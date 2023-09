David Datzer: Fazer amigos com problemas de embraiagem

Do ponto de vista pessoal de David Datzer (MTP-Racing by Syntainics), o evento em Frohburg ocupa o segundo lugar nos seus destaques de 2023, o que não é de admirar depois da pole position e de duas vitórias na categoria Superbike.

Para David Datzer, o North West 200 e o Troféu Turista tiveram prioridade absoluta esta época. Devido à incompatibilidade entre as datas de Hengelo e Schleiz, o piloto da BMW teve de cancelar a sua participação no International Road Racing Championship (IRRC) Superbike com um coração pesado.

No entanto, o favorito do público de 31 anos da Team MTP-Racing by Syntainics não perdeu a oportunidade de fazer algumas aparições como convidado no IRRC. Depois da sua superior dupla vitória, incluindo um recorde de volta, em Hořice, na República Checa, ele decidiu, em cima da hora, competir também na final em Frohburg.

"O que posso dizer, foi mais espetacular para mim do que eu pensava inicialmente, e não apenas pelo tempo", disse entusiasmado o bávaro de Vilsbiburg, após um fim de semana que correu na perfeição com a pole position e duas vitórias. "Um sonho há muito esperado tornou-se realidade, em vez de uma corrida de Superbike consegui ganhar as duas de uma só vez."

"Infelizmente, voltei a ter o meu conhecido problema de embraiagem de arranque. Já me tinha habituado a ele. Foram boas as batalhas no tanque de tubarões do IRRC Superbike e com Didier Grams tive um concorrente dos diabos que não me facilitou a vida na sua sala de estar."

"Após duas vitórias e a terceira volta mais rápida da história de Frohburg, posso estar mais do que satisfeito com o meu registo. Do meu ponto de vista pessoal, este evento ocupa o segundo lugar nos meus destaques deste ano, depois do North West 200. Gostaria de agradecer a todos os meus amigos, fãs, marshals, médicos e patrocinadores".

No entanto, Datzer não pode descansar sobre os louros durante muito tempo. No próximo fim de semana vai voltar a sentar-se na sela. "Juntamente com a Tommy Wagner Motorrad GmbH e a Neumann Racing, vou participar nas corridas IDM Pro-Superstock 1000 em Hockenheimring como piloto convidado."

IRRC Superbike, Frohburg

Resultado corrida 1

1º David Datzer (D)*, BMW, 10 voltas. 2º Didier Grams (D), BMW, 0,926 seg. 3º Erno Kostamo (FIN)*, BMW, +5,201 seg. 4º Jorn Hamberg (NL)*, Kawasaki. 5º Patrick Hoff (D), BMW. 6º Lukas Maurer (CH), Kawasaki. 7º Markus Karlsson (S), BMW. 8º Johannes Schwimmbeck (D), BMW. 9º Laurent Hoffmann (B), BMW. 10º Nico Müller (D), BMW. Também: 13º Udo Reichmann (D)*, BMW. 14º Freddie Heinrich (D)*, Kawasaki. 16º Roger Bantli (CH)*, Ducati. 18º Christoph Kreller (D), BMW. 19º Rene Grundei (D), Kawasaki. 20º Guido Nittke (D)*, Kawasaki. 23º Florian Astner (A), BMW. 25º Olivier Lupberger (CH), Kawasaki. 27º Paul Manx (D), Honda.

* Pilotos convidados (sem pontos)

Resultado corrida 2

1º David Datzer (D)*, BMW, 10 voltas. 2º Didier Grams (D), BMW, 0,657 seg. 3º Jorn Hamberg (NL)*, Kawasaki, +3,330 seg. 4º Erno Kostamo (FIN)*, BMW. 5º Patrick Hoff (D), BMW. 6º Lukas Maurer (CH), Kawasaki. 7º Virgil-Amber Bloemhard (NL), Kawasaki. 8º Markus Karlsson (S), BMW. 9º Johannes Schwimmbeck (D), BMW. 10º Luca Gottardi (I), BMW. Também: 11º Nico Müller (D), BMW. 12º Freddie Heinrich (D)*, Kawasaki. 16º Roger Bantli (CH)*, Ducati. 17º Guido Nittke (D)*, Kawasaki. 19º Florian Astner (A), BMW. 21º Christoph Kreller (D), BMW. 22º Rene Grundei (D), Kawasaki. 24º Paul Manx (D), Honda.

* Pilotos convidados (sem pontos)

Classificação final IRRC Superbike após 12 corridas

1º Maurer, 262 pontos. 2. Grams, 227. 3. Hoff, 196. 4. Karlsson, 124. 5. Schwimmbeck, 112. 6. Müller, 100. 7. Luca Gottardi (I), 97. 8. Bloemhard, 96. 9. Joey den Besten † (NL), 64. 10. Laurent Hofmann (B), 54. Também: 12. Astner, 50. 16º Olivier Lupberger (CH), 22. 18º Grundei, 15. 19º Marcel Elsner (D), BMW, 12. 21º Kreller, 9. 22º Dirk Walter (D), Kawasaki, 7. 26º Paul Manx (D), 6. 27º Reinhard Strack (D), 4.