David Datzer: Fare amicizia con i problemi di frizione

Dal punto di vista personale di David Datzer (MTP-Racing by Syntainics), l'evento di Frohburg occupa il secondo posto tra i suoi eventi più importanti del 2023, non a caso dopo la pole position e le due vittorie nella categoria Superbike.

Per David Datzer, la North West 200 e il Tourist Trophy avevano la priorità assoluta in questa stagione. A causa della concomitanza delle date di Hengelo e Schleiz, il pilota BMW ha dovuto cancellare a malincuore la sua partecipazione all'International Road Racing Championship (IRRC) Superbike.

Tuttavia, il 31enne beniamino del pubblico del Team MTP-Racing by Syntainics non si è lasciato sfuggire l'occasione di fare qualche apparizione nell'IRRC. Dopo la doppia vittoria, con tanto di record sul giro, a Hořice in Repubblica Ceca, ha deciso di partecipare anche alla finale di Frohburg.

"Che dire, per me è stato più fantastico di quanto pensassi all'inizio, e non solo per il tempo", ha dichiarato entusiasta il bavarese di Vilsbiburg dopo un fine settimana andato alla perfezione con pole position e due vittorie. "Un sogno a lungo atteso si è avverato, invece di una gara di Superbike sono riuscito a vincerle entrambe in una volta sola".

"Purtroppo ho avuto di nuovo il mio noto problema con la frizione in partenza. Ormai ci ho fatto amicizia in anticipo. Sono state delle belle battaglie nella vasca degli squali dell'IRRC Superbike e con Didier Grams ho avuto un concorrente da urlo, che non mi ha davvero reso la vita facile nel suo salotto".

"Dopo due vittorie e il terzo tempo sul giro più veloce nella storia di Frohburg, posso essere più che soddisfatto del mio record. Dal punto di vista personale, questo evento si colloca al secondo posto nella classifica dei miei eventi più importanti di quest'anno, dopo la North West 200. Vorrei ringraziare tutti i miei amici e le mie amiche per avermi aiutato a raggiungere questo obiettivo. Vorrei ringraziare tutti i miei amici, i tifosi, i commissari, i medici e gli sponsor".

Datzer non può però riposare a lungo sugli allori. Il prossimo fine settimana tornerà in sella. "Insieme a Tommy Wagner Motorrad GmbH e Neumann Racing, prenderò parte alle gare IDM Pro-Superstock 1000 all'Hockenheimring come pilota ospite".

IRRC Superbike, Frohburg

Risultato gara 1

1° David Datzer (D)*, BMW, 10 giri. 2. Didier Grams (D), BMW, 0,926 sec davanti. 3. Erno Kostamo (FIN)*, BMW, +5,201 sec. 4. Jorn Hamberg (NL)*, Kawasaki. 5° Patrick Hoff (D), BMW. 6° Lukas Maurer (CH), Kawasaki. 7° Markus Karlsson (S), BMW. 8° Johannes Schwimmbeck (D), BMW. 9° Laurent Hoffmann (B), BMW. 10° Nico Müller (D), BMW. Inoltre: 13° Udo Reichmann (D)*, BMW. 14° Freddie Heinrich (D)*, Kawasaki. 16° Roger Bantli (CH)*, Ducati. 18° Christoph Kreller (D), BMW. 19° Rene Grundei (D), Kawasaki. 20° Guido Nittke (D)*, Kawasaki. 23° Florian Astner (A), BMW. 25° Olivier Lupberger (CH), Kawasaki. 27. Paul Manx (D), Honda.

* Piloti ospiti (senza punti)

Risultato gara 2

1° David Datzer (D)*, BMW, 10 giri. 2° Didier Grams (D), BMW, 0,657 sec. 3° Jorn Hamberg (NL)*, Kawasaki, +3,330 sec. 4° Erno Kostamo (FIN)*, BMW. 5° Patrick Hoff (D), BMW. 6° Lukas Maurer (CH), Kawasaki. 7° Virgil-Amber Bloemhard (NL), Kawasaki. 8° Markus Karlsson (S), BMW. 9° Johannes Schwimmbeck (D), BMW. 10° Luca Gottardi (I), BMW. Inoltre: 11° Nico Müller (D), BMW. 12° Freddie Heinrich (D)*, Kawasaki. 16° Roger Bantli (CH)*, Ducati. 17° Guido Nittke (D)*, Kawasaki. 19° Florian Astner (A), BMW. 21° Christoph Kreller (D), BMW. 22° Rene Grundei (D), Kawasaki. 24. Paul Manx (D), Honda.

* Piloti ospiti (senza punti)

Classifica finale IRRC Superbike dopo 12 gare

1° Maurer, 262 punti. 2. Grams, 227. 3. Hoff, 196. 4. Karlsson, 124. 5. Schwimmbeck, 112. 6. Müller, 100. 7. Luca Gottardi (I), 97. 8. Bloemhard, 96. 9. Joey den Besten † (NL), 64. 10. Laurent Hofmann (B), 54. Inoltre: 12. Astner, 50. Astner, 50. 16° Olivier Lupberger (CH), 22. 18° Grundei, 15. 19° Marcel Elsner (D), BMW, 12. 21° Kreller, 9. 22° Dirk Walter (D), Kawasaki, 7. 26° Paul Manx (D), 6. 27° Reinhard Strack (D), 4.