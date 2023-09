Didier Grams: "Ho sicuramente bisogno di una nuova moto".

Secondo classificato nell'IRRC Superbike la scorsa stagione, il cinque volte campione sassone Didier Grams sa che ha bisogno di una nuova moto per il prossimo anno per avere di nuovo la possibilità di vincere il titolo.

Mentre David Datzer (MTP-Racing by Syntainics) è stato intoccabile nella sua partecipazione all'IRRC Superbike di Hořice, l'eroe locale Didier Grams (G&G Motorsport by BMW Motorrad) lo ha messo sotto pressione a Frohburg. Un nuovo ammortizzatore per la sua BMW S1000RR ha fatto un'enorme differenza.

"Il pezzo ha funzionato subito alla perfezione. Didier mi ha detto che non ha mai avuto un feeling così buono con la moto. Nelle prove è stato solo cinque millesimi di secondo più lento di Datzi", ha detto papà Jens Grams riferendosi al nuovo elemento della sospensione che il suo specialista Joakim Janssen ha portato a Frohburg nel suo bagaglio.

Nella prima gara sul tracciato naturale di 4,780 chilometri, Grams aveva già più di quattro secondi di vantaggio nei primi sei giri, ma alla fine il quarantenne sassone ha perso per poco. "Da un lato, purtroppo, le gomme non hanno tenuto il ritmo e dall'altro il collega Datzer, pilota della BMW, ha guidato in modo estremamente deciso".

Dopo la seconda gara, l'ordine al traguardo è stato di nuovo Datzer davanti a Grams, con i due tedeschi che hanno ingaggiato un duello acceso in testa a partire dal terzo giro, per la gioia dei numerosi spettatori, in cui non solo si sono scambiati più volte le posizioni, ma sono anche riusciti a distanziare nettamente i loro avversari.

"Datzi è in una forma invidiabile, le sue vittorie sono meritate. Ma anche Didier ha dimostrato di essere ancora estremamente veloce. Ora ha solo bisogno di una nuova moto per poter competere di nuovo per il campionato con le stesse armi. Ora speriamo che si possa finanziare una BMW M1000RR".

Per Grams, che ha battuto Patrick Hoff nella battaglia per il secondo posto, iniziano già i preparativi per il 2024: "La nostra moto è in vendita perché quest'anno non parteciperemo al GP di Macao. Racefoxx e Maler Friedrich hanno già deciso di darci il loro pieno supporto per la prossima stagione".

IRRC Superbike, Frohburg

Risultato gara 1

1° David Datzer (D)*, BMW, 10 giri. 2° Didier Grams (D), BMW, +0,926 sec. 3° Erno Kostamo (FIN)*, BMW, +5,201 sec. 4° Jorn Hamberg (NL)*, Kawasaki. 5° Patrick Hoff (D), BMW. 6° Lukas Maurer (CH), Kawasaki. 7° Markus Karlsson (S), BMW. 8° Johannes Schwimmbeck (D), BMW. 9° Laurent Hoffmann (B), BMW. 10° Nico Müller (D), BMW. Inoltre: 13° Udo Reichmann (D)*, BMW. 14° Freddie Heinrich (D)*, Kawasaki. 16° Roger Bantli (CH)*, Ducati. 18° Christoph Kreller (D), BMW. 19° Rene Grundei (D), Kawasaki. 20° Guido Nittke (D)*, Kawasaki. 23° Florian Astner (A), BMW. 25° Olivier Lupberger (CH), Kawasaki. 27. Paul Manx (D), Honda.

* Piloti ospiti (senza punti)

Risultato gara 2

1° David Datzer (D)*, BMW, 10 giri. 2° Didier Grams (D), BMW, 0,657 sec. 3° Jorn Hamberg (NL)*, Kawasaki, +3,330 sec. 4° Erno Kostamo (FIN)*, BMW. 5° Patrick Hoff (D), BMW. 6° Lukas Maurer (CH), Kawasaki. 7° Virgil-Amber Bloemhard (NL), Kawasaki. 8° Markus Karlsson (S), BMW. 9° Johannes Schwimmbeck (D), BMW. 10° Luca Gottardi (I), BMW. Inoltre: 11° Nico Müller (D), BMW. 12° Freddie Heinrich (D)*, Kawasaki. 16° Roger Bantli (CH)*, Ducati. 17° Guido Nittke (D)*, Kawasaki. 19° Florian Astner (A), BMW. 21° Christoph Kreller (D), BMW. 22° Rene Grundei (D), Kawasaki. 24. Paul Manx (D), Honda.

* Piloti ospiti (senza punti)

Classifica finale IRRC Superbike dopo 12 gare

1° Maurer, 262 punti. 2. Grams, 227. 3. Hoff, 196. 4. Karlsson, 124. 5. Schwimmbeck, 112. 6. Müller, 100. 7. Luca Gottardi (I), 97. 8. Bloemhard, 96. 9. Joey den Besten † (NL), 64. 10. Laurent Hofmann (B), 54. Inoltre: 12. Astner, 50. Astner, 50. 16° Olivier Lupberger (CH), 22. 18° Grundei, 15. 19° Marcel Elsner (D), BMW, 12. 21° Kreller, 9. 22° Dirk Walter (D), Kawasaki, 7. 26° Paul Manx (D), 6. 27° Reinhard Strack (D), 4.