Sebastian Frotscher, mejor superdeportista alemán

El año pasado, Sebastian Frotscher seguía eclipsado por su compañero de equipo Thomas "Ziesel" Walther, que obtuvo los mejores resultados en el Campeonato Internacional de Carreras en Carretera (IRRC) Supersport. Como tercero en el campeonato, figuraba automáticamente entre los aspirantes al título para 2024, pero el siempre popular piloto de Turingia falleció de forma totalmente inesperada en la noche del 30 de septiembre.

"Los zapatos que me dejó mi compañero de equipo eran bastante grandes", dice Frotscher, del equipo Schleizer Dreieck, echando la vista atrás al comienzo del IRRC. Pero el electricista de 41 años de la tranquila ciudad de Oettersdorf, en el distrito de Saale-Orla, iba a demostrar ser un digno sucesor este año.

Hasta la última carrera en el Frohburger Dreieck, el piloto de Yamaha aún tenía las mejores opciones para terminar el año en tercera posición por detrás de los dominadores Marek Červený y Jorn Hamberg, pero al final fue cuarto. "El tercer puesto habría sido un gran número, pero también estoy más que satisfecho con el cuarto puesto. He demostrado que estoy a la altura de Ilja Caljouw".

"Mi punto fuerte fue sin duda la regularidad. No tuve ni un solo defecto técnico y nunca me caí. Sólo Rico Vetter y yo conseguimos terminar en los puntos en todas las carreras. Eso sólo fue posible porque mi equipo trabajó perfectamente en segundo plano todo el tiempo."

"Como cuarto en el campeonato, hay que fijarse metas más altas, por supuesto. El año que viene volveré a competir en el IRRC Supersport y, por supuesto, aspiro a terminar entre los tres primeros. En cuanto a los pilotos, he llegado al límite, así que he decidido invertir en el motor para el año que viene. A diferencia de mis competidores, he estado pilotando una moto casi de serie".

Las carreras internacionales en carretera como la North West 200, el Tourist Trophy o el Gran Premio de Manx no son un problema para Frotscher. "Como cuarentón, ya no tiene sentido. Necesitas unos cuantos años para ser rápido y seguro allí, ese tren ha zarpado para mí", es consciente de sus limitaciones el turingio, que se enorgullece de haber terminado el IRRC Supersport 2023 como el mejor alemán.

En Frohburg, el rumbo ya está fijado para 2024. "Estamos de acuerdo, también competiré para el Team Schleizer Dreieck el año que viene. Un piloto necesita un buen equipo para poder rendir y puedo afirmar que tengo uno detrás de mí."

IRRC Supersport, Frohburg

Resultado carrera 1

1º Jorn Hamberg (NL), Yamaha, 10 vueltas. 2º Marek Červený (CZ), Triumph, +6.913 s. 3º Lukas Maurer (CH)*, Yamaha, +9.497 s. 4º Ilja Caljouw (NL), Yamaha. 5º Derek McGee (IRL)*, Kawasaki. 6º Sebastian Frotscher (D), Yamaha. 7º Petr Najman (CZ), Yamaha. 8º Mauro Poncini (CH), Yamaha. 9º Wolfgang Schuster (D)*, Yamaha. 10º Gary Johnson (GB), Triumph. También: 11º Rico Vetter (D), Kawasaki. 14º Robert Rohde (D)*, Honda. 18º Tobias Hinze (D)*, Yamaha. 19º Andreas Jochum (D), Yamaha. 22º Tobias Grünzinger (D)*, Suzuki. 26. Dirk Walter (D), Triumph.

*Pilotos invitados (sin puntos)

Resultado carrera 2

1º Jorn Hamberg (NL), Yamaha, 10 vueltas. 2º Marek Červený (CZ), Triumph, +4,898 s. 3º Lukas Maurer (CH)*, Yamaha, +6,555 s. 4º Ilja Caljouw (NL), Yamaha. 5º Sebastian Frotscher (D), Yamaha. 6º Petr Najman (CZ), Yamaha. 7º Mauro Poncini (CH), Yamaha. 8º Wolfgang Schuster (D)*, Yamaha. 9º Romain Cleaz-Savoyen (F), Kawasaki. 10º Anssi Koski (FIN), Suzuki. También: 12º Rico Vetter (D), Kawasaki. 15º Tobias Hinze (D)*, Yamaha. 17º Andreas Jochum (D), Yamaha. 18º Tobias Grünzinger (D)*, Suzuki. 22º Dirk Walter (D), Triumph.

*Pilotos invitados (sin puntos)

Clasificación final IRRC Supersport tras 12 carreras

1º Marek Červený (CZ), 230 puntos. 2º Jorn Hamberg (NL), 222,5. 3º Ilja Caljouw (NL), 137,5. 4º Sebastian Frotscher (D), 130,5. 5º Romain Cleaz-Savoyen (F), 99. 6º Rico Vetter (D), 98,5. 7º Anssi Koski (FIN), 98,5. Anssi Koski (FIN), 90. 8º Mauro Poncini (CH), 75,5. 9º Petr Najman (CZ), 70. 10º Thomas Wendel (D), 64,5. Además: 15º Andreas Jochum (D), 37,5. 16º Matthieu Pauchard (CH), 27.