8 LMS GT3 del Melbourne Performance Centre di Christopher Haase, Kelvin van der Linde e Liam Talbot si è assicurata l'ultima posizione sul podio.

Dopo una fase iniziale estremamente civile, la safety car è entrata in pista per la prima volta dopo 2 ore e 42 minuti. Julien Boillot è andato in testacoda nella ghiaia del Vortex di McPhillamy Park e ha dovuto essere soccorso.

Dopo circa 35 minuti di bandiera verde, la safety car è tornata sul Mount Panorama Circuit. Hadrian Morrall ha schiantato pesantemente la Wheels FX Racing MARC II Mustang V8 contro il muro di cemento all'uscita di Griffins Bend.

Dopo 3 ore e 55 minuti, la safety car è tornata in pista. Dopo essere stato colpito da Glen Wood, Yasser Shahin su Manthey EMA Porsche 911 GT3 R è andato in testacoda nella ghiaia nell'area di McPhillamy Park e ha dovuto essere recuperato. In condizioni di safety car, anche Julien Boillot su Vortex è andato in testacoda nell'area del Dipper.

Dopo poco meno di cinque ore di gara, il detentore della pole si è ritirato in modo molto sfortunato! Charles Weerts ha colpito la Ginetta GT4 di Colin White nel traffico dei doppiati con la BMW M4 GT3 del WRT e si è schiantato pesantemente nella zona di taglio. L'auto ha colpito il muro di cemento e l'ha quasi travolto. Il pilota ufficiale BMW Weerts è riuscito a lasciare illesa la BMW distrutta.

La prossima neutralizzazione è avvenuta dopo 5 ore e 35 minuti. Owen Hizzey con la Ginetta G55 GT4 di Nineteen si è schiantato nella zona delle Esses.

A circa metà gara, la pioggia battente si è abbattuta sul circuito di Mount Panorama, provocando il caos! In precedenza, John Holinger su Matt Stone Racing IRC GT si è schiantato nella zona di Dipper. L'auto si era precedentemente scontrata con Ricardo Feller.

L'incidente successivo con la Matt Stone Racing IRC GT è avvenuto dopo sette ore e mezza di gara. Cameron Hill ha urtato la Griffins Bend con la vettura, facendo scattare un'altra safety car.

Subito dopo la ripartenza, Maxime Martin è scivolato nella ghiaia con la BMW M4 GT3, che condivide con Marciello e Rossi, ma è riuscito a continuare la gara.

Mentre tutte le vetture erano tornate alle gomme slick nel frattempo, poco dopo la ripartenza è tornata la pioggia battente e le vetture sono dovute tornare alle gomme da bagnato.

Dopo esattamente otto ore di gara, Jack LeBrocq con la Mercedes-AMG GT3 di M Motorsport ha avuto un incidente nella zona della Skyline. La gara è stata nuovamente neutralizzata.

A 2 ore e 41 minuti dalla fine, la gara è stata nuovamente neutralizzata con la safety car, poiché l'Audi del Valmont Racing ha perso un grosso detrito che è stato recuperato.

A circa due ore dalla fine, Daniel Juncadella, a bordo della Mercedes-AMG GT3 del Craft-Bamboo Racing, ha avuto un incidente nell'area del Reid Park. Lo spagnolo è riuscito a riportare la vettura ai box, ma si è poi dovuto ritirare per un guasto alla sospensione.

La safety car è uscita nuovamente a 47 minuti dalla fine della gara. L'innesco è stato ancora una volta il Vortex. Julien Boillot è andato in testacoda a Griffins Bend, è rimasto bloccato sul cordolo ed è stato soccorso.

Risultati (Top 10):

1° Matt Campbell/Ayhancan Güven/Laurens Vanthoor - Manthey EMA - Porsche 911 GT3 R

2. Jules Gounon/Kenny Habul/Luca Stolz - SunEnergy 1 Racing - Mercedes-AMG GT3

3. Christopher Haase/Kelvin van der Linde/Liam Talbot - Melbourne Performance Centre - Audi R8 LMS GT3

4° Bastian Buus/Joel Eriksson/Jaxon Evans - Phantom Global Racing - Porsche 911 GT3 R

5° Raffaele Marciello/Maxime Martin/Valentino Rossi - WRT - BMW M4 GT3

6. Will Brown/Broc Feeney/Mikael Grenier - Triple Eight Race Engineering - Mercedes-AMG GT3

7° Craig Lowndes/Thomas Randle/Cameron Waters - Scott Taylor Motorsport - Mercedes-AMG GT3

8° Maro Engel/Felipe Fraga/David Reynolds - Mercedes-AMG Team GruppeM Racing - Mercedes-AMG GT3

9° Harry King/Alessio Picariello/Yasser Shahin - Manthey EMA - Porsche 911 GT3 R

10° Ross Gunn/Ian James/Alex Riberas - Heart of Racing by SPS - Mercedes-AMG GT3