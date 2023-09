Didier Grams: "Preciso mesmo de uma bicicleta nova".

Enquanto David Datzer (MTP-Racing by Syntainics) foi intocável na sua participação como convidado no IRRC Superbike em Hořice, o herói local Didier Grams (G&G Motorsport by BMW Motorrad) colocou-o sob muita pressão em Frohburg. Um novo amortecedor para a sua BMW S1000RR fez uma enorme diferença.

"A peça funcionou na perfeição de imediato. O Didier disse-me que nunca tinha tido uma sensação tão boa com a moto. Nos treinos foi apenas cinco milésimos de segundo mais lento que o Datzi," referiu o pai Jens Grams ao novo elemento de suspensão que o seu especialista em suspensão Joakim Janssen trouxe para Frohburg na bagagem.

Na primeira corrida na pista natural de 4,780 quilómetros, Grams já tinha mais de quatro segundos de vantagem nas primeiras seis voltas, mas no final o saxão de 40 anos perdeu por pouco. "Por um lado, infelizmente, os pneus não conseguiram manter o ritmo e, por outro lado, o colega Datzer, da BMW, teve uma condução extremamente forte."

Após a segunda corrida, a ordem no final era novamente Datzer à frente de Grams, com os dois alemães a travar um duelo intenso na frente a partir da terceira volta, para gáudio dos numerosos espectadores, em que não só trocaram várias vezes de posição como também conseguiram distanciar-se claramente dos seus adversários.

"Datzi está numa forma invejável, as suas vitórias são merecidas. Mas Didier provou que também continua a ser extremamente rápido. Tudo o que ele precisa agora é de uma nova mota para poder voltar a competir no campeonato com as mesmas armas. Agora esperamos que uma BMW M1000RR possa ser financiada."

Para Grams, que venceu Patrick Hoff na luta pelo vice-campeonato, os preparativos para 2024 já estão a começar: "A nossa moto está agora à venda porque não vamos estar no GP de Macau deste ano. A Racefoxx e a Maler Friedrich já concordaram em dar-nos todo o seu apoio para a próxima época."

IRRC Superbike, Frohburg

Resultado da corrida 1

1º David Datzer (D)*, BMW, 10 voltas. 2º Didier Grams (D), BMW, +0,926 seg. 3º Erno Kostamo (FIN)*, BMW, +5,201 seg. 4º Jorn Hamberg (NL)*, Kawasaki. 5º Patrick Hoff (D), BMW. 6º Lukas Maurer (CH), Kawasaki. 7º Markus Karlsson (S), BMW. 8º Johannes Schwimmbeck (D), BMW. 9º Laurent Hoffmann (B), BMW. 10º Nico Müller (D), BMW. Também: 13º Udo Reichmann (D)*, BMW. 14º Freddie Heinrich (D)*, Kawasaki. 16º Roger Bantli (CH)*, Ducati. 18º Christoph Kreller (D), BMW. 19º Rene Grundei (D), Kawasaki. 20º Guido Nittke (D)*, Kawasaki. 23º Florian Astner (A), BMW. 25º Olivier Lupberger (CH), Kawasaki. 27º Paul Manx (D), Honda.

* Pilotos convidados (sem pontos)

Resultado corrida 2

1º David Datzer (D)*, BMW, 10 voltas. 2º Didier Grams (D), BMW, 0,657 seg. 3º Jorn Hamberg (NL)*, Kawasaki, +3,330 seg. 4º Erno Kostamo (FIN)*, BMW. 5º Patrick Hoff (D), BMW. 6º Lukas Maurer (CH), Kawasaki. 7º Virgil-Amber Bloemhard (NL), Kawasaki. 8º Markus Karlsson (S), BMW. 9º Johannes Schwimmbeck (D), BMW. 10º Luca Gottardi (I), BMW. Também: 11º Nico Müller (D), BMW. 12º Freddie Heinrich (D)*, Kawasaki. 16º Roger Bantli (CH)*, Ducati. 17º Guido Nittke (D)*, Kawasaki. 19º Florian Astner (A), BMW. 21º Christoph Kreller (D), BMW. 22º Rene Grundei (D), Kawasaki. 24º Paul Manx (D), Honda.

* Pilotos convidados (sem pontos)

Classificação final IRRC Superbike após 12 corridas

1º Maurer, 262 pontos. 2. Grams, 227. 3. Hoff, 196. 4. Karlsson, 124. 5. Schwimmbeck, 112. 6. Müller, 100. 7. Luca Gottardi (I), 97. 8. Bloemhard, 96. 9. Joey den Besten † (NL), 64. 10. Laurent Hofmann (B), 54. Também: 12. Astner, 50. 16º Olivier Lupberger (CH), 22. 18º Grundei, 15. 19º Marcel Elsner (D), BMW, 12. 21º Kreller, 9. 22º Dirk Walter (D), Kawasaki, 7. 26º Paul Manx (D), 6. 27º Reinhard Strack (D), 4.