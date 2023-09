Didier Grams : "Nous avons absolument besoin d'une nouvelle moto".

Alors que David Datzer (MTP-Racing by Syntainics) était intouchable lors de son passage à l'IRRC Superbike de Hořice, le héros local Didier Grams (G&G Motorsport by BMW Motorrad) lui a mis une grosse pression à Frohburg. Un nouvel amortisseur pour sa BMW S1000RR a notamment fait une énorme différence.

"La pièce a parfaitement fonctionné du premier coup. Didier m'a dit qu'il n'avait jamais eu un aussi bon feeling avec la moto. Lors des essais, il n'a été que cinq millièmes de seconde plus lent que Datzi", a déclaré Jens Grams, le père, en faisant référence au nouvel élément de suspension apporté à Frohburg par Joakim Janssen, le spécialiste des suspensions.

Lors de la première course sur le circuit naturel de 4,780 kilomètres, Grams avait déjà devancé le peloton de plus de quatre secondes au cours des six premiers tours, mais le Saxon de 40 ans s'est finalement incliné de peu. "D'une part, les pneus n'ont malheureusement pas tenu le rythme et d'autre part, mon collègue BMW Datzer a conduit extrêmement fort".

Après la deuxième course, l'ordre d'arrivée était à nouveau Datzer devant Grams, les deux Allemands se livrant, pour le plus grand plaisir des nombreux spectateurs, un duel cordial en tête à partir du troisième tour, au cours duquel ils ont non seulement changé plusieurs fois de position, mais ont également réussi à distancer clairement leurs adversaires.

"Datzi est dans une forme enviable, ses victoires sont méritées. Mais Didier a prouvé qu'il restait lui aussi extrêmement rapide. Tout ce dont il a besoin maintenant, c'est d'une nouvelle moto pour pouvoir à nouveau se battre à armes égales pour le championnat. Nous espérons maintenant qu'il sera possible de financer une BMW M1000RR".

Pour Grams, qui s'est imposé face à Patrick Hoff dans la lutte pour le titre de vice-champion, la préparation pour 2024 commence déjà : "Notre moto est maintenant à vendre, car nous ne serons pas présents au GP de Macao cette année. Racefoxx et Maler Friedrich ont déjà accepté de nous soutenir à fond la saison prochaine".

IRRC Superbike, Frohburg

Résultat de la course 1

1. David Datzer (D)*, BMW, 10 tours. 2. Didier Grams (D), BMW, 0,926 sec de plus. 3. Erno Kostamo (FIN)*, BMW, +5,201 sec. 4. Jorn Hamberg (NL)*, Kawasaki. 5. Patrick Hoff (D), BMW. 6. Lukas Maurer (CH), Kawasaki. 7. Markus Karlsson (S), BMW. 8. Johannes Schwimmbeck (D), BMW. 9. Laurent Hoffmann (B), BMW. 10. Nico Müller (D), BMW. En outre : 13. Udo Reichmann (D)*, BMW. 14. Freddie Heinrich (D)*, Kawasaki. 16. Roger Bantli (CH)*, Ducati. 18. Christoph Kreller (D), BMW. 19. Rene Grundei (D), Kawasaki. 20. Guido Nittke (D)*, Kawasaki. 23. Florian Astner (A), BMW. 25. Olivier Lupberger (CH), Kawasaki. 27. Paul Manx (D), Honda.

* Pilotes invités (pas de points)

Résultat de la course 2

1. David Datzer (D)*, BMW, 10 tours. 2. Didier Grams (D), BMW, 0,657 sec. 3. Jorn Hamberg (NL)*, Kawasaki, +3,330 sec. 4. Erno Kostamo (FIN)*, BMW. 5. Patrick Hoff (D), BMW. 6. Lukas Maurer (CH), Kawasaki. 7. Virgil-Amber Bloemhard (NL), Kawasaki. 8. Markus Karlsson (S), BMW. 9. Johannes Schwimmbeck (D), BMW. 10. Luca Gottardi (I), BMW. En outre : 11. Nico Müller (D), BMW. 12. Freddie Heinrich (D)*, Kawasaki. 16. Roger Bantli (CH)*, Ducati. 17. Guido Nittke (D)*, Kawasaki. 19. Florian Astner (A), BMW. 21. Christoph Kreller (D), BMW. 22. Rene Grundei (D), Kawasaki. 24. Paul Manx (D), Honda.

* Pilotes invités (pas de points)

Classement final IRRC Superbike après 12 courses

1. Maurer, 262 points. 2. Grams, 227. 3. Hoff, 196. 4. Karlsson, 124. 5. Schwimmbeck, 112. 6. Müller, 100. 7. Luca Gottardi (I), 97. 8. Bloemhard, 96. 9. Joey den Besten † (NL), 64. 10. Laurent Hofmann (B), 54. En outre : 12. Astner, 50. 16. Olivier Lupberger (CH), 22. 18. Grundei, 15. 19. Marcel Elsner (D), BMW, 12. 21. Kreller, 9. 22. Dirk Walter (D), Kawasaki, 7. 26. Paul Manx (D), 6. 27. Reinhard Strack (D), 4.