David Datzer: Hacer amigos con problemas de embrague

Desde el punto de vista personal de David Datzer (MTP-Racing by Syntainics), el evento de Frohburg ocupa el segundo lugar en sus destacados de 2023, lo que no es de extrañar tras la pole position y las dos victorias en la categoría de Superbike.

Para David Datzer, el North West 200 y el Tourist Trophy tenían prioridad absoluta esta temporada. Debido a la coincidencia de fechas en Hengelo y Schleiz, el piloto de BMW tuvo que cancelar su participación en el Campeonato Internacional de Carreras en Carretera (IRRC) de Superbike con gran pesar.

Sin embargo, el favorito del público de 31 años del Team MTP-Racing by Syntainics no perdió la oportunidad de hacer algunas apariciones como invitado en el IRRC. Tras su doble victoria en Hořice, en la República Checa, con récord de vuelta incluido, decidió a corto plazo competir también en la final de Frohburg.

"Qué puedo decir, ha sido más impresionante para mí de lo que pensé en un principio, y no sólo por el tiempo", declaró entusiasmado el bávaro de Vilsbiburg tras un fin de semana que se desarrolló a la perfección con la pole position y dos victorias. "Un sueño largamente esperado se ha hecho realidad, en lugar de una carrera de Superbike he podido ganar las dos a la vez".

"Por desgracia, volví a tener mi conocido problema con el embrague. A estas alturas ya me he hecho amigo de él de antemano. Fueron bonitas batallas en el tanque de tiburones del IRRC Superbike y con Didier Grams tuve un competidor infernal que realmente no me lo puso fácil en su sala de estar."

"Después de dos victorias y el tercer mejor tiempo por vuelta de la historia de Frohburg, puedo estar más que satisfecho con mi palmarés. Desde mi punto de vista personal, esta prueba ocupa el segundo lugar entre mis más destacadas de este año, después de la North West 200. Quiero dar las gracias a todos mis amigos, aficionados, comisarios, médicos y patrocinadores".

Sin embargo, Datzer no puede dormirse en los laureles por mucho tiempo. El próximo fin de semana volverá a la competición. "Junto con Tommy Wagner Motorrad GmbH y Neumann Racing, participaré en las carreras IDM Pro-Superstock 1000 en Hockenheimring como piloto invitado".

IRRC Superbike, Frohburg

Resultado carrera 1

1º David Datzer (D)*, BMW, 10 vueltas. 2º Didier Grams (D), BMW, 0,926 seg. de ventaja. 3º Erno Kostamo (FIN)*, BMW, +5,201 seg. 4º Jorn Hamberg (NL)*, Kawasaki. 5º Patrick Hoff (D), BMW. 6º Lukas Maurer (CH), Kawasaki. 7º Markus Karlsson (S), BMW. 8º Johannes Schwimmbeck (D), BMW. 9º Laurent Hoffmann (B), BMW. 10º Nico Müller (D), BMW. También: 13º Udo Reichmann (D)*, BMW. 14º Freddie Heinrich (D)*, Kawasaki. 16º Roger Bantli (CH)*, Ducati. 18º Christoph Kreller (D), BMW. 19º René Grundei (D), Kawasaki. 20º Guido Nittke (D)*, Kawasaki. 23º Florian Astner (A), BMW. 25º Olivier Lupberger (CH), Kawasaki. 27. Paul Manx (D), Honda.

* Pilotos invitados (sin puntos)

Resultado carrera 2

1º David Datzer (D)*, BMW, 10 vueltas. 2º Didier Grams (D), BMW, 0,657 s. 3º Jorn Hamberg (NL)*, Kawasaki, +3,330 s. 4º Erno Kostamo (FIN)*, BMW. 5º Patrick Hoff (D), BMW. 6º Lukas Maurer (CH), Kawasaki. 7º Virgil-Amber Bloemhard (NL), Kawasaki. 8º Markus Karlsson (S), BMW. 9º Johannes Schwimmbeck (D), BMW. 10º Luca Gottardi (I), BMW. También: 11º Nico Müller (D), BMW. 12º Freddie Heinrich (D)*, Kawasaki. 16º Roger Bantli (CH)*, Ducati. 17º Guido Nittke (D)*, Kawasaki. 19º Florian Astner (A), BMW. 21º Christoph Kreller (D), BMW. 22º René Grundei (D), Kawasaki. 24. Paul Manx (D), Honda.

* Pilotos invitados (sin puntos)

Clasificación final IRRC Superbike tras 12 carreras

1. Maurer, 262 puntos. 2º Grams, 227. 3º Hoff, 196. 4º Karlsson, 124. 5º Schwimmbeck, 112. 6º Müller, 100. 7º Luca Gottardi (I), 97. 8º Bloemhard, 96. 9º Joey den Besten † (NL), 64. 10º Laurent Hofmann (B), 54. También: 12º Olivier Astner, 50. Astner, 50. 16º Olivier Lupberger (CH), 22. 18º Grundei, 15. 19º Marcel Elsner (D), BMW, 12. 21º Kreller, 9. 22º Dirk Walter (D), Kawasaki, 7. 26º Paul Manx (D), 6. 27º Reinhard Strack (D), 4.