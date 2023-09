David Datzer : Ami des problèmes d'embrayage

Du point de vue personnel de David Datzer (MTP-Racing by Syntainics), l'événement de Frohburg occupe la deuxième place de ses temps forts 2023, ce qui n'est pas étonnant après avoir décroché la pole position et deux victoires dans la catégorie Superbike.

Pour David Datzer, la priorité absolue cette saison était le North West 200 et le Tourist Trophy. En raison d'une collision de dates entre Hengelo et Schleiz, le pilote BMW a dû, le cœur lourd, renoncer à participer à l'International Road Racing Championship (IRRC) Superbike.

Le chouchou du public de 31 ans de l'équipe MTP-Racing by Syntainics n'a toutefois pas manqué de faire quelques apparitions en tant qu'invité dans l'IRRC. Après sa double victoire supérieure, record du tour compris, à Hořice en République tchèque, il a décidé à court terme de prendre également le départ de la finale à Frohburg.

"Que dire, c'était plus génial pour moi que ce que je pensais au départ, et pas seulement à cause de la météo", a déclaré le Bavarois de Vilsbiburg, enthousiaste après un week-end qui s'est parfaitement déroulé avec une pole position et deux victoires. "C'est un rêve que j'avais depuis longtemps qui s'est réalisé, au lieu d'une seule course de Superbike, j'ai pu gagner les deux".

"Malheureusement, j'ai de nouveau rencontré mon fameux problème d'embrayage au démarrage. Entre-temps, je m'y suis déjà fait à l'avance. Ce furent de belles batailles dans le bassin de requins de l'IRRC Superbike et avec Didier Grams, j'avais un concurrent redoutable qui ne m'a vraiment pas facilité la tâche dans son salon".

"Après deux victoires et le troisième meilleur temps au tour de l'histoire de Frohburg, je peux être plus que satisfait de mon bilan. D'un point de vue personnel, cette manifestation occupe la deuxième place de mes temps forts de cette année, après le North West 200. Je tiens à remercier tous mes amis, mes fans, les commissaires de piste, les ambulanciers/médecins ainsi que les sponsors".

Datzer ne peut toutefois pas se reposer longtemps sur ses lauriers. Le week-end prochain, il se remettra en selle. "Je participerai avec Tommy Wagner Motorrad GmbH et Neumann Racing aux courses de l'IDM Pro-Superstock 1000 sur le circuit de Hockenheim en tant que pilote invité".

IRRC Superbike, Frohburg

Résultat de la course 1

1. David Datzer (D)*, BMW, 10 tours. 2. Didier Grams (D), BMW, 0,926 sec de plus. 3. Erno Kostamo (FIN)*, BMW, +5,201 sec. 4. Jorn Hamberg (NL)*, Kawasaki. 5. Patrick Hoff (D), BMW. 6. Lukas Maurer (CH), Kawasaki. 7. Markus Karlsson (S), BMW. 8. Johannes Schwimmbeck (D), BMW. 9. Laurent Hoffmann (B), BMW. 10. Nico Müller (D), BMW. En outre : 13. Udo Reichmann (D)*, BMW. 14. Freddie Heinrich (D)*, Kawasaki. 16. Roger Bantli (CH)*, Ducati. 18. Christoph Kreller (D), BMW. 19. Rene Grundei (D), Kawasaki. 20. Guido Nittke (D)*, Kawasaki. 23. Florian Astner (A), BMW. 25. Olivier Lupberger (CH), Kawasaki. 27. Paul Manx (D), Honda.

* Pilotes invités (pas de points)

Résultat de la course 2

1. David Datzer (D)*, BMW, 10 tours. 2. Didier Grams (D), BMW, 0,657 sec. 3. Jorn Hamberg (NL)*, Kawasaki, +3,330 sec. 4. Erno Kostamo (FIN)*, BMW. 5. Patrick Hoff (D), BMW. 6. Lukas Maurer (CH), Kawasaki. 7. Virgil-Amber Bloemhard (NL), Kawasaki. 8. Markus Karlsson (S), BMW. 9. Johannes Schwimmbeck (D), BMW. 10. Luca Gottardi (I), BMW. En outre : 11. Nico Müller (D), BMW. 12. Freddie Heinrich (D)*, Kawasaki. 16. Roger Bantli (CH)*, Ducati. 17. Guido Nittke (D)*, Kawasaki. 19. Florian Astner (A), BMW. 21. Christoph Kreller (D), BMW. 22. Rene Grundei (D), Kawasaki. 24. Paul Manx (D), Honda.

* Pilotes invités (pas de points)

Classement final IRRC Superbike après 12 courses

1. Maurer, 262 points. 2. Grams, 227. 3. Hoff, 196. 4. Karlsson, 124. 5. Schwimmbeck, 112. 6. Müller, 100. 7. Luca Gottardi (I), 97. 8. Bloemhard, 96. 9. Joey den Besten † (NL), 64. 10. Laurent Hofmann (B), 54. En outre : 12. Astner, 50. 16. Olivier Lupberger (CH), 22. 18. Grundei, 15. 19. Marcel Elsner (D), BMW, 12. 21. Kreller, 9. 22. Dirk Walter (D), Kawasaki, 7. 26. Paul Manx (D), 6. 27. Reinhard Strack (D), 4.