Triumph: Manthey vence as 12h de Bathurst com Grello!

Vitória da Porsche em Bathurst! Matt Campbell, Ayhancan Güven e Laurens Vanthoor vencem a edição de 2024 das lendárias 12h de Bathurst com o Grello. O trio partiu do quarto lugar da grelha e dominou a corrida durante uma longa distância, não permitindo sequer que uma penalização por drive-through os impedisse. Esta é a primeira vitória da Porsche em Bathurst desde 2019, quando o herói local Matt Campbell também estava ao volante do carro vencedor.

O dia perfeito para a equipa Manthey foi coroado com a vitória de Harry King, Alessio Picariello e Yasser Shahin na classe Pro-Am! Um dia perfeito para a equipa de Meuspath, na Austrália.

O segundo lugar foi para o Mercedes-AMG GT3 da SunEnergy 1 Racing de Jules Gounon, Kenny Habul e Luca Stolz. O trio perdeu assim a sua terceira vitória geral consecutiva por 2,663 segundos. Para Gounon, que também venceu a edição de 2020, teria sido a sua quarta vitória geral consecutiva!

Nos últimos minutos da corrida, o Audi R8 LMS GT3 do Melbourne Performance Centre de Christopher Haase, Kelvin van der Linde e Liam Talbot garantiu a última posição do pódio.

Depois de uma fase de abertura extremamente civilizada, o safety car foi chamado para a pista pela primeira vez após 2 horas e 42 minutos. Julien Boillot caiu na gravilha no Vortex de McPhillamy Park e teve de ser socorrido.

Após cerca de 35 minutos sob bandeira verde, o safety car regressou ao Circuito de Mount Panorama. Hadrian Morrall bateu o Wheels FX Racing MARC II Mustang V8 fortemente contra o muro de betão na saída de Griffins Bend.

Após 3 horas e 55 minutos, o carro de segurança regressou à pista. Depois de ter sido atingido por Glen Wood, Yasser Shahin, no Porsche 911 GT3 R da Manthey EMA, caiu na gravilha na zona do McPhillamy Park e teve de ser recuperado. Sob as condições do safety car, Julien Boillot, no Vortex, também se despistou na zona de Dipper.

Depois de pouco menos de cinco horas de corrida, o autor da pole retirou-se de uma forma muito infeliz! Charles Weerts embateu no Ginetta GT4 de Colin White, no BMW M4 GT3 da WRT, e teve um forte acidente na zona de corte. O carro bateu no muro de betão e quase voou por cima dele. O piloto da BMW Works, Weerts, conseguiu sair ileso do BMW destruído.

Próxima neutralização após 5h 35 minutos. Owen Hizzey, no Ginetta G55 GT4 do Nineteen, despista-se na zona de Esses.

A meio da corrida, uma forte chuva cai sobre o circuito de Mount Panorama e provoca o caos! Mais cedo, John Holinger, no IRC GT da Matt Stone Racing, despistou-se na zona de Dipper. O carro tinha anteriormente colidido com Ricardo Feller.

Próximo incidente com o IRC GT da Matt Stone Racing após sete horas e meia de corrida. Cameron Hill embateu com o carro em Griffins Bend e desencadeou outro período de safety car.

Imediatamente após o reinício, Maxime Martin deslizou para a gravilha no BMW M4 GT3, que partilha com Marciello e Rossi, mas conseguiu continuar a corrida.

Enquanto todos os carros tinham mudado para pneus slicks entretanto, a chuva forte voltou a cair pouco depois do reinício e os carros tiveram de mudar para pneus molhados.

Após exatamente oito horas de corrida, Jack LeBrocq, no Mercedes-AMG GT3 da M Motorsport, teve um acidente na zona do Skyline. A corrida teve de ser novamente neutralizada.

A 2 horas e 41 minutos do final, a corrida teve de ser novamente neutralizada com o safety car, uma vez que o Audi da Valmont Racing perdeu um grande pedaço de destroços que teve de ser recuperado.

A cerca de duas horas do final da corrida, Daniel Juncadella, no Mercedes-AMG GT3 da Craft-Bamboo Racing, despistou-se na zona de Reid Park. O espanhol conseguiu trazer o carro de volta às boxes, mas depois teve de abandonar devido a uma falha na suspensão.

O safety car voltou a ser ativado 47 minutos antes do final da corrida. O gatilho foi mais uma vez o Vortex. Julien Boillot rodou em Griffins Bend, ficou preso na berma e teve de ser resgatado.

Resultados (Top 10):

1º Matt Campbell/Ayhancan Güven/Laurens Vanthoor - Manthey EMA - Porsche 911 GT3 R

2. Jules Gounon/Kenny Habul/Luca Stolz - SunEnergy 1 Racing - Mercedes-AMG GT3

3. Christopher Haase/Kelvin van der Linde/Liam Talbot - Melbourne Performance Centre - Audi R8 LMS GT3

4º Bastian Buus/Joel Eriksson/Jaxon Evans - Phantom Global Racing - Porsche 911 GT3 R

5º Raffaele Marciello/Maxime Martin/Valentino Rossi - WRT - BMW M4 GT3

6º Will Brown/Broc Feeney/Mikael Grenier - Triple Eight Race Engineering - Mercedes-AMG GT3

7º Craig Lowndes/Thomas Randle/Cameron Waters - Scott Taylor Motorsport - Mercedes-AMG GT3

8º Maro Engel/Felipe Fraga/David Reynolds - Mercedes-AMG Team GruppeM Racing - Mercedes-AMG GT3

9º Harry King/Alessio Picariello/Yasser Shahin - Manthey EMA - Porsche 911 GT3 R

10º Ross Gunn/Ian James/Alex Riberas - Heart of Racing by SPS - Mercedes-AMG GT3